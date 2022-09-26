Иногда они возвращаются. Почему некоторых мобилизованных россиян стали отпускать домой

Елизавета Фохт

Би-би-си

11 минут назад

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Автор фото, Andrei Samsonov/TASS Подпись к фото, Россия, Красноярск. Проводы мобилизованных мужчин на железнодорожном вокзале перед отправкой на учебный сбор в Омскую область

Объявляя о "частичной мобилизации", Кремль и минобороны России обещали: призывать в армию для отправки на войну с Украиной будут только россиян с боевым опытом. Первые дни мобилизационной кампании показали, что "частичной" она стала только на словах - из всех регионов России последнюю неделю приходят новости о том, как военкоматы призывают мужчин в возрасте, без какого-либо военного опыта, а нередко и с заболеваниями. Но, судя по всему, в отдельных случаях удается добиться того, чтобы их вернули домой.

"Я не служил, мне 41, что происходит?"

В пятницу, 23 сентября, Николаю*, инженеру крупному промышленного предприятия в Севастополе, позвонили из местного военкомата и поинтересовались, на работе ли он. Тот ответил утвердительно. Через 10 минут там появились сотрудники военкомата, которые пришли раздавать сотрудникам повестки, рассказывает Сергей*, коллега Николая.

Николаю 58 лет. Он никогда не служил, закончил военную кафедру во времена СССР. 21 сентября, в день объявления "частичной мобилизации", президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу заверили, что под нее попадут только служившие россияне, имеющие боевой опыт.

Несмотря на это, Николаю и еще трем его коллегам вручили повестки, рассказывает Сергей. Один из них был даже старше Николая - ему уже исполнилось 59, никакого опыта, помимо военной кафедры, у него тоже нет.

Руководство сразу же начало отправлять в военкомат письма с возражениями, но в этот же день же инженера отправили в часть 810-й отдельной бригады морской пехоты в Севастополе. Туда сейчас свозят мобилизованных со всего Крыма, аннексированного Россией в 2014 году, рассказывает Сергей: "Николая включили в списки части со всеми вытекающими последствиями. Даже дали должность - замкомандира роты".

Но уже в субботу один из командиров Николая c удивлением "начал интересоваться его биографией" и, узнав о его возрасте и отсутствии опыта, отправил его обратно в военкомат. "В субботу Николай благополучно вернулся домой. У второго коллеги, который постарше, такая же история", - говорит Сергей. С его слов, военкомат выдал его коллегам "справки о том, что они не являются уклонистами".

Впрочем, так повезло не всем из четверых мобилизованных. Начальство предприятия до сих пор пытается добиться возвращения 41-летнего программиста с тремя детьми, также попавшего под мобилизацию - никакого боевого опыта у него нет. В части обещают сделать из него артиллериста. Его жена регулярно звонит в отдел кадров и плачет.

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS

В такой же ситуации, как и сотрудники севастопольского предприятия, оказались многие другие крымчане. На днях севастопольский губернатор Михаил Развожаев опубликовал в телеграм-канале пост, в котором предложил рассказать ему об аналогичных случаях в комментариях.

Вот лишь некоторые их них: "35 лет, повестка от 24 сентября, не служил, однако сегодня отправляется на "прохождение обучения с последующей отправкой на освобожденные территории". "Мужу 41 год, в армии не служил! Призвали рядовым и отправляют в артиллерию на обучение, после на войну". "Принесли повестку, меня не было дома. Заставили расписаться несовершеннолетнего сына!!! Я не служил мне 41 что происходит?"

"Выбешивают людей как назло"

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Десятки, а то и сотни похожих случаев за последнюю неделю произошли во многих регионах России. Би-би-си рассказывала о том, как в хаосе, возникшем после объявления мобилизации, повестки вручали многодетным отцам, людям старше 50 лет и даже инсулинозависимым с диабетом.

Остановить призыв россиян, у которых нет никакого опыта службы, не помогли даже дополнительные разъяснения министерства обороны. Ведомство тогда объявило, что призывать будут в первую очередь тех, кто необходим "для выполнения задач - стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители". Важными факторами будет "наличие боевого опыта" и подходящие "военно-учетные специальности", хотя как таковой очередности призыва из запаса нет, признавало министерство.

Правда, конкретных документов, которые подтверждали бы эти заявления, в открытом доступе нет. В указе Путина говорится, что критерии мобилизации минобороны определит по каждому региону отдельно. В документе есть пункт, скрытый грифом "для служебного пользования". Скорее всего, именно в нем и прописано, сколько именно россиян хотят мобилизовать власти. На словах это 300 тысяч человек, но в СМИ появлялись оценки вплоть до 1,2 млн человек.

Хаотичный призыв взволновал не только родственников будущих военнослужащих и независимые СМИ, но и блогеров, которые поддерживают и мобилизацию, и "специальную военную операцию".

