Протесты в Иране продолжаются, власти угрожают "расправиться" с протестующими

23 минуты назад

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Автор фото, AFP

Президент Ирана предупредил, что не допустит хаоса - так он описал протесты, прокатившиеся по стране после смерти в заключении молодой женщины, подавить которые власти пока не в состоянии.

По словам Ибрахима Раиси, положившая начало протестам смерть 22-летней Махсы Амини две недели назад "всех опечалила", но его правительство "[не может] позволить людям нарушать покой общества беспорядками".

В среду из Ирана поступали новые сведения о беспорядках на фоне растущего числа погибших.

Государственные СМИ сообщили, что 41 человек, включая сотрудников службы безопасности, был убит и более 1200 арестованы.

Однако базирующаяся в Норвегии иранская правозащитная группа заявила, что по меньшей мере 76 протестующих были убиты силами безопасности, которых она обвинила в применении несоразмерной силы и боевых патронов.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как Махса Амини стала символом восстаний против режима в Иране

22-летняя Махса Амини из северо-западного города Сакез гостила в Тегеране 13 сентября, когда полиция нравов задержала ее за нарушение закона, требующего, чтобы женщины покрывали волосы хиджабом или платком.

Полиция сообщила, что Амини потеряла сознание в центре содержания под стражей из-за сердечной недостаточности. Но ее семья утверждала, что полицейские ее избили. Она скончалась в больнице после трех дней в коме.

Первая акция протеста состоялась после ее похорон в Сакесе 17 сентября, тогда же появились первые видео с женщинами, срывающими с себя хиджабы.

"Сегодня вечером на площади Азади в Кермане женщина садится на ящик, снимает головной платок и обрезает волосы, в то время как люди скандируют "Смерть диктатору" в пятую ночь протестов в Иране по поводу смерти #МахсаАмини под стражей в полиции нравов"

Похожие демонстрации затем начались и в других местах на населенном курдами северо-западе страны и в Тегеране. В течение нескольких дней беспорядки охватили десятки других городов и превратились в самый серьезный вызов иранским властям за последние годы.

На появившихся с началом протестов в интернете видеороликах видно, как женщины публично сжигают платки и остригают волосы, скандируя "Женщины, жизнь, свобода" и "Смерть диктатору" (имеется в виду верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи).

Автор фото, EPA Подпись к фото, Эбрагим Раиси заявил, что силы безопасности "решительно разберутся" с теми, кто принимал участие в беспорядках

В интервью государственному телевидению в среду вечером президент Раиси пообещал, что расследование смерти Амини будет проведено беспристрастно, а в ближайшие дни судебно-медицинские эксперты представят отчет.

Отвечая на вопрос о протестах, Раиси - бывший глава судебной системы Ирана, - предупредил, что существует разница между протестами и беспорядками.

"С теми, кто принимал участие в беспорядках, надо расправиться решительно, это требование народа", - сказал он.

Как обычно, досталось и "внешним врагам", в том числе США, которые Раиси обвинил в попытке "натравить людей друг на друга".

В четверг утром губернатор провинции Тегеран заявил о прекращении беспорядков, несмотря на опубликованные в интернете кадры, на которых видно, как люди ночью протестуют в нескольких районах.

Автор фото, BBC News

В знак солидарности с протестующими остригла волосы и Назанин Загари-Рэтклифф, гражданка Великобритании и Ирана, просидевшая шесть лет в иранской тюрьме.

На кадрах, переданных Персидской службе Би-би-си, Загари-Рэтклифф остригает волосы и говорит: "За маму, за дочь, за страх одиночества, за женщин моей страны, за свободу".

Загари-Рэтклифф арестовали в Иране в 2016 году по обвинению в шпионаже, которое она отрицала.