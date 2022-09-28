Ураган "Иэн": полностью обесточив Кубу, шторм движется к Флориде
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Как сообщило кубинское правительство, остров оказался полностью обесточен после того, как ураган "Иэн" обрушился на его западную оконечность.
По словам официальных лиц, одну из главных электростанций не удалось снова включить, и система энергоснабжения полностью вышла из строя.
Пока известно о двух погибших. Сообщается также о множестве разрушенных зданий.
Ураган "Иэн", которому присвоена третья категория (скорость ветра до 195 км/ч), в настоящее время надвигается на Флориду.
Во вторник глава управления электроэнергетики объявил по кубинскому государственному телевидению, что в результате выхода из строя национальной системы электроснабжения на острове произошло отключение электроэнергии, в результате чего 11 млн человек остались без света.
Журналист государственного информационного агентства сообщил, что теплоэлектростанция "Антонио Гитерас" также не функционирует.
Эта станция, расположенная в Матансасе, в 100 км к востоку от Гаваны, - важнейшая электростанция Кубы. Его отключение означает, что в настоящее время на острове вообще не производится электроэнергия.
Синоптики предупредили, что в некоторых регионах Кубы может выпасть до 30 см дождя.
Майелин Суарес, жительница Пинар-дель-Рио, сказала, что ночь понедельника, когда разразился шторм, была самой мрачной в ее жизни.
"Мы чуть не лишились крыши нашего дома, - рассказала она агентству Рейтер. - Мы с мужем и дочерью привязали ее веревкой, чтобы не улетела".
Президент Кубы Мигель Диас Канель посетил провинцию и пообещал в "Твиттере, что страна "преодолеет невзгоды".
Флорида - следующая
Как сообщает Национальный центр ураганов США, пройдя над Кубой, "Иэн" набирает силу в юго-восточной части Мексиканского залива.
Во вторник вечером ураган добрался до Флорида-Кис, цепи островов у южной оконечности штата Флорида.
Ожидается, что он доберется до западного побережья Флориды поздно вечером в среду.
"Иэн" находился примерно в 125 км от побережья в 05:00 по местному времени (09:00 по Гринвичу), когда Национальный центр ураганов объявил, что он стал ураганом четвертой категории. Это означает чрезвычайную опасность: по прогнозам, скорость ветра может достигать 240 км/ч.
Губернатор Флориды Рон Десантис в минувшие выходные объявил чрезвычайное положение во всей Флориде и задействовал 5 тыс. военнослужащих Национальной гвардии.
"Иэн", вероятно, потеряет скорость по мере приближения к Флориде и задержится над штатом, что угрожает очень сильными дождями - до 55 см в некоторых районах.
По словам официальных лиц, район Тампы может подвергнуться первому прямому удару урагана с 1921 года, и вдоль побережья может наблюдаться трехметровый штормовой нагон.
"Прошло около 100 лет с тех пор, как в Тампе был сильный ураган. Им просто везло в течение долгого времени", - сказал Эрик Сална, заместитель директора Международного центра исследования ураганов.
Тампа - один из самых густонаселенных районов штата. За последние 50 лет застройка береговой линии этого региона протяженностью почти 11200 км резко увеличилась, при этом здания расположены в основном невысоко над уровнем моря.
Национальный центр ураганов заявил, что вероятность повреждений от ветра и воды вдоль западного побережья Флориды составляет 100%.
Директор Института экстремальных явлений в Международном университете Флориды Ричард Олсон выразил беспокойство в связи с недостаточно активной эвакуацией. Более 2,5 миллионов жителей Флориды в ряде прибрежных городов начали эвакуацию, а в некоторых районах полиция ходит по домам и просит людей покинуть свои дома.
Мэр Тампа-Бэй Джейн Кастор заявила во вторник, что город также введет комендантский час для оставшихся жителей.
"Это не учения, - сказала она жителям. - Я не знаю, может ли быть намного хуже, но я уверена, что существует сценарий, по которому все будет еще хуже".
Губернатор Флориды Рон Десантис во вторник выступил с собственным предупреждением, заявив тем, кто находится в зоне эвакуации: "Ваше время истекает".
Жители скупают бутылки с водой оптом, заколачивают окна и заносят в дома садовую мебель. Школы и университеты также отменили занятия на неделю.
Тематические парки Disney World, Sea World и Busch Gardens в Тампе закрываются из-за приближающегося шторма, а НАСА вновь отложило запланированный запуск с Космического центра Кеннеди.
Ракету Artemis, запуск которой и так уже дважды откладывался, отвезли со стартовой площадки в сборочный цех.
Соседний штат Джорджия также объявил чрезвычайное положение и привел в состояние готовности 500 военнослужащих Национальной гвардии.
Карибский бассейн все еще не оправился от последствий урагана "Фиона", который пронесся по региону на прошлой неделе.