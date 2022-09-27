Зонд-камикадзе DART врезался в астероид в рамках научного эксперимента

34 минуты назад

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Автор фото, NASA/JHU-JPL Подпись к фото, Астероид Диморф

Зонд американского космического агентства НАСА врезался в астероид Диморф. Это первая попытка человечества изменить траекторию небесного тела и отработать механизм планетарной защиты.

Столкновение произошло ровно в 23:14 по Гринвичу в понедельник (2:14 по Москве). Полет зонда транслировался в прямом эфире.

В рамках научного эксперимента НАСА выясняла, возможно ли изменить траекторию небесного тела, ударив в него космическим зондом.

"DART - это первая испытательная миссия планетарной защиты, демонстрирующая столкновение космического аппарата с астероидом, чтобы немного изменить положение этого астероида в космосе, - объясняет суть эксперимента доктор Нэнси Шабот из Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса, которая возглавляет миссию для НАСА. - Это то, что в случае необходимости надо делать за годы вперед, чтобы просто дать астероиду небольшой толчок и изменить его положение в пространстве в будущем, чтобы избежать столкновения с Землей".

Для этой цели был выбран околоземной астероид Дидим диаметром около 780 метров и его спутник, 163-метровый Диморф. Ни один, ни другой астероид угрозы для планеты не представляют.

Автор фото, NASA/JHU-APL Подпись к фото, Навигационной системе DART сначала нужно было отличить меньший астероид (Диморф) от более крупного (Дидим), случилось это примерно за час до столкновения.

Миссия "Двойной тест перенаправления астероида" (Double Asteroid Redirection Test, DART) направила 570-килограммовый аппарат к Диморфу диаметром около 160 м на скорости более 20 000 км/ч.

Столкновение зонда с Диморфом должно изменить орбиту, по которой он вращается вокруг гораздо более крупного астероида Дидим.

Орбита Диморфа должна будет отклониться "на долю процента". В ближайшие недели ученым предстоит выяснить, оказалась ли миссия успешной.

В настоящее время Диморфу требуется примерно 11 часов 55 минут, чтобы облететь Дидим. Ожидается, что столкновение изменит период обращения примерно до 11 часов 45 минут. Измерения телескопа подтвердят это в ближайшие недели и месяцы.

Оценить произведенный столкновением эффект и уточнить новую орбиту астероида поручено другой космической миссии Европейского космического агентства под названием "Гера". Впрочем, произойдет это уже при следующем приближении Дидима и Диморфа к Земле в 2026 году.

Зонд-камикадзе отправился в полёт в ноябре 2021 года. Подробнее о миссии DART (Double Asteroid Redirection Test можно почитать тут: Космический камикадзе: НАСА попытается сбить астероид с орбиты

Автор фото, EPA Подпись к фото, ДАРТ распознал астероид менее чем за час до столкновения. Иллюстрация

"Мы вступаем в новую эру человечества, эру, в которой у нас потенциально есть возможность защитить себя от чего-то вроде опасного столкновения с опасным астероидом. Это удивительно. У нас никогда не было такой возможности раньше", - подвела итог первого этапа миссии директор Управления планетарных наук НАСА Лори Глейз.

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