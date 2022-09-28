В Москве арестовали трех участников поэтических чтений. Один из них обвинил силовиков в пытках гантелью

час назад

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Автор фото, SOTA

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца участников "Маяковских чтений" Артема Камардина, Егора Штовбу и Николая Дайнеко. Их подозревают в возбуждении ненависти в отношении "добровольческих вооруженных формирований ЛНР и ДНР".

Камардин, Штовба и Дайнеко стали подозреваемыми по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды с угрозой применения насилия) из-за участия в "Маяковских чтениях" 25 сентября.

Полицейские приехали на чтения через 40 минут после их начала и стали задерживать участников и слушателей.

На следующий день полиция пришла в квартиру, где находился Камардин и еще двое активистов, Александра Попова и Александр Менюков, с обыском. Вскоре стало известно, что активисты были подвергнуты жестоким пыткам.

Автор фото, SOTA Подпись к фото, Николай Дайнеко в суде

Как передает "Медиазона" (объявлена в России СМИ-"иноагентом"), в среду в суде Камардин заявил, что при обыске силовики били его и заставляли на камеру извиняться за прочитанные на "Маяковских чтениях" стихи, а также подтвердил, что его подвергли сексуализированному насилию.

"Да, все так. Не хочу подробностей сейчас", - сказал активист, отвечая на вопросы журналистов.

Автор фото, SOTA Подпись к фото, Егор Штовба в суде

"У него зашита половина лба"

Как сообщал адвокат Леонид Соловьев, 26 сентября силовики избили и совершили насильственные действия сексуального характера в отношении Камардина во время обысков в его квартире.

"Новая газета. Европа" со ссылкой на источник писала, что силовики изнасиловали Камардина гантелью, записали это на видео и показывали его девушке.

В среду, 28 сентября, член СПЧ при президенте России Ева Меркачева заявила, что пообщалась с Камардиным и в ближайшее время намерена подать жалобу на действия сотрудников полиции.

"Мы уже пообщались с потерпевшей стороной. Про гантелю он рассказывать не хочет, тема деликатная. Что там с этой гантелей было, неясно. У него зашита половина лба, травмы подреберной части и так далее. Много-много всяких травм, ушибов. Но травму прямой кишки [врачи] не зафиксировали", - рассказала Меркачева RTVI.

Автор фото, SOTA Подпись к фото, Артем Камардин на Маяковских чтениях 25 сентября

Подруга Камардина Александра Попова сообщала СМИ, что ее правоохранители также били и угрожали изнасиловать.

"На мне очень много суперклея, потому что силовики приклеивали мне на суперклей стикеры к лицу, пытались заклеить рот, вырывали волосы, пинали, угрожали изнасилованием впятером, показывали постоянно мне видео с Артемом, а я слышала прекрасно все, что происходит", - говорила она.

"Слава Киевской Руси"

Вечером 27 сентября стало известно, что Камардина подозревают в возбуждении вражды в отношении членов вооруженных формирований самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Во время "Маяковских чтений" 25 сентября Камардин прочитал стих, в котором были строки: "Слава Киевской Руси, Новороссия - соси".

Адвокат Николая Дайнеко Лейсан Маннапова в разговоре с изданием Sota подчеркнула, что в материалах дела нет никаких указаний на то, как именно тот "разжигал ненависть и вражду".

Молодые поэты регулярно собираются у памятника Маяковскому в Москве и читают свои стихи, часто - остросоциальные. Последние чтения организаторы объявили антимобилизационными.

В день задержания активистов в телеграм-каналах появилось видео, на котором Камардин, стоя на коленях с закованными за спиной руками, просит прощения "перед русским многонациональным народом" за сказанное на Триумфальной площади и обещает больше никогда не читать стихотворение "Убей меня, ополченец!"

Телеграм-канал "112" также публиковал видео, где Дайнеко и Штовба, как и Камардин, извиняются на камеру.