Активисты обвинили силовиков в пытках гантелей. Что известно о деле москвича Артема Камардина

51 минуту назад

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Автор фото, SOTA Подпись к фото, Артем Камардин на Маяковских чтениях 25 сентября

"Антимобилизационные" поэтические чтения в Москве закончились задержаниями. Адвокат поэта, который читал стихи со словами поддержки Украине, позже рассказал, что его подзащитного избили и изнасиловали в отделении полиции.

25 сентября на Триумфальной площади в Москве прошли Маяковские чтения: молодые поэты регулярно собираются у памятника Маяковскому и читают свои стихи, часто - остросоциальные. Последние чтения организаторы объявили "антимобилизационными".

Однако вскоре к площади приехал автозак, и участники чтений разбежались. Двоих человек полицейские все-таки увезли в ОВД, где на них составили протоколы за участие в несогласованном митинге. Однако наибольшие проблемы возникли не у них.

"Слава Киевской Руси, Новороссия - соси", - такие слова произнес на чтениях поэт Артем Камардин. Он читал стихотворения про ополченцев Донбасса: "Убей меня, ополченец, будь бичом божьим. Я ведь не патриот, а может просто не вышел рожей, зачем тебе повод". Видео с этими стихами опубликовали в канале лидера запрещенной в России и признанной экстремистской организации "Мужское государство" Владислава Позднякова. Именно к Камардину домой пришли силовики на следующий день, 26 сентября.

На видео, которое опубликовал телеграм-канал "112", видно, как полицейские в масках вломились в квартиру к Камардину и положили всех лицом вниз. С ним в квартире была его девушка Александра Попова и еще один участник чтений Александр Менюков. Адвокат Камардина Леонид Соловьев рассказал, что его в квартиру не пустили.

По словам Соловьева, Камардин рассказал ему, что прямо в квартире начались пытки: его якобы избили и изнасиловали гантелей. Медики пока не подтвердили и не опровергли шокирующее утверждение об изнасиловании активиста сотрудниками правоохранительных органов. Как сказал Би-би-си адвокат Соловьев, это не входит в компетенцию сотрудников скорой помощи.

Видео с изнасилованием Артема якобы показывали его девушке Александре: ей угрожали, что с ней поступят так же, и, по ее словам, "лапали". "На мне очень много суперклея, потому что силовики приклеивали на суперклей мне стикеры к лицу, пытались заклеить рот, вырывали волосы, пинали, угрожали изнасилованием впятером, показывали постоянно мне видео с Артемом, а я слышала прекрасно все, что происходит", - рассказала Попова ОВД-Инфо.

Кроме Камардина, в деле еще два фигуранта: 21-летний Егор Штовба и 26-летний Николай Дейнеко: они тоже участвовали в чтениях. В сети появились видео с их извинениями. "Каюсь перед многонациональным русским народом за сказанное мной вчера на Триумфальной площади", - говорит на видео Камардин. Он стоит на коленях, руки держит за спиной.

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Попова и Менюков остались на свободе. Врачи зафиксировали у девушки сотрясение мозга, ушиб мягких тканей головы, бёдер, голеней. А у Менюкова - ушибы правого уха, запястья и спины. А Камардина увезли в Следственный комитет.

Допроса не было, там лишь оформили протокол задержания, из которого стало ясно, что молодой человек стал подозреваемым по уголовному делу, рассказал его адвокат. Дело заведено по статье 282 УК РФ - возбуждение ненависти и вражды.

Там же, в следственном отделе, Камардину стало плохо. Врачи "скорой" осмотрели его и констатировали ссадины на лице, в районе грудной клетки, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Документы об этом есть у его адвоката. Госпитализировать молодого человека не стали.

Сама справка от врачей вряд ли поможет привлечь полицейских к ответственности, предположил адвокат. "Обычно такие вещи не особо помогают в Москве. Они начинают ссылаться на то, что подозреваемый оказывал сопротивление. Но если удастся доказать документально факт изнасилования, то дело может принять другой оборот", - сказал Би-би-си адвокат Соловьев. Он сказал, что будет настаивать на медосвидетельстовании Камардина в изоляторе временного содержания (ИВС) и просить следствие провести отдельную судмедэкспертизу.