"Владимир Путин дал четкое указание по тому, кто нужен сейчас стране для защиты суверенитета - это люди прошедшие службу, люди с боевым опытом, люди здоровые и способные воевать, - жаловалась утром 23 сентября Кристина Потупчик, в прошлом комиссар движения "Наши", которой сейчас приписывают руководство целой сетью провластных телеграм-каналов. - И таких в нашей стране достаточно. Часть военкоматов по всей стране подставляют президента своей приверженностью традиционной палочной системе".

Военная корреспондентка "Первого канала" Ирина Куксенкова на выходных писала эмоциональные посты о своей знакомой - враче-кардиологе из Владимира с двумя несовершеннолетними детьми, которую забрал военкомат. Женщину пообещали отправить в "учебку", а потом "на фронт". Куксенкова пыталась связаться с владимирским военкомом и узнать, "трезв ли он", а потом пожаловалась "в Москву". Это помогло - кардиолога отпустили домой.

"Очень многие военкомы решили, что мобилизация - это не отбор в первую очередь профессионалов, или хотя бы людей с опытом, а срочный сбор кого попало с последующим рапортом наверх - указание выполнено, - сетовал журналист ВГТРК Андрей Медведев. - Мне со вчерашнего дня пишут в личку о фактах призыва многодетных отцов; людей не имеющих боевого опыта вообще; людей, которым сообщают, что ВУС [военно-учетная специальность] не имеет значения: мы тебя переучим. При этом я получаю письма от участников боевых действий, офицеров уголовного розыска и просто полиции в отставке, которых не мобилизовали, или которым говорят, что они пока не нужны в армии".

О случаях отказа в мобилизации людям, у которых есть тот самый боевой опыт, о котором говорили чиновники, писали и Би-би-си. Например, это произошло с участником войны в Чечне, который явился в один из московских военкоматов по повестке - там ему сказали, что людей его возраста (москвичу за 40 лет) на фронт пока не берут.

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Кроме того, не всех россиян, которым приходит повестка, в итоге пытаются отправить в часть.

Например, Би-би-си рассказывала о 26-летнем москвиче-аспиранте (из опыта - только военная кафедра), которому еще вручили повестку еще за день до объявления мобилизации. Когда он явился в военкомат, его сразу отпустили домой сказав, что бойцы его специальности на фронте пока не нужны.

Впрочем, в других военкоматах ситуация другая. "Объявили, что рядовых набирают до 35 лет. Повестки приходят 40-летним. Назвать конкретные номера военкоматов и фамилии военкомов - или не надо пока? Выбешивают людей, вот как специально, как назло. Как будто Киевом засланные", - недоумевала глава RT Маргарита Симоньян. В своем телеграме она, как и многие губернаторы, начала собирать истории "неправомерных" случаев мобилизация. За два дня к нему оставили более 3 тысяч комментариев.

К концу недели на нарушения начали активно реагировать и чиновники. Провластное издание Readovka писало, что утром 24 сентября в минобороны якобы провели собрание с военными комиссарами, на котором их отчитали за "перегибы" при мобилизации в регионах. О совещании также писал Mash: по информации телеграм-канала, комиссарам "под страхом увольнения" велели навести на местах порядок, "чтобы в строй не попали люди в возрасте, с инвалидностью и с другими статусами призываемых".

Через два дня после объявления мобилизации в отставку отправили замминистра обороны, генерала армии Дмитрия Булгакова, который последние 14 лет курировал материально-техническое обеспечение российской армии - по сути, был главным военным "тыловиком" страны. Причину его увольнения не назвали.

Параллельно с этими Минобороны, правительство и власти регионов запустили "горячие линии" и чат-боты, на которые можно пожаловаться в случае нарушений во время мобилизации. Более 10 губернаторов пообещали, что будут оперативно устранять все ошибки, возникшие в ходе мобилизации. Омский губернатор Александр Бурков даже заявил, что среди таких ошибок есть "непростительные": забирали онкобольных и студентов.

Многие прогосударственные блогеры, комментируя возникший из-за мобилизации резонанс, в последние дни даже написали восторженные посты (1,2,3) о работе "гражданского общества" в России.

Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS Подпись к фото, Россия, Новосибирск. Мужчины в пункте предварительного сбора граждан №5 военного комиссариата Кировского и Ленинского районов

"Я думаю, что никакого плана на эту ситуацию не было. Кремль адаптируется по мере развития ситуации. Раз военкоматы стали перегибать, почему бы не воспользоваться этим и не перевести всю ответственность на них?" - рассуждает в разговоре с Би-би-си политолог Татьяна Становая.

При этом, по ее словам, задачи чиновников шире, чем "просто отвести критику от Путина": "Есть проблема резкого всплеска панических настроений, общество сильно взволновано, с этим нужно было что-то делать".

