Петербуржец получил срок за сжигание чучела в военной форме на Масленицу

52 минуты назад

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Автор фото, SOTA Подпись к фото, Егор Скороходов (по паспорту - Игорь Мальцев) называет себя пацифистом

Василеостровский суд Петербурга приговорил местного жителя Игоря Мальцева (Егора Скороходова) к трем годам и восьми месяцам колонии общего режима за то, что он сжег на Масленицу чучело, одетое в военную форму. Мальцев называет себя пацифистом, свой поступок он объяснил тем, что хотел выступить против войны.

Суд признал Мальцева (это его фамилия в паспорте) виновным в хулиганстве по мотивам политической и идеологической ненависти, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

По версии следствия, 6 марта 2022 года, когда в России отмечали Масленицу (в этот праздник принято жечь чучело зимы), Мальцев и его знакомая Софья Семенова "грубо нарушили общественный порядок" и проявили "явное неуважение к обществу" путем сожжения чучела в военной форме на льду Малой Невы в районе Уральской улицы.

Следствие пришло к выводу, что Мальцев сжигал чучело по мотивам ненависти к российским военнослужащим. Обвинение просило для него пять лет колонии.

Семенова уехала из страны и была объявлена в розыск. Мальцев после задержания 6 марта находился под стражей.

На стадии следствия Мальцев говорил, что не испытывает ненависти к военнослужащим и не вступал в преступный сговор с Семеновой. Его перформанс не призывал к насилию, а лишь был призван показать, что любые военные действия должны быть прекращены, поскольку проливается кровь, пишет издание Sota.

Подсудимый подтверждал, что выступает против войны в Украине и считает себя убежденным пацифистом.

По той же ч. 2 ст. 213 УК РФ в 2020 году судили жителей Перми Александра Шабарчина и Данилу Васильева, которые в ноябре 2018 года привязали к столбу в центре города манекен с фотографией российского президента Владимира Путина - по версии обвинения, "с целью публичного осмеяния деятельности" Путина и "оскорбительным способом".

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После начала российского вторжения в Украину в УК РФ были добавлены новые статьи, по которым чаще всего судят противников войны. На данный момент самый большой срок получил муниципальный депутат из Москвы Алексей Горинов. 8 июля Мещанский суд Москвы приговорил его к семи годам лишения свободы по статье о "военных фейках". Поводом для возбуждения уголовного дела стало выступление Горинова на заседании депутатов, в котором он предложил провести минуту молчания, назвал происходящее в Украине войной (Россия настаивает, что проводит там "спецоперацию") и заявил, что проводить досуговые мероприятия на фоне российской агрессии недопустимо.

Вторая новая статья - о "дискредитации" армии. Кроме того, после начала вторжения уголовные дела заводили по статье о вандализме (из-за антивоенных надписей).

Адвокат Мальцева назвала решение суда слишком суровым наказанием. Она собирается подавать апелляцию и обжаловать приговор активисту, пишет петербургское издание "Бумага".

В марте 2022 года активисты сожгли чучело в камуфляжной форме с надписью "Заберите" на льду Малой Невы. Авторы акции требовали прекратить боевые действия в Украине и вернуть тела погибших солдат в Россию, напоминает "Бумага". Против Мальцева (Скороходова) и Семеновой завели уголовное дело. Семеновой назначили запрет определенных действий, однако она смогла покинуть страну. Мальцев вину не признал, его отправили в СИЗО.

Обвинение посчитало, что Скороходов и Семенова "сожгли чучело с особым цинизмом, так как сделали это в последний день Масленицы".