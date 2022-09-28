Гроссмейстера Смирина отстранили за его слова о женщинах-шахматистках

час назад

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Автор фото, FIDE chess/YouTube

Международная шахматная федерация (FIDE) отказалась от услуг шахматного комментатора Ильи Смирина из-за сделанных им во время прямой трансляции замечаний, которые были расценены как сексизм.

Комментируя девятый тур женского Гран-при в Астане, проходивший во вторник, израильский гроссмейстер заявил, что, возможно, шахматы - это не для женщин, и, судя по всему, хотел сделать комплимент женщине-шахматистке, отметив, что она играет "как мужчина".

В федерации назвали замечания Смирина оскорбительными и позорными и извинились перед всеми, кого он мог задеть своими словами.

Уроженец Беларуси Илья Смирин, когда-то входивший в двадцатку сильнейших шахматистов мира, на чемпионате в столице Казахстана выступил в качестве шахматного комментатора на английском языке впервые.

Комментаторы рассуждали о том, сможет ли когда-нибудь одна из участниц турнира, китайская шахматистка Чжу Цзиньэр, стать гроссмейстером. Все шахматисты, и мужчины, и женщины, могут стать гроссмейстерами, то есть получить высший шахматный титул, если их рейтинг достигнет или превысит 2500. Многие ведущие шахматистки мира обладают этим титулом. Для звания международного мастера женщинам нужно достичь рейтинга 2300.

В ходе этого обсуждения Смирин заявил: "Она ведь уже международный мастер, разве не так? Почему она обязательно хочет стать гроссмейстером, как мужчины?" После чего признался, что и раньше говорил, что, "возможно, шахматы - это не женское дело".

На что коллега-комментатор Фиона Стейл-Антони переспросила: "Вы хотите сказать - шахматы, возможно, не женское дело?"

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"Ну, открыто я этого не говорил, так, в частном порядке, в частных беседах", - пошел на попятный Смирин.

Он также признал, что говорил о другой шахматистке, гроссмейстере Александре Горячкиной, что она "играет как мужчина".

"Это правда, - ответил Смирин на вопрос о том, говорил ли он это. - Она играла в российском суперфинале, допустила небольшие ошибки, но это был очень сильный турнир, и рейтинг у нее был что-то вроде 2600 с лишним".

Стейл-Антони, тем не менее, не отставала он него: "Так что это значит - играла как мужчина, что только мужчины хорошо играют?"

"Нет-нет, - ответил ей Смирин. - Просто она играет в стиле, в позиционном стиле… Ну хорошо, вот мне всегда было интересно, почему женщины могут играть с мужчинами, но мужчины не могут играть с женщинами на женских турнирах? Вот интересный вопрос".

Сразу несколько шахматисток отреагировали на комментарии Смирина, в том числе бывшая чемпионка мира Сьюзен Полгар, которая призвала уволить Смирина из комментаторов за его "крайне оскорбительные" комментарии, а его самого - публично извиниться.

"Для справки, я знаю гроссмейстера Смирина больше трех десятков лет, еще по учебе в Минске, - добавила она. - У нас всегда были хорошие отношения, и я уважаю его как игрока. Надеюсь, что это было всего лишь недоразумение, и я буду очень огорчена и разочарована, если он в самом деле думает так, как он сказал".

"Разве это не дискриминация в чистом виде? Как такой человек может принимать участие в официальной трансляции ФИДЕ столь важного женского турнира?" - возмутилась в "Твиттере" американская, а в прошлом узбекская шахматистка, гроссмейстер Гулрухбегим Тохирджонова.

"Несмотря на мои прошлые симпатии к гроссмейстеру Смирину как к интересному игроку и человеку, я нахожу его замечания весьма тревожными. Крайне разочарована... Но, к сожалению, такое отношение весьма распространено в мире шахмат", - заявила румынская (ранее молдавская) шахматистка и гроссмейстер Ирина Булмага.

А чемпионка США по шахматам Дженнифер Шахаде добавила: "Ужасно наблюдать такой сексизм во время трансляции женского матча, но Фиона отлично справилась с ситуацией, в которой не должна была оказаться".

В своем заявлении FIDE назвала высказывания Смирина "крайне позорными".

"Хотя мы глубоко уважаем гроссмейстера Илью Смирина как шахматиста, взгляды, озвученные им в прямом эфире, совершенно неприемлемы, оскорбительны и никоим образом не разделяются FIDE, - говорится в официальной реакции федерации. - Поэтому мы приносим безоговорочные извинения всем, кто был оскорблен его высказываниями. Кроме того, с этого момента гроссмейстер Смирин перестает быть комментатором FIDE".

"FIDE стремится не только к тому, чтобы женщины были больше представлены в профессиональном спорте и на официальных должностях, но еще и к тому, чтобы изменить представление о шахматах как исключительно мужском мире,- говорится также в этом заявлении. - Наше сообщество должно быть местом, где женщины чувствуют себя в безопасности, и где их уважают. Поэтому любые действия, связанные с неуважением, сексизмом, физическим насилием, словесным оскорблением или эмоциональным давлением, неприемлемы".