"Херсон - это Украина". Как город стал центром украинского патриотизма на юге страны

Роман Кабачий

для BBC Украина

час назад

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Автор фото, Getty Images

После захвата российскими войсками Херсона и Херсонской области местные жители еще долго открыто выходили на большие демонстрации и протестовали против оккупации. Украинская служба Би-би-си исследовала электоральные настроения Херсонщины и пришла к выводу, что эта область всегда была лидером украинских демократических и проевропейских настроений во всем регионе, а пророссийские взгляды там никогда не имели значительной поддержки.

Украинский историк и журналист Роман Кабачий подробно разобрал исторические и культурные причины феномена украинского патриотизма на Херсонщине.

Исторический фактор

1778 год по сей день считается официальной датой основания Херсона. И хотя с ней, как и с другими датами, касающимися крупных городов на юге, "не все так однозначно", именно в этом году Российская империя закрепилась в междуречье Днепра и Южного Буга.

Через несколько лет будет завоеван Крым, основана Таврическая губерния на левом берегу Днепра, а Херсонщиной долгое время будут считать необъятные степи на правом берегу и в Причерноморье, которые достигали территорий вокруг нынешних Кропивницкого, Тирасполя и Одессы.

Это и была Херсонская губерния с центром в Херсоне.

Именно "в широкие херсонские степи" отправляет своего героя Миколу Джерю писатель Иван Нечуй-Левицкий из самого центра Украины - с Черкащины. Это не случайно: украинцев из ближайших губерний использовали в качестве "подручного материала" для заселения края. Так формировалась Черноморская Украина.

Украинцы приезжали не в пустынное "дикое поле". До прихода империи здесь существовала сеть паланок (территориальных общин) и зимовников (хуторов, своего рода фермерских хозяйств) Запорожских Сечей. Две из этих паланок находились в начале XVIII века на территории нынешней Херсонщины: Каменская на правом берегу и Олешковская на левом.

Автор фото, Роман Кабачій Подпись к фото, Казацкий крест на кладбище при въезде в город Берислав

Несмотря на то, что левобережная часть входила в Таврическую губернию, Херсон, как последний крупный город на Днепре перед его впадением в Черное море, притягивал к себе как хозяйственный и культурный центр и жителей левого берега. Например, в Олешках, будучи в опале за свои проукраинские взгляды, жил основатель краеведческого музея Виктор Гошкевич, и на работу в Херсон он добирался через реку.

На левом берегу, в Чаплинке, основанной турбаевскими повстанцами, которые выступили против крепостного права в конце XVIII века, родился драматург Николай Кулиш, годы юности которого связаны уже с Херсоном.

Губернский статус, который Херсон имел весь XIX век и до 1917 года, делал город культурным центром региона - в отличие от промышленного Николаева и торговой Одессы. На театральной сцене Херсона, наряду с Елисаветградом (сейчас - Кропивницкий), ставили свои спектакли корифеи украинского театра.

Через правобережье в Херсон приходили и литературные веяния. Сердцем украинской жизни в городе стала так называемая Старая Громада, которая получила во времена украинской революции формальное название "Украинская хата". Во главе ее стоял писатель Николай Чернявский, к которому приезжали в свое время общественный деятель и писатель Михаил Коцюбинский, политический деятель Владимир Винниченко и другие известные люди.

Автор фото, Роман Кабачій Подпись к фото, Сцена из спектакля "Мина Мазайло" в Херсонском облдрамтеатре им. Николая Кулиша в постановке Андрея Мая

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"Украинский дом" организовал весной 1917 года несколько тысячных митингов в поддержку Центральной Рады. Тогда же в городе появилась община Автокефальной церкви, которая просуществовала до 1924 года и был основан хор по образу капеллы "Мысль" Нестора Городовенко, которым руководил Игнат Сытник.

Некоторую ментальную границу, которая проходила между правым и левым берегом нынешней Херсонщины, отмечали уже в годы украинизации представители большевистской ЧК-ГПУ-НКВД.

Они писали, что если в Каховке и Скадовске раздаются призывы к восстановлению монархии и "единой и неделимой", то в Бериславе и Херсоне хотят свободной Украины и гетманщины.

