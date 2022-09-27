Немецкая полиция обыскала суперъяхту российского олигарха Усманова
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Полиция Германии, расследующая обвинения в отмывании денег, выдвинутые против российского миллиардера Алишера Усманова, обыскала принадлежащую ему суперъяхту Dilbar. Об этом во вторник сообщила прокуратура страны.
В заявлении прокуратуры не названы ни само судно, ни его владелец, но говорится, что речь идет о 69-летнем российском бизнесмене, а обыск проведен в рамках того же расследования, что и на прошлой неделе, когда полиция обыскала виллу, зарегистрированную на Усманова.
Представители Усманова пока не комментировали обыск, однако в заявлении в понедельник его пресс-служба отвергла обвинения против него как "необоснованные и клеветнические".
Усманов находится в санкционном списке ЕС из-за связей с российским государством, его европейские активы заморожены и ему запрещено путешествовать по странам Евросоюза.
В санкционных документах ЕС Усманов назван "прокремлевским олигархом" и "одним из любимых олигархов Владимира Путина". Помимо поддержки аннексии Крыма европейские чиновники обвиняют Усманова в давлении на свободу слова в России.
Прокуратура заявила, что владелец яхты подозревается в проведении финансовых операций на миллионы евро в период с 2017 по 2022 год с целью сокрытия происхождения средств, полученных в результате уголовных преступлений, в частности, уклонения от уплаты налогов.
В отношении Усманова, чье состояние оценивается в 14,6 млрд долларов, в Германии ведется два отдельных расследования.
На прошлой неделе телекомпания NDR сообщила, что 156-метровую яхту Dilbar, которая, по утверждению властей, принадлежит сестре Усманова и также находится под санкциями, ночью отбуксировали из порта Гамбурга в Бремен, поскольку верфи, на которой она была пришвартована, потребовалось свободное пространство.
Стоимость яхты, по оценке Федерального управления уголовной полиции, составляет полмиллиарда евро.
В апреле власти Германии арестовали суперъяхту после официального подтверждения того, что судно связано с Усмановым. Тогда же Федеральная полиция Германии установила, что судно принадлежит сестре Усманова Гульбахор Исмаиловой.
Алишер Усманов попал под санкции и в Великобритании. Его активы были заморожены, а ему самому запретили въезд в страну. Британским гражданам и компаниям запрещено заключать с ним любые бизнес-сделки.
Однако еще в конце марта представитель Усманова заявил Би-би-си, что миллиардер больше не является владельцем большой части своих бывших британских активов.
USM Holdings Усманова - это огромный конгломерат, имеющий интересы в индустрии добычи полезных ископаемых и владеющий вторым по размеру мобильным оператором в России, "МегаФоном".
Общая стоимость активов Усманова оценивается в 14 млрд фунтов (19 млрд долларов). Среди его британской недвижимости в списке правительства значатся роскошный дом Бичвуд-Хаус на севере Лондона (эксперты оценивают его в 82 млн фунтов) и поместье Саттон-Плейс в графстве Саррей.
По словам представителя Усманова, большая часть его собственности и яхта были безвозвратно переданы доверительным фондам.
Условия такой передачи, как правило, не могут быть впоследствии изменены учредителем.
Передав активы, Усманов перестал быть их владельцем, говорит его представитель. "Он не может управлять ими или заключать договоры по их продаже, он может пользоваться ими только на условиях аренды", - сказал представитель олигарха в комментарии программе Би-би-си "Панорама".