По словам Становой, происходящее напоминает ситуацию с кампанией во вакцинацией от Covid-19, которая вызвала недовольство многих россиян: "Сейчас в ситуации заложено серьезное внутреннее противоречие - между политическими целями (сохранять стабильность, социально спокойствие. высокий рейтинг Путина) и военными (набрать как можно больше военной силы). И нет никого, кто мог бы свести эти две цели в некую сбалансированную политику. Каждый тянет на себя. А граждане запутались. Заявления власти противоречивы, действия военкоматов перечеркивают обещания, верить никому нельзя".

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"Возможно, военкоматам дали нагоняи"

Пока самым верным способом вернуть домой тех россиян, которые формально не попадали под озвученные критерии мобилизации, был общественный резонанс.

На второй день призывной кампании в соцсетях разошлось видео, снятое на пороге военкомата Савеловского района Москвы. На нем IT-специалист из Сбербанка Виктор Бугреев сообщил, что, несмотря на категорию B (ограниченная годность) и отсутствие какого-либо опыта, его отправляют в подмосковную военную часть. Уже через несколько часов жена Бугреева рассказала, что военкомат пообещал повторно проверить документы Бугреева и не отправлять его на фронт.

Широко обсуждался случай 38-летнего Александра Доржиева, отца пятерых детей из Улан-Удэ. Согласно установкам о мобилизации он не подлежит ей - людей, у которых четверо и более детей до 16 лет мобилизовать не должны. А ему попытались вручить повестку, по которой уже на следующий день Доржиев должен быть уехать в часть. После того, как его жена записала видео, руководитель управления, где работает мужчина, стал звонить ему и говорить об ошибке, а руководитель Бурятии Алексей Цыденов - собещать, что призывать многодетных отцов не будут.

Mash в воскресенье рассказывал об аналогичной ситуации в Подмосковье - там отцу пятерых детей, не служившему в армии, прислали повестку, а потом отправили в военную часть под Наро-Фоминском. Уже через несколько часов после поста чиновники позвонили жене мужчины и пообещали вернуть мужа домой.

Издание Readovka и другие провластные СМИ уже несколько дней следят за судьбой не служившего 57-летнего агронома с дочерью-инвалидом на иждивении, которого мобилизовали в Смоленской области. Домой мужчину пока не вернули, но местный военкомат обещает провести ему медицинское обследование, а с его семьей связалась полиция и прокуратура.

Иногда мобилизованные возвращаются домой и без резонанса. О таком случае Би-би-си рассказала семья жителя Марий-Эл.

"Ему под 50 лет, вручили повестку на работе, трое детей, младшая еще в начальной школе. В понедельник должны были забрать. Он майор в отставке, с боевым опытом, но давно работает на гражданке, - рассказала Би-би-си его родственница Валерия*. - Он не хотел, но говорил: а как я не пойду?"

Родственники мужчины пытались уговорить его не ходить в военкомат, но тщетно. А когда мужчина утром 26 сентября явился на мобилизацию с вещами, ему сказали возвращаться домой, сославшись на возраст. "Возможно, всем военкоматам дали нагоняи", - рассуждает Валерия.

О десятках похожих случаях пишут родственники мобилизованных в специально созданных телеграм-чатах, но верифицировать все эти сообщения сложно.

Коалиция "Призыв к совести", объединяющая юристов и правозащитников, помогающих избежать мобилизации, в воскресенье выпустило инструкцию, как действовать, если человека привлекли к мобилизации незаконно. В пример юристы привели ситуацию мужчины из Смоленской области: "Его вызвали в военкомат для уточнения данных. Он пришел - и его сразу мобилизовали в воинскую часть. Ходить в военкомат не нужно, а мобилизация одним днем - это произвол. Жена мужчины сразу же зарегистрировала жалобу в военную гарнизонную прокуратуру в Смоленске, сообщила о случившемся правозащитникам и поехала за мужем в воинскую часть. Мужу удалось выйти к жене. По рекомендации правозащитников они вернулись вместе домой".

По оценке юристов, комиссар превысил должностные полномочия: "Не организовал медицинское освидетельствование, подменил собой призывную комиссию по мобилизации и фактически похитил человека, отправив его в воинскую часть".

После жалобы жены призывника в часть приехали прокуроры - они взяли объяснения, в том числе у других мобилизованных. И отпустили их домой как минимум на несколько дней.

Юристы "Призыва к совести" считают, что жалоба на то, что военный комиссар превысил свои полномочия, может стать важным первым шагом. После этого необходимо добиваться всех установленных законом процедур рассмотрения заявлений и жалоб. Отдельно подчеркивается, что в ряде случаев вернуть незаконно призванных мобилизованных помогает огласка в СМИ.