Об этом свидетельствуют документы государственного архива Херсонской области. Херсон был тогда центром Херсонского округа и подчиняющаяся ему территория впервые "перебралась" на левый берег в 1923-1930 годах.

В 1944 году возникла Херсонская область в ее современных границах с большей частью территории на левом берегу.

Этнический фактор

Если говорить, например, о многонациональности Донбасса, то она формировалась на основе промышленной целесообразности и принципах "плавильного котла". На юге же она опиралась на развитие причерноморской торговли и индивидуального частного хозяйства, в том числе колоний.

Заселение юга представителями разных народов формировало как национальную терпимость, так и новую систему ценностей, в основе которой лежали рыночно-экономические отношения и личная свобода каждого. Украинский элемент в этом процессе сыграл ключевую роль.

Многонациональный характер Херсонщины можно было бы сравнить с Бессарабией. Однако, если последняя окончательно вошла в УССР в 1944 году в своем многообразии и таковой уже осталась, то Херсонщина к тому моменту практически стала мононациональной.

Автор фото, Роман Кабачій Подпись к фото, Польский костел в селе Правдино (историческое название Цареводар) сейчас находится на линии фронта на подступах к Херсону

До этого на территории области были польские, чешские, русские, молдавские, немецкие, еврейские деревни и шведская колония в нынешнем селе Змиевка. Многие деревни носили тюркские (ногайские) названия со времен, когда в этих степях жили ногайцы, вытесненные затем царизмом в Крым.

В межвоенный период было два национальных района в правобережной части - немецкий с центром в Высокополье (Кронау) и еврейский в Калининдорфе (Калининское). В самом Херсоне в то время было три основных общины: украинцы и русские - по 36% и евреи - 25%.

Все это многообразие народов исчезло из-за предвоенных репрессий в отношении отдельных народов, депортации причерноморских немцев вглубь СССР летом 1941 года, а также истребления нацистами евреев.

В 1944 году было проведено тотальное переименование, которое стерло любые намеки на былое национальное разнообразие: уничтожен тюркский колорит в названиях края, вычищены немецкие и еврейские названия, даже польским Яновкам пришлось стать Ивановками.

В городах набирала обороты русификация, в селе же, наоборот, доминирующий украинский элемент начал поглощать русский, польский, молдавский. Случилось это не без "помощи" советской политики перемешивания народов и отдельных групп. В 1944-1951 годах в Херсонскую область прибыли эшелоны с украинцами из Польши, сначала лемками и холмщаками (жители местностей близ нынешней границы Украины с Польшей и Словакией), а в 1951 году - с бойками (карпатскими украинцами).

Если первые смогли в большинстве бежать на Западную Украину, то вторые осели навсегда. Однако все они "открывали глаза" украинским колхозникам на возможность свободно выражать свои взгляды, быть верущим и т.д.

Один из переселенцев, Адам Фемяк, открыто провозглашал: "Если бы людям дали свободу, как об этом говорится в Положении о выборах, то ни один коммунист не был бы избран, поскольку они всем опостылели. Коммунистам, конечно, рай, а остальным - умирай".

Автор фото, Роман Кабачій Подпись к фото, Церковь святой Александры на улице Перекопской в Херсоне, в которой во времена Украинской революции действовало приход Автокефальной Православной Церкви Украины

В последующие годы практика переселения или вербовки в херсонские степи жителей западных и центральных областей УССР продолжилась.

Однако не исчезло одно: уважение к иному.

Хозяйственный фактор

Херсонский писатель Антон Санченко отмечал, что в регионе существует "мощное фермерское движение и дух собственности и защиты своей земли". Однако он не упоминает о корнях этого явления, которое на самом деле касается не всех херсонских районов.

С одной стороны, история нам говорит о функционировании здесь хуторов-зимовников. Память о большинстве из них живет и на современных картах - в названиях нынешних сел. Когда большевики свернули НЭП и начали коллективизацию, степняки сетовали: "Вот если бы сюда Махно, мы все бы пошли в повстанческие отряды". Речь здесь скорее о северных регионах Херсонщины, где выращивают зерновые.

А районы непосредственно к северу от Херсона - Белозерка, Каховка, и на юг - Голая Пристань, Алёшки, Скадовск, Каланчак - базируются на интенсивном земледелии: овощеводстве, виноградарстве, бахчеводстве.

