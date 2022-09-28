"Мир" теряет партнеров. Какие страны перестали обслуживать российские карты

Виктория Сафронова

Русская служба Би-би-си

18 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Все большее число стран отказывается принимать карты российской платежной системы "Мир". В среду государственные банки Турции вслед за частными перестали принимать "Мир" - таким образом, этот способ оплаты оказался практически полностью заблокирован в стране. Ранее Узбекистан полностью прекратил обслуживание карт "Мир". Если раньше проблемы с платежными системами касались в основном туристов, то сейчас ограничение работ карт может стать серьезной проблемой для тысяч россиян, бегущих от мобилизации.

В Турции первыми прекратили обслуживание клиентов "Мира" частные банки Isbank и Denizbank 19 сентября. С 28 сентября к ним присоединились государственные банки - Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank.

Утром в среду корреспондент ТАСС сообщал, что Ziraat Bank и Halkbank все еще продолжали выдавать лиры с карт "Мир". В Halkbank заявили, что до конца дня ожидают официального решения регулятора о прекращении использования системы "Мир".

О первых проблемах с обслуживанием клиентов "Мира" в Турции стало известно 12 сентября. Сеть турецких гостиниц Titanic сообщила, что перестала принимать оплату картой "Мир" из-за возникших сбоев, на которые не может повлиять. Позже в одной из сетей сослались на информацию от руководства банка Vakif: по указанию Центробанка Турции карты "Мир" на терминалах больше не обслуживаются. В разговоре с Tourdom представитель цепочки отелей Titanic сказал, что банки отказались от платежной системы "из-за угроз санкций".

15 сентября Financial Times сообщила, что минфин США оказывал давление на Турцию, чтобы турецкий банковский сектор не помогал России обходить западные санкции.

"Мы подадим очень четкий сигнал о том, что финансовые учреждения третьих стран не должны подключаться к платежной сети "Мир", потому что, как вы знаете, это сопряжено с некоторыми рисками уклонения от санкций", - приводит газета слова одного из западных чиновников. Второй чиновник, участвовавший в переговорах между ЕС и США по обеспечению санкций, отметил, что "нужно закрыть лазейки", назвав Турцию главной целью.

Затем США опубликовали санкционные списки, в которые попал глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев. НСПК является разработчиком "Мира".

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Минфин США также выпустил предупреждение о том, что будет вводить санкции в отношении банков и компаний, продолжающих сотрудничать с НСПК. Те финансовые организации, которые заключают соглашения с НСПК, "рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США", говорится в сообщении ведомства.

В ближайшие дни Турция представит альтернативную платежную систему для карты "Мир", сообщило Aydinlik. По данным издания, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел совещание с экономическим блоком правительства, на котором обсуждался этот вопрос. В начале августа после переговоров с Владимиром Путиным в Сочи Эрдоган рассказал о договоренности с Россией о переходе к торговле в рублях. Он тогда отметил, что работа в Турции карты "Мир" делает очень комфортным туризм для приезжающих из России.

Турция хочет избежать санкций США, связанных с использованием российских карт "Мир", считает турецкий политолог Учит Назми Хазыр. Однако власти могут найти другой способ поддерживать финансовые отношения с Россией, считает он. "Я думаю, могут быть созданы совместный турецко-российский банк или же новая платежная система, действующая между двумя странами. Турция хотела бы продолжить сохранять финансовые отношения с Россией, потому что многие туристы из России приезжают в страну, а сейчас число русских в Турции увеличивается из-за мобилизации", - говорит он.

Где принимают "Мир"?

Турция - не единственная страна, отказавшаяся от работы с системой "Мир". На прошлой неделе это сделал Узбекистан, а ранее ограничения ввели казахстанский Халык Банк и вьетнамский BIDV.

На сайте карты "Мир" говорится, что за границей оплатить покупки с ее помощью или снять деньги в банкоматах можно в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане.

На прошлой неделе также появились сообщения о прекращении работы "Мира" в Армении, однако Центробанк этой страны опроверг информацию о введении ограничений.

Платежную систему "Мир" планировали внедрить в Таиланде. Возможность воспользоваться российской платежной системой у туристов может появиться через два-три месяца, говорила исполнительный директор по Европе, Африке и Ближнему Востоку Управления по туризму страны Титипорн Маненате. О таких же планах сообщали Мьянма и Малайзия. Остались ли эти планы в силе после предупреждения американских властей, неизвестно.

Одним из немногих способов для россиян использовать карты за рубежом остается китайская платежная система UnionPay. Однако несмотря на то, что UnionPay работает как в России, так и в большинстве стран, система все же не везде позволяет расплатиться и к тому же ограничивает снятие наличных.

В России карту UnionPay сейчас выпускают десять банков: Газпромбанк, Россельхозбанк, ВБРР, "Санкт-Петербург", Почта Банк, МТС Банк, "Русский стандарт", "Зенит"; Примсоцбанк, "Солидарность". Банки, находящиеся под блокирующими санкциями - в том числе Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк - не могут выпускать карты UnionPay.

Платежная система "Мир" была основана в 2015 году после аннексии Крыма Россией. "Мир" использовался в качестве работающей платежной системы на полуострове. С 2018 года на карты "Мир" начали переводить платежи бюджетникам, однако те часто переводили зарплаты на более удобные Visa и MasterCard.