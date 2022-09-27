Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен публично обвинил американского гроссмейстера Ханса Ниманна в нечестной игре

час назад

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Автор фото, Getty Images

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен впервые открыто обвинил одного из своих соперников, американца Ханса Ниманна, в жульничестве.

Карлсен заявил, что, по его мнению, Ниманн в последнее время "мошенничал больше, чем признал публично", однако никаких доказательств не представил.

Ранее Карлсен уже выдвигал завуалированные обвинения в адрес 19-летнего Ниманна - после неожиданного проигрыша тому в Сент-Луисе три недели назад.

Сам Ниманн уверяет, что играл абсолютно честно - и, в свою очередь, сам обвиняет Карлсена в попытке разрушить его карьеру.

В интервью Chess24 американец отверг обвинения в мошенничестве против Карлсена, но признался, что иногда жульничал в случайных партиях на онлайн-платформе Chess.com, когда ему было 16 лет, чтобы повысить свой рейтинг и играть с более сильными игроками. При этом шахматист подчеркнул, что никогда не делал этого в реальной партии.

Что произошло

Скандал начался в первой половине сентября, после того как Ниманн выиграл у Карлсена партию на турнире в Сент-Луисе (Кубок Синкфилда), прервав норвежцу беспроигрышную серию из 53 партий.

Карлсен, которого многие считают величайшим шахматистом всех времен, после поражения неожиданно снялся с соревнований, хотя до окончания турнира оставалось еще шесть раундов. После этого он опубликовал в "Твиттере" клип, в котором футбольный тренер Жозе Моуринью произносит фразу: "Если я заговорю, у меня будут большие проблемы".

На прошлой неделе соперники снова встретились, на этот раз в онлайн-турнире. Карлсен сдал партию после первого же хода - как он сам объяснил позже, в знак протеста против жульничества Ниманна и его участия в турнире в принципе.

Турнир в итоге Карлсен выиграл, после чего пообещал рассказать о скандале публично, добавив, что хочет, чтобы "к мошенничеству в шахматах относились серьезно".

В понедельник Карлсен вкратце описал свою позицию в "Твиттере": он очень хочет продолжать шахматную карьеру, но "жульничество в шахматах - это большая проблема, которая угрожает самому существованию игры".

"Я также считаю, что организаторы шахматных турниров и все те, кто заботится о неприкосновенности любимой нами игры, должны серьезно подумать об усилении мер и методов безопасности и выявления мошенничества за шахматной доской. Я считаю, что Ниманн обманывал больше - и в последнее время чаще - чем он публично признал", - написал он.

По словам Карлсена, в какой-то момент получил к Ниманну, потому что тот добился "необычных" успехов в последние годы.

Во время матча на Кубок Синкфилда Карлсен почувствовал, что Ниманн "не напрягался и даже полностью не концентрировался", обыграв его черными фигурами "так, как могут сделать лишь несколько игроков [в мире]".

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"Надо что-то делать с мошенничеством в шахматах, и я, со своей стороны, не хочу играть против людей, которые неоднократно обманывали в прошлом, потому что я не знаю, на что они способны в будущем", - сказал Карлсен.

Он добавил, что хотел сказать еще кое-что, но не может этого сделать "без явного разрешения Ниманна говорить прямо". Представители Ниманна пока не ответили на запрос Би-би-си о комментариях.

Сам Ниманн решительно отверг все подозрения в нечестной игре и сам обвинил Карлсена и других критиков в попытке разрушить его карьеру.

"Если они хотят, чтобы я разделся догола, я это сделаю", - пообещал Ниманн, отвечая на разошедшиеся в интернете предположения о якобы прикрепленном к ноге передатчике, с помощью которого ему вибрациями подсказывались правильные ходы.

"Мне все равно, потому что я знаю, что чист. Вы хотите, чтобы я играл в закрытой коробке с нулевой электронной передачей - пожалуйста. Я здесь, чтобы побеждать, и это моя цель, несмотря ни на что", - добавил он.

Гроссмейстер Найджел Шорт - единственный британский шахматист, участвовавший в финале чемпионата мира, - на прошлой неделе заявил Би-би-си, что к заявлениям о нечестной игре относится скептически. По его мнению, никаких доказательств мошенничества Ниманна в матче против Карлсена нет, а действия норвежца нанесли ущерб игре в целом.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Магнус Карлсен стал чемпионом мира в 2013 году, будучи ненамного старше, чем Ниманн сейчас

При этом 8 сентября Chess.com, крупнейшая игровая онлайн-платформа для игры в шахматы, подтвердила, что удалила учетную запись Ниманна и сняла его с участия во всех проводимых на этой площадке шахматных соревнований - за мошенничество.