Переселенные в регион Олешек холмщаки этого не хотели понимать, отказывались от огородов и требовали "отселения из песков". Возможно, зря.

В советское время эти формы хозяйства приносили крестьянам живые деньги, и не только от простой поездки на базар: в села приезжали заготовители и закупали большие партии продукции.

Все это привело к тому, что после развала колхозной системы херсонские крестьяне не сдали свои паи в новые формы коллективной собственности (паи достигали 8 га на человека), а стали хозяйствовать сами.

Символом этой "овощной свободы" стал оптовый рынок в Великих Копанях.

Давно известная Чернобаевка

Задолго до того, как Чернобаевка стала известной по всей Украине, в Херсонской области ее знали по двум причинам: из-за местного колхоза-миллионера (что означало зажиточность) и Чернобаевского народного хора. Чернобаевцы показывали, что стыдиться своего украинства не стоит.

В 2004 году единственной "оранжевой дырой" среди избирательных округов в юго-восточных областях был округ 186, в состав которого входили Белозерский район, в том числе Чернобаевка, и Комсомольский район Херсона.

Виктор Ющенко победил тогда и в других пригородных сельских районах - Голая Пристань, Скадовск, Цюрупинск (Алёшки) - но не в целых округах.

Автор фото, Роман Кабачій Подпись к фото, Патриотический стенд в городе Берислав в 2012 году

Когда же в условиях свободного развития культуры стало возможным говорить не только о народных хорах, Украина узнала, что Херсонщина известна как одна из родин украинского футуризма (братья Давид и Николай Бурлюки), что в Алёшках жила художница-наивистка уровня Марии Примаченко - Полина Райко, что театральная традиция, идущая от корифеев и многолетней деятельности в Херсоне Всеволода Мейерхольда, переросла в одну из известных в Украине площадок театр-док и ежегодного фестиваля "Мельпомена Таврии". А в последние два года (2020 и 2021) в Херсоне гремел "ГогольФест".

"В последние годы культурный Херсон был интересен именно тем, что начали появляться очень разные альтернативы, когда человек мог найти для себя события на любой вкус, и не только посмотреть, но и принять участие, - говорит Елена Афанасьева, директор центра молодежных инициатив "Тотем". - Когда я посмотрела, какие афиши сейчас вешают по Херсону оккупанты, то это же откат на 20-30 лет назад".

Елена убеждена, что заинтересованность культурными событиями, возможность выбирать - это уже признак европейского цивилизационного выбора.

Что дальше

Вернутся ли уехавшие херсонцы в родной город и область после освобождения, или им легче будет говорить "я из Херсона", чем жить в нем?

Как повлияет невозвращение активной части херсонцев на электоральные предпочтения региона? Сергей Данилов из Центра ближневосточных исследований, многие годы занимавшийся общественно-политической ситуацией в южных районах Херсонщины, считает ситуацию сложной.

"Это зависит от того, будет ли куда возвращаться - если община, ее инфраструктура разрушены, как в селе Станислав или Александровке, то вряд ли. В большие города, такие как Херсон или Скадовск, точно будут возвращаться, а вот в Чаплинку или Каланчак - это уже вопрос" , - размышляет Данилов.

Автор фото, Роман Кабачій Подпись к фото, Акция протеста херсонской молодежи перед памятником Тарасу Шевченко против российской оккупации в марте 2022 года

Афанасьева сетует, что из каждых десяти знакомых ей по культурным инициативам херсонцев уехало девять: "Уехали наиболее активные, нашли жилье за границей, устроили детей. И я боюсь, что когда освободят Херсон, в культурном смысле там будет пустыня".

В отношении тех, кто остался, Елена отмечает, что среди них есть и коллаборанты, но есть и такие, кто не меняет своей точки зрения и при этом готов тут оставаться - например, художник, который принял участие в проекте Елены анонимно.

"От того, что он говорит, у меня мурашки идут по коже: "Когда говорят, что Херсон - это Украина, то в нем кто-нибудь из этой Украины должен оставаться. Я решил, что этим оставшимся буду я", - пересказывает Елена слова этого художника.