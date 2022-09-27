"Полковник – не дебил, полковник понимает". Как россиян мобилизуют на рабочих местах

Анастасия Стогней, Илья Барабанов, Елизавета Фохт, Сергей Горяшко

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Временные пункты мобилизации для тех, кто получил повестки, открываются в театрах и музеях Москвы

За шесть дней мобилизации стало ясно, что один из основных ее каналов - работодатели. Судьба сотрудников буквально оказалась в руках начальства. Русская служба Би-би-си поговорила с сотрудниками и руководителями компаний, где уже призваны десятки человек, и попыталась выяснить у военкомов, чего они хотят от бизнеса на самом деле.

"Кажется, что у властей все было готово. Утром после объявления всё прислали очень быстро: и повестки с требованиями отправить на сборы, и повестки по мобилизации - для прохождения медкомиссии и поступления в ряды", - рассказывает Би-би-си топ-менеджер крупного агропромышленного холдинга с предприятиями по всей стране.

О такой рассылке Би-би-си также сообщили руководители организаций и частных компаний из разных регионов России - от Дальнего Востока до Москвы. Письма были двух типов: одни требовали обеспечить явку сотрудников в военкомат или на сборы, другие - просто отправить список всех военнообязанных.

Корреспондент Русской службы Би-би-си представился директором выдуманного ООО "Техногрупп", получившего письмо в связи с мобилизацией, и обзвонил больше десятка военкоматов в разных регионах.

По легенде, "директор" переживал за судьбу своего бизнеса и хотел узнать подробности - надолго ли хотят забрать подчиненных, какой процент сотрудников могут мобилизовать и кто интересен военкоматам в первую очередь.

"Телевизор вообще смотрите?"

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Получившие повестку должны затем ехать на учебные сборы

"Вы в какой стране живете? Слышали, наверное, в девять ноль-ноль выступил наш верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации", - удивлялся вопросам "директора" военком одного из районов Подмосковья. "Вы телевизор вообще смотрите?" - недоумевал и заместитель военкома соседнего, Воскресенского, района (записи разговоров есть у Би-би-си).

Сам факт того, что ООО "Техногрупп" получило такое письмо, напротив, никого не шокировал. Некоторые подтверждали: "да, рассылал, было что-то такое".

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Воскресенский замвоенкома оказался словоохотливее коллег и подробно рассказал, как будет происходить мобилизация через бизнес в его районе.

"Буквально вчера собрали наиболее крупные предприятия, по тысяче работников и больше. И я им озвучил, что полковник не дебил, полковник понимает: если всех призовут, предприятие остановится и никому хорошо не будет, - не без гордости объяснял он. - Остановились на цифре до 25% от числа пребывающих в запасе". Ключевое слово - "до", подчеркнул он.

"Расчет явки" упоминался и в одном из писем руководителю компании от военкомата (копия есть у Би-би-си): "20 человек, здоровые, годные к военной службе".

В остальных письмах квота не фигурировала, не знали о ней и другие военкомы. Вероятно, "расчет явки" с предприятий - локальная инициатива.

Топ-менеджер агрохолдинга тоже рассказывает, что с предприятий в регионах мобилизовали разное количество людей: "У всех разный состав. У кого-то много мигрантов и, соответственно, они не получили повесток. В Калининграде сначала получили четыре человека, сейчас уже 21. В Ленинградской области - 40 человек. В Сибири 15, включая глав хозяйств".

"Повестку вручили в поле"

"Дежурная служба у меня круглосуточно, я сам здесь до 12 ночи, не ухожу", "я с пяти утра тут". Судя по рассказам военкомов, с начала мобилизации они работают от зари до зари. Из сообщений СМИ понятно, что эта работа идет в тотальном хаосе, призыв через работодателей - не исключение.

В двух письмах от военкоматов работодателям предписывалось отправить сотрудников на сборы. Но когда "директор" вымышленного ООО "Техногрупп" позвонил им, военкомы заявили: сборы отменили, нужны только списки, из которых выберут кандидатов на мобилизацию. "А людей отправлять - вот это вот не надо", - объяснял один из них.

На вопросы о том, кого будут выбирать по этим спискам в первую очередь, все военкомы ответили по-разному. Один перечислил самые востребованные, по его мнению, военно-учетные специальности: "Мотострелки, танкисты, артиллеристы, ПВОшники".

"Мы пока рассматриваем людей, что да как, кто подходит по категории годности. А потом поедут", - заявил другой. Третий назвал приоритетным возраст до 35 лет.

"Все отдали на откуп региональным властям, а те - муниципальным", - говорит топ-менеджер агрохолдинга. По его словам, только в некоторых регионах аграрии смогли договориться, чтобы сотрудников не трогали до окончания уборочной. "Большая часть повесток пришла именно тем, кто убирает, работает на комбайнах, тракторах. Водителям. Видимо, забирают, чтобы они водили транспортные средства во время спецоперации", - рассказывает собеседник Би-би-си.

Выдают повестки везде тоже по-разному. "Где-то приходят на работу двадцать человек с сопровождением в стиле Росгвардии и насильно вручают на месте. В большинстве регионов такого беспредела нет". Но были и случаи, когда трактористам повестки вручали прямо в поле, признается он.

