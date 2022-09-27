Государственные похороны Синдзо Абэ: почему многие японцы возмущены

Руперт Вингфилд-Хейз

Корреспондент Би-би-си в Токио

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Акиэ Абэ на государственной панихиде по Синдзо Абэ

Вдова Синдзо Абэ Акиэ в черном кимоно медленно подходит к покрытому хризантемами алтарю и ставит на него обернутую шелком урну с пеплом своего мужа.

Над алтарем висит огромное фото Синдзо Абэ - премьер-министра Японии, дольше всех проработавшего на этом посту.

В истории послевоенной Японии только один политик до Абэ удостоился государственных похорон. На панихиду приехали тысячи местных и мировых политиков, а также представители стран-союзниц Японии.

Но похороны стали предметом споров - во вторник в Токио прошли акции протеста против государственной церемонии.

Тема похорон, смерти Абэ и его наследия поляризовала японское общество, как и сама фигура политика. 67-летнего Абэ смертельно ранили в июле из самодельного двуствольного оружия.

В Японии, не привыкшей к громким убийствам и стрельбе на улицах, это вызвало шок. Страна скорбела по Абэ, который никогда не был таким уж популярным политиком.

В июле, когда с Абэ прощались в первый раз, основным мотивом была благодарность политику - пришедшие люди выкрикивали "Спасибо большое, Абэ-сан". После его смерти многие японцы поняли, что Абэ давал им ощущение стабильности и безопасности.

С объявлением еще одной, государственной похоронной церемонии, настроения переменились. Ее проводят, несмотря на растущее неодобрение людей - по последним опросам, до 60% респондентов выступали против торжественных похорон.

Во вторник у арены "Будокан" в Токио, где прошли похороны, образовалась трехкилометровая очередь из людей с цветами и в черном.

Автор фото, Getty Images

"Я люблю Абэ и все, что он сделал", - говорит стоящий в очереди 19-летний юноша. Другая скорбящая добавляет, что пришла "выразить благодарность за его долгую службу на посту премьера".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Внутри арены "Будокан" сегодня

Автор фото, EPA Подпись к фото, Урна с пеплом Синдзо Абэ

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Вице-президент США Камала Харрис перед похоронами посетила токийский храм Дзодзёдзи

Но не так далеко от них, у зданий парламента, тысячи собрались, чтобы выразить свое недовольство. Одних протестующих возмущала стоимость похорон, которые обошлись бюджету в 10,7 млн долларов. Другие говорили, что Абэ просто не заслужил таких почестей.

"Меня раздражает, что мы позволяем правительству делать все что оно захочет, не советуясь с людьми, - говорит 25-летний активст Иори Фудзивара. - Нам, молодому поколению, нужно больше говорить о нашем будущем. Поэтому я здесь".

"Я не могла сидеть дома, пока они тратят такие деньги, приглашая столько гостей. Японцы по-прежнему страдают от последствий тайфуна, который случился на прошлой неделе", - замечает 25-летняя Аяка Уехира.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Протестующих не пропускали к арене "Будокан", где прошла панихида

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Похоронами, как и политическим наследием Абэ, недовольны и многие из старших поколений японцев. Многие из них, жившие в травмированной Второй мировой войной Японии, поддерживали прежнюю "пацифистскую" конституцию, запрещавшую Японии много инвестировать в военно-промышленный комплекс. Абэ хотел это поменять, причем не путем референдума или парламентского голосования, а просто предложив свое толкование закона.

Эта попытка столкнулась с неодобрением значительной части общества, но ее поддерживали сторонники самого Абэ, среди которых было много молодежи. Их беспокоили не травмы прошлой войны, а растущие территориальные претензии Китая.

Для них Абэ остался выдающимся политиком, который снова сделал Японию значительным международным игроком.

Премьер-министр Фумио Кишида и его либерально-демократическое правительство решили провести похороны, не задумываясь о реакции общества.

Однако нельзя отрицать и того факта, что Абэ очень любили союзники Японии на международной арене.

Он пытался укреплять отношения между странами, которые сам называл "единомыслящими демократиями". Также он много сделал для основания международного блока Quad, в который входят США, Япония, Индия и Австралия.

Поэтому нет никакой неожиданности в том, что почтить память Абэ в Токио приехали лидер США и бывший и нынешний премьер-министры Австралии. Или в том, что на похороны приехал индийский премьер Нарендра Моди, на прошлой неделе пропустивший похороны Елизаветы II в Лондоне.