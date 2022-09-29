"Северный поток": Швеция обнаружила новую утечку в российском газопроводе

час назад

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Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Датское министерство обороны показало кадры предполагаемой утечки

Швеция обнаружила новую утечку в крупном подводном трубопроводе, по которому российский природный газ поступает в ЕС. Это уже четвертая утечка, обнаруженная на этой неделе.

"Об этой утечке не было известно с самого начала. [Пузырей газа] не было видно на радарах, потому что оно меньше, [чем в местах других утечек]. Береговая охрана увидела его, когда исследовала этот район на судне и на самолете", - цитирует издание Aftonbladet Марию Боман, руководителя шведского спасательного центра.

В начале недели Дания и Швеция сообщили об утечке газа в газопроводах "Северный поток 1 и 2".

В Европе полагают, что это диверсия, Россия отвергла предположения о том, что она взрывает собственные трубопроводы, а российский МИД заявил, что взрывы произошли в "зонах, контролируемых американской разведкой".

Береговая охрана Швеции заявила, что обнаружила четвертую утечку на "Северном потоке-2", очень похожую на более крупную утечку, обнаруженную ранее на "Северном потоке-1".

ЕС неоднократно обвинял Россию в использовании поставок газа в качестве оружия против Запада.

"Совершенно очевидно", кто стоит за диверсией на газопроводе, заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль, не вдаваясь в подробности.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что он "крайне обеспокоен" утечкой, добавив, что нельзя исключать возможность преднамеренной атаки.

Лидеры ЕС заявили, что на любую атаку на энергетическую инфраструктуру континента последует "самый решительный ответ".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг встретился с датским министром обороны и сообщил, что обсудил диверсию на трубопроводах "Северного потока" и защиту критической инфраструктуры стран НАТО.

Датский министр иностранных дел Йеппе Кофод также упомянул жесткий ответ совместно с трансатлантическими партнерами, но пообещал сначала разобраться.

"Мы пока не знаем, кто за этим стоит. И мы не знаем, какие у них мотивы. Но в любом случае это - нападение на нашу энергетическую инфраструктуру в международных водах. Мы предельно серьезно относимся к таким вещам", - сказал он.

Тем временем не входящая в ЕС Норвегия заявила, что собирается привлечь свои вооруженные силы для защиты нефтегазовых объектов.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Штёре заявил, что конкретных признаков прямой угрозы Норвегии нет, но безопасность будет усилена, а военные будут активно патрулировать объекты инфраструктуры.

В среду норвежские власти сообщили, что полиция и армия усилили охрану платформ и трубопроводов. А крупнейшая норвежская компания Equinor повысила уровень опасности и предприняла дополнительные меры и на суше, и на шельфе.

Представители западной разведки утверждают, что в минувшие понедельник и вторник в районе, где произошла диверсия на газопроводе "Северный поток", были замечены российские военные корабли и подлодки, пишет Си-эн-эн.

Эксперты убеждены, что отключенный, но заполненный газом газопровод был выведен из строя серией подземных взрывов, что привело к утечке газа. Это произошло в понедельник на трех нитках трубы у берегов Дании и Швеции, а в среду вечером шведская береговая охрана нашла четвертую утечку.

Источники, сообщившие о присутствии российского флота в зоне подрыва, подчеркивают, что это не доказывает причастность России к диверсии. Однако эту версию, среди прочих, безусловно, будет рассматривать следственная группа.

Один из военных представителей Дании также заявил, что российские корабли регулярно ходят в обозначенном районе, и их причастность к нанесению ущерба не очевидна.

"Мы видим их каждую неделю. Российская активность в Балтийском море возросла в последние годы. Они часто проверяют нашу готовность, как на море, так и в воздухе", - цитирует Си-эн-эн датского военного.

Кому выгодно?

Сейсмологи сообщали о подводных взрывах еще до появления утечек. Министерство обороны Дании опубликовало кадры утечки, на которых видны пузыри на поверхности Балтийского моря, самый большой из которых простирается на километр в диаметре.

Бьорн Лунд из Национального центра сейсмологии Швеции сказал, что "нет никаких сомнений в том, что это были взрывы".

Автор фото, German Centre for Georesearch Подпись к фото, Сейсмограф на острове Борнхольм зарегистрировал два взрыва на первом и втором "Северном потоках" в 00:03 и 17:00 GMT в понедельник и последующий звук вырывающегося из трубы газа

Министр обороны Дании Мортен Бёдсков на брифинге в среду подтвердил озвученный накануне властями трех прибрежных стран вывод о том, что три взрыва на двух нитках газопровода были диверсией. Естественные причины аварии исключены.

Андрей Кортунов из Российского совета по международным делам - базирующегося в Москве аналитического центра - сказал в комментарии Радио Би-би-си: "Они [европейские политики] всегда указывают пальцем на Россию, но я думаю, что, поскольку это российская собственность, было бы не очень логично, чтобы Россия наносила ей ущерб. Есть и другие способы усложнить жизнь европейцам. Они [российские власти] могут просто прекратить поставки газа, не нанося ущерба инфраструктуре".

Похожие заявления прозвучали и из Кремля.

"Заинтересованы ли мы в этом? Нет, мы не заинтересованы. Мы лишились маршрутов поставки газа в Европу", - сказал российским агентствам пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Америка как ведущая мировая нефтегазовая держава выигрывает от сокращения российских поставок на европейский рынок и от роста цен на газ.

"Мы видим огромные прибыли американских поставщиков сжиженного газа, которые кратно увеличили свои поставки на европейский континент. Они очень заинтересованы в дальнейшем получении этих суперприбылей", - цитирует Пескова "Интерфакс".

При этом многие западные эксперты сходятся во мнении, что у России были и мотив, и возможность повредить газопровод, и сообщения о российских подлодках в непосредственной близости от места аварии лишь усиливают подозрения.

Кроме того, пишет Си-эн-эн, призыв России немедленно созвать Совет Безопасности в связи с ситуацией на "Северном потоке" также кажется США подозрительным. По мнению американской стороны, Россия действует так быстро только в том случае, если маневр (созыв Совбеза ООН) был запланирован заранее.

В настоящее время газ в Европу не поступает ни по одной из веток "Северного потока". Однако газ физически по-прежнему находится в трубах. Как сообщили датские и шведские власти, половина находившегося в трубах газа уже улетучилась, но интенсивность утечки снизится не раньше выходных.

По газопроводу "Северный поток-1", состоящему из двух параллельных веток, газ не транспортируется с конца августа, когда Россия заявила, что он нуждается в техническом обслуживании, и перекрыла поставки.