Немецкая полиция обыскала суперъяхту российского олигарха Усманова

53 минуты назад

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Подпись к фото, 156-метровая яхта Dilbar считается одной из крупнейших в мире

Полиция Германии, расследующая обвинения в отмывании денег, выдвинутые против российского миллиардера Алишера Усманова, обыскала принадлежащую ему суперъяхту Dilbar. Об этом во вторник сообщила прокуратура страны.

В заявлении прокуратуры не названы ни само судно, ни его владелец, но говорится, что речь идет о 69-летнем российском бизнесмене, а обыск проведен в рамках того же расследования, что и на прошлой неделе, когда полиция обыскала виллу, зарегистрированную на Усманова.

Представители Усманова пока не комментировали обыск, однако в заявлении в понедельник его пресс-служба отвергла обвинения против него как "необоснованные и клеветнические".

Усманов находится в санкционном списке ЕС из-за связей с российским государством, его европейские активы заморожены и ему запрещено путешествовать по странам Евросоюза.

В санкционных документах ЕС Усманов назван "прокремлевским олигархом" и "одним из любимых олигархов Владимира Путина". Помимо поддержки аннексии Крыма европейские чиновники обвиняют Усманова в давлении на свободу слова в России.

Прокуратура заявила, что владелец яхты подозревается в проведении финансовых операций на миллионы евро в период с 2017 по 2022 год с целью сокрытия происхождения средств, полученных в результате уголовных преступлений, в частности, уклонения от уплаты налогов.

В отношении Усманова, чье состояние оценивается в 14,6 млрд долларов, в Германии ведется два отдельных расследования.

На прошлой неделе телекомпания NDR сообщила, что 156-метровую яхту Dilbar, которая, по утверждению властей, принадлежит сестре Усманова и также находится под санкциями, ночью отбуксировали из порта Гамбурга в Бремен, поскольку верфи, на которой она была пришвартована, потребовалось свободное пространство.

Стоимость яхты, по оценке Федерального управления уголовной полиции, составляет полмиллиарда евро.

В апреле власти Германии арестовали суперъяхту после официального подтверждения того, что судно связано с Усмановым. Тогда же Федеральная полиция Германии установила, что судно принадлежит сестре Усманова Гульбахор Исмаиловой.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Улишер Усманов и Владимир Путин, 2018 год

Алишер Усманов попал под санкции и в Великобритании. Его активы были заморожены, а ему самому запретили въезд в страну. Британским гражданам и компаниям запрещено заключать с ним любые бизнес-сделки.

Однако еще в конце марта представитель Усманова заявил Би-би-си, что миллиардер больше не является владельцем большой части своих бывших британских активов.

USM Holdings Усманова - это огромный конгломерат, имеющий интересы в индустрии добычи полезных ископаемых и владеющий вторым по размеру мобильным оператором в России, "МегаФоном".

Общая стоимость активов Усманова оценивается в 14 млрд фунтов (19 млрд долларов). Среди его британской недвижимости в списке правительства значатся роскошный дом Бичвуд-Хаус на севере Лондона (эксперты оценивают его в 82 млн фунтов) и поместье Саттон-Плейс в графстве Саррей.

По словам представителя Усманова, большая часть его собственности и яхта были безвозвратно переданы доверительным фондам.

Условия такой передачи, как правило, не могут быть впоследствии изменены учредителем.