Глава охраны президента Уругвая задержан. Его подозревают в выдаче россиянам фальшивых документов

52 минуты назад

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Автор фото, OlafSpeier Подпись к фото, Президент Уругвая утверждает, что не знал о полицейских делах, заведенных на его начальника охраны. Уругвайские СМИ утверждают, что их было более 20

Внезапное задержание главы службы безопасности президента Уругвая стал неожиданностью как для самого президента страны Луиса Лакалье Поу, так и для большинства ее жителей.

Алехандро Астезиано был задержан в воскресенье, прямо в президентской резиденции, которую он должен был охранять. У прокуратуры есть двое суток, чтобы решить, достаточно ли у следствия оснований, чтобы предъявить задержанному обвинение в участии в преступной группе, занимавшейся "фальсификацией документов о семейном положении и родственных связях".

Как уточнила ведущая расследование прокурор Габриэла Фоссати, речь идет о сложной схеме подделке российских свидетельств о рождении, в которой были задействованы около 10 человек. Желающим получить уругвайский паспорт мошенники оформляли поддельную справку о близком родстве с уже умершим жителем страны, а на ее основании уже можно было законно подаваться на натурализацию.

По словам Фоссати "речь идет о десятках, и даже сотнях людей".

Неоднозначная фигура

Автор фото, PABLO PORCIUNCULA Подпись к фото, Семейные фотографии в кабинете бывшего президента Уругвая, Луиса Лакалье де Эрреры. В центре - он со своим сыном, нынешним президентом Луисом Лакалье Поу

Сам президент заверил журналистов, что не знает подробностей дела, в рамках которого был арестован глава его службы безопасности, но подчеркнул, что никогда раньше вопросов к Астезиано у прокуратуры не возникало.

Это, однако, опровергается целым рядом уругвайских СМИ: во вторник уругвайская газета El País опубликовала сообщение, в котором говорится, что "споры вокруг этого человека ведутся уже по крайней мере с 2020 года, когда было обнародовано его личное дело", согласно которому полиция интересовалась им в ходе расследования 20 уголовных дел, включая мошенничество, незаконное присвоение имущества и воровство.

"Если эта новость удивила вас - представьте только, каково теперь мне, - заявил журналистам Лакалье Поу. - Вчера еще я гулял в сопровождении этого человека с детьми, а через несколько часов его задержали".

"Он охранял и меня, и мою семью. Получается, что я доверил самое дорогое, что у меня есть - своих близких - человеку, который, судя по всему, нарушал закон", - добавил президент.

По словам Лакалье Поу, с Астезиано он познакомился более 20 лет назад, когда страну еще возглавлял отец нынешнего президента, Луис Лакалье де Эррера.

Автор фото, PABLO PORCIUNCULA Подпись к фото, Президент знает арестованного два десятилетия

"Думаю, у прокурора есть основания для ареста. Я не знаю, насколько они обоснованы, все это мы узнаем через несколько часов, после того, как прокурор сделает официальное заявление", - заявил президент, отвечая на вопросы журналистов о том, намеревается ли он уволить своего начальника службы безопасности.