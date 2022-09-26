Стрельба в школе Ижевска: девять человек погибли, около 20 ранены

26 сентября 2022, 07:54 GMT Обновлено 39 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, TASS

По последним данным, девять человек погибли и около 20 получили ранения и травмы в результате стрельбы в школе №88 Ижевска. По информации Следственного комитета России, погибли два охранника, два учителя и пятеро детей.

Стрелявший покончил с собой, сообщили в МВД. "В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой", - заявили в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет подтвердил, что нападавший совершил самоубийство. "Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось. Его личность в настоящее время устанавливается", - заявили в СКР.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что человек, устроивший стрельбу в школе в Ижевске, был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

Сообщения о стрельбе в школе появились утром в понедельник в российских телеграм-каналах.

По информации российских СМИ, стрельба началась во время урока - неизвестный мужчина в чёрном костюме ворвался в класс и открыл стрельбу.

Прибывший на место происшествия глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в результате стрельбы погиб охранник, есть жертвы среди детей.

"В Удмуртии сегодня трагедия в Ижевске в школе 88. Пока неустановленный человек проник в школу, убил охранника, это уже известно. Есть жертвы среди детей и раненые", - сообщил Бречалов в своем телеграм-канале.

По его словам, в настоящее время в образовательном учреждении завершилась эвакуация.

"Весь периметр оцеплен, сейчас работают ФСБ, Росгвардия, следственные органы на объекте", - сообщил он.

Автор фото, TASS