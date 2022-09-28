Ураган "Иэн": полностью обесточив Кубу, шторм движется к Флориде

39 минут назад

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Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Ураган "Иэн" перемещается в сторону Флориды

Как сообщило кубинское правительство, остров оказался полностью обесточен после того, как ураган "Иэн" обрушился на его западную оконечность.

По словам официальных лиц, одну из главных электростанций не удалось снова включить, и система энергоснабжения полностью вышла из строя.

Пока известно о двух погибших. Сообщается также о множестве разрушенных зданий.

Ураган "Иэн", которому присвоена третья категория (скорость ветра до 195 км/ч), в настоящее время надвигается на Флориду.

Во вторник глава управления электроэнергетики объявил по кубинскому государственному телевидению, что в результате выхода из строя национальной системы электроснабжения на острове произошло отключение электроэнергии, в результате чего 11 млн человек остались без света.

Журналист государственного информационного агентства сообщил, что теплоэлектростанция "Антонио Гитерас" также не функционирует.

Эта станция, расположенная в Матансасе, в 100 км к востоку от Гаваны, - важнейшая электростанция Кубы. Его отключение означает, что в настоящее время на острове вообще не производится электроэнергия.

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Синоптики предупредили, что в некоторых регионах Кубы может выпасть до 30 см дождя.

Майелин Суарес, жительница Пинар-дель-Рио, сказала, что ночь понедельника, когда разразился шторм, была самой мрачной в ее жизни.

"Мы чуть не лишились крыши нашего дома, - рассказала она агентству Рейтер. - Мы с мужем и дочерью привязали ее веревкой, чтобы не улетела".

Президент Кубы Мигель Диас Канель посетил провинцию и пообещал в "Твиттере, что страна "преодолеет невзгоды".

Флорида - следующая

Как сообщает Национальный центр ураганов США, пройдя над Кубой, "Иэн" набирает силу в юго-восточной части Мексиканского залива.

Во вторник вечером ураган добрался до Флорида-Кис, цепи островов у южной оконечности штата Флорида.

Ожидается, что он доберется до западного побережья Флориды поздно вечером в среду.

"Иэн" находился примерно в 125 км от побережья в 05:00 по местному времени (09:00 по Гринвичу), когда Национальный центр ураганов объявил, что он стал ураганом четвертой категории. Это означает чрезвычайную опасность: по прогнозам, скорость ветра может достигать 240 км/ч.

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Губернатор Флориды Рон Десантис в минувшие выходные объявил чрезвычайное положение во всей Флориде и задействовал 5 тыс. военнослужащих Национальной гвардии.

"Иэн", вероятно, потеряет скорость по мере приближения к Флориде и задержится над штатом, что угрожает очень сильными дождями - до 55 см в некоторых районах.

По словам официальных лиц, район Тампы может подвергнуться первому прямому удару урагана с 1921 года, и вдоль побережья может наблюдаться трехметровый штормовой нагон.

"Прошло около 100 лет с тех пор, как в Тампе был сильный ураган. Им просто везло в течение долгого времени", - сказал Эрик Сална, заместитель директора Международного центра исследования ураганов.

Тампа - один из самых густонаселенных районов штата. За последние 50 лет застройка береговой линии этого региона протяженностью почти 11200 км резко увеличилась, при этом здания расположены в основном невысоко над уровнем моря.

Национальный центр ураганов заявил, что вероятность повреждений от ветра и воды вдоль западного побережья Флориды составляет 100%.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Жители Тампы запасаются водой и горючим

Директор Института экстремальных явлений в Международном университете Флориды Ричард Олсон выразил беспокойство в связи с недостаточно активной эвакуацией. Более 2,5 миллионов жителей Флориды в ряде прибрежных городов начали эвакуацию, а в некоторых районах полиция ходит по домам и просит людей покинуть свои дома.

Мэр Тампа-Бэй Джейн Кастор заявила во вторник, что город также введет комендантский час для оставшихся жителей.

"Это не учения, - сказала она жителям. - Я не знаю, может ли быть намного хуже, но я уверена, что существует сценарий, по которому все будет еще хуже".

Губернатор Флориды Рон Десантис во вторник выступил с собственным предупреждением, заявив тем, кто находится в зоне эвакуации: "Ваше время истекает".

Жители скупают бутылки с водой оптом, заколачивают окна и заносят в дома садовую мебель. Школы и университеты также отменили занятия на неделю.

Тематические парки Disney World, Sea World и Busch Gardens в Тампе закрываются из-за приближающегося шторма, а НАСА вновь отложило запланированный запуск с Космического центра Кеннеди.

Ракету Artemis, запуск которой и так уже дважды откладывался, отвезли со стартовой площадки в сборочный цех.

Соседний штат Джорджия также объявил чрезвычайное положение и привел в состояние готовности 500 военнослужащих Национальной гвардии.