Шахматный скандал на любой вкус

Мошенничество в шахматах - вещь не новая, но появление смартфонов значительно упростило процесс.

Хорошие шахматные приложения, многие из которых доступны бесплатно, теперь значительно сильнее даже самых лучших игроков.

Если вводить ходы в эти программы, то компьютер быстро просчитает варианты и покажет почти идеальные ходы. Именно по этой причине использование мобильных телефонов во время матчей запрещено.

Однако некоторым игрокам удавалось обходить запреты. Одного, например, застукали с телефоном, прикрепленным к ноге, и микронаушником, сообщавшим правильные ходы.

Гроссмейстер Сьюзан Полгар, одна из сильнейших шахматисток в истории, рассказала Би-би-си, что вот уже много лет жульничество на турнирах является огромной проблемой для устроителей - в том числе и на школьном уровне. Доходит до того, что иногда родителям и тренерам игроков запрещают присутствовать на партии даже в качестве зрителей.

"Даже когда время от времени я провожу сеансы одновременной игры - это незначительные матчи, не отражающиеся на рейтинге, - я вижу, что рядом с игроком стоит кто-нибудь со смартфоном, и стоит мне отойти, они начинают обсуждать, что предложил компьютер", - говорит она.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Современные шахматные программы легко побеждают даже гроссмейстеров

Хотя на самом высоком уровне мошенничество встречается куда реже - в том числе и из-за более строгих мер по борьбе с ним, - избавиться от него полностью не удается.

"Гроссмейстерам не нужен компьютер, чтобы просчитывать каждый ход... в игре есть несколько критических моментов", - объясняет Полгар.

И все же обвинение в жульничестве игрока уровня Ниманна - событие из ряда вон выходящее.

Шахматный мир не сталкивался с подобными обвинениями со времен "Туалетного скандала" в 2006 году. Тогда команда претендента на первенство мира Веселина Топалова обвинила чемпиона Владимира Крамника в жульничестве во время его "странных, если не подозрительных" походов в туалет.

Статистический анализ, проведенный профессором Кеннетом Риганом, который считается ведущим мировым экспертом по мошенничеству в шахматах, не обнаружил никаких доказательств того, что Крамник жульничал.

В некоторых случаях обвинения граничили с абсурдом.

В 1978 году команда претендента на первенство мира Виктора Корчного обвинила команду чемпиона Анатолия Карпова в жульничестве, когда тому принесли черничный йогурт. Представители Корчного утверждали, что это могло быть сигналом сделать определенный ход - а, возможно, и не только.

"Ситуация была очевидна: Карпова кормили наркотиками. Часто после еды он строчил, как пулемет. Йогурт должен содержать кортизон", - считал Корчной.

Тот матч вообще заметно отдавал паранойей.

В команду Карпова входил гипнотизер, сидевший в первых рядах и уставившийся на Корчного, который, в свою очередь, носил солнцезащитные очки с зеркальными стеклами - видимо, чтобы уберечься от гипноза.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Виктор Корчной (слева) играл матчи против Анатолия Карпова в темных очках

Множество теорий заговора и обвинений в мошенничестве окружали и матчи за звание чемпиона мира между Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым.

Стремительный рост и чемпионские странности

В отсутствие каких-либо конкретных обвинений со стороны Карлсена, шахматный мир внимательно изучил партии и интервью Ниманна в поисках доказательств мошенничества за доской.

Некоторые указывают на стремительный взлет Ниманна за последние 20 месяцев, в течение которых он примерно с 800-го места мирового рейтинга так сильно, что попал в число 50 лучших игроков.

Другие считают, что стремительный прогресс Ниманна вполне сопоставим с другими ведущими юниорами.

Профессор Риган проанализировал партии Ниманна и никаких признаков мошенничества там не обнаружил.

Найджел Шорт считает, что еще одна причина, по которой мошенничество на высших уровнях шахмат было столь редким, заключалась в том, что доказанное обвинение могло положить конец карьере игрока. По его словам, мошенничество скорее характерно для игроков, пытающихся зарабатывать на жизнь, участвуя в более скромных турнирах с небольшими призовыми фондами.

Действия Карлсена могут отражать давление, которое он испытывает, будучи лучшим игроком мира, считает Шорт.

Норвежец стал чемпионом мира в 2013 году, а мировые рейтинги возглавил еще раньше.

В текущем году Карлсен, которому всего 31 год, произвел фурор в шахматном мире, заявив, что больше не будет защищать свой чемпионский титул, сославшись на отсутствие мотивации.