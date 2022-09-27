На оккупированных территориях Украины прошли "референдумы". Госдума еще не знает, когда ей голосовать

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Многоквартирный дом в Мариуполе в Донецкой области, "референдум"

Вопреки ожиданиям, российский парламент не форсирует процесс принятия в состав России четырех частично оккупированных регионов Украины, где закончились псевдореферендумы.

Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также оккупационные администрации Херсонской и Запорожской областей во вторник объявили о начале подсчета голосов на "референдумах". Цифры зашкаливают - как голосов "за", так и явки, приближаясь к 100%.

Тем временем глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов сообщил, что решения о сроках рассмотрения законопроектов о возможном принятии новых субъектов в состав России еще якобы нет - его должны принять только в среду. Совет Госдумы соберется вечером уже после пленарного заседания нижней палаты парламента.

"Большой паузы между обнародованием результатов референдумов и процедурой юридического оформления этих решений не будет", - добавил Морозов (цитата по ТАСС). Однако на следующей неделе в расписании Госдумы работа с избирателями в регионах. "Но если потребуется, мы можем собраться в любой день", - оговорился Морозов.

Таким образом, дата голосования до сих пор неясна.

Ранее в среду сенатор Андрей Клишас заявил, что верхняя палата парламента не планирует проводить внеплановых заседаний для принятия законов, необходимых для возможного вхождения в состав России новых субъектов. "Зачем? - сказал он РИА Новости. - Следующее заседание - 4 октября".

Спикер Совета Федерации Валентина заявила журналистам: "Мы готовы, пока не вижу необходимости внеплановых заседаний. Плановое заседание - 4 октября. Полагаю, 4-го числа, если все подтвердится, пройдет хорошо, мы готовы рассмотреть".

Чего ждали СМИ

Ранее источник ТАСС в Госдуме говорил, что законопроекты о вхождении украинских территорий в состав России могут внести в нижнюю палату парламента 28 сентября, то есть уже на следующий день после окончания "референдумов". Собеседник агентства утверждал, что принятие законов запланировано на четверг, 29 сентября.

"После подсчетов голосов на референдумах законопроекты могут внести уже 28 сентября, чтобы 29-го числа Дума успела их принять", - рассказывал источник ТАСС.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Голосование в Донецке, 23 сентября

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Источник РИА Новости в Совете Федерации говорил, что верхняя палата парламента будет готова рассмотреть закон о вхождении в состав РФ новых регионов уже 29 сентября, а не на очередном заседании 4 октября, как сейчас говорят Клишас и Матвиенко.

Кроме того, РИА Новости и другие СМИ писали, что российский президент Владимир Путин, вероятно, может выступить с посланием к Федеральному собранию 30 сентября - вероятно, с объявлением о результатах "референдумов" на оккупированных частях Украины.

"С 30 сентября сенаторов попросили находиться в Совете Федерации", - рассказывал один из источников РИА Новости. Он даже сообщал такую деталь: с понедельника, 26 сентября, сенаторы и депутаты будут три дня сдавать тест на коронавирус "под мероприятие 30 сентября". Известно, что тройные тесты необходимы для мероприятий с участием Путина.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что точных планов по дате оглашения послания пока нет.

Дату 30 сентября называло и издание "Верста" со ссылкой на свои источники. Его собеседники предполагали, что Путин обратится к депутатам и сенаторам по итогам проведенных "референдумов" на оккупированных территориях Украины, а затем должно быть подписание документов об их присоединении к России.