Несмотря на хаос, многие получившие повестку через работодателя уже едут в "учебку". 21 сентября, через несколько часов после обращения Путина, сотне работников завода крупнейшей нефтяной компании в приволжском регионе вручили повестки, рассказывает Би-би-си ее сотрудник. На следующий день их погрузили в автобус и повезли в региональную столицу - на обучение.

Получили повестки и сотрудники сахалинского "Водоканала". Жена одного из мобилизованных рассказывала "Настоящему времени" (признано в России иноагентом), что повестку мужу вручила кадровичка на работе - под роспись лично в руки.

Такие же истории и у явившихся в военкомат жителей Кургана: "вручили в отделе кадров в тот момент, когда я читал статью [про мобилизацию]", "на работу принесли". Через отделы кадров повестки получили сотрудники одной из нефтяных компаний Югры, организации в Башкирии, госпредприятий в Воронеже и Москве. О мобилизации на производстве сообщил и российский Forbes.

"Это как декрет"

За первые два дня "частичной мобилизации" повестки получили около трехсот работников РЖД, рассказал Би-би-си собеседник, близкий к компании. Из них 80 человек - машинисты, самые востребованные специалисты.

Компания успела их уволить, но потом правительство объяснило, что делать этого нельзя - и РЖД пообещала сохранить места, говорит собеседник, близкий к компании (Русская служба Би-би-си направила запрос в РЖД).

Разъяснения правительства вышли вечером 22 сентября, через два дня после объявления Путина о мобилизации. Оказалось, что работодатели должны "приостанавливать", а не разрывать трудовые договоры с теми, кого призвали. К тому моменту мобилизация уже шла вовсю, многие сотрудники уже сходили в военкомат и собирали вещи на фронт.

На одном из крупнейших заводов Приморского края мобилизованных работников тоже успели уволить, рассказал Би-би-си его сотрудник. "Вроде пообещали, что они смогут вернуться [на рабочие места], но пока уволили по 83 статье (прекращение трудовых отношений по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон - Би-би-си) и сделали расчет".

И до, и после разъяснений правительства все военкомы говорили "директору" ООО "Техногрупп", что мобилизованных увольнять не надо. "Зарплату можете не платить, но место сохраняйте", "вы что, нельзя увольнять ни в коем случае!". "Вы можете взять кого-то на период его отсутствия, это ну как декрет", - объяснял один из военкомов.

"Ради бога, присылайте списки"

Едва ли не главный для работодателей вопрос - как не пускать на войну тех, без кого производство встанет. На потерю сотрудников уже жалуется мелкий и средний бизнес. Владелица московской пекарни призналась в разговоре с The Bell, что находится "в полном ауте". Один московский бар из-за мобилизации лишился около 20% сотрудников-мужчин, рассказал его владелец.

Крупный бизнес начал лоббировать выделение "броней" от призыва для своих сотрудников. Выбить частичные льготы пока удалось IT, финансовому сектору, зарегистрированным СМИ и операторам связи.

Но, судя по разговорам с военкомами и представителями бизнеса, договориться можно и в неформальном порядке. Но это сложно этически: судьба работников буквально оказалась в руках начальства.

"У многих предприятий получается отстаивать сотрудников, но иногда ценой другой жизни. Если у тебя есть специалист, который незаменим и без него все встанет, тебе приходится отправлять человека на его замену. Потому что власти говорят: не можешь отправить этого? Заменяй менее ценным сотрудником", - рассказывает топ-менеджер агрохолдинга. По его словам, "сейчас по каждому человеку решается индивидуально".

"Если вы не предоставите списки, пойдут все [ваши сотрудники]. Чтобы сберечь, ради бога, присылайте списки, будем рассматривать этот вопрос", - увещевал "директора" вымышленной ООО "Техногрупп" один из подмосковных военкомов.

"Когда они вернутся? Я смотрел в зеркало, я не похож ни на Вангу, ни на Глобу, - ответил воскресенский замвоенкома на вопрос о том, как предприятию работать без мобилизованных сотрудников. - Вы же фильмы и книги читали про войну Великую Отечественную? Женщины работали токарями. Ну вот".

"Своих не сдам"

Автор фото, Aleksandr Scherbak/TASS Подпись к фото, Насильно доставлять сотрудников в военкомат работодатель не обязан

По закону, работодатель действительно должен сообщить сотруднику, что его направляют на военные сборы, а также "всеми доступными способами" вручить ему повестку (статья 21 Федерального закона №31). Но наказание за невыполнение этого требования минимальное: штраф в три тысячи рублей.

Насильно доставлять сотрудников в военкомат работодатель не обязан и, более того, не имеет права, подчеркивает глава общественного движения "Гражданин. Армия. Право" (включено в реестр "иностранных агентов") Сергей Кривенко. Он советует не являться по полученной на работе повестке - если было невозможно вообще ее не брать - и помнить: пока вы не пришли в военкомат и вас не призвали, за это предусмотрено только административное наказание (в виде штрафа в 3000 рублей).

Ни один из военкомов не смог ответить, что будет "директору" "Техногрупп". "если его сотрудники не захотят мобилизовываться". То есть о санкциях в таких случаях не знают и они.

Замвоенкома в подмосковном Воскресенске посоветовал "директору" свалить все на сотрудника. По его словам, в прокуратуре района "только что прошло совещание на этот счет", на котором решили: если работник отказывается брать повестку, работодатель должен составить акт об этом и направить на имя военкома. А тот передаст документ в Следственный комитет. Но это идеальный сценарий для военкома, не подкрепленный никакими правовыми нормами.