Права на творчество диджея Авичи проданы компании, связанной с ABBA

28 сентября 2022, 16:14 GMT Обновлено час назад

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Автор фото, Björn Terring/PA Подпись к фото, Авичи был обнаружен мертвым в номере отеля в Омане 20 апреля 2018 года

Семья покойного шведского электронного музыканта Авичи (Тим Берглинг) продала 75% прав на его записи стокгольмской компании Pophouse Entertainment, основанной одним из участников группы ABBA Бьорном Ульвеусом.

Pophouse, в частности, занимается постановкой шоу ABBA Voyage в Лондоне, в котором участники квартета выступают в виде голограмм, а также другими музыкальными проектами.

Семья Авичи сохранит право собственности на оставшиеся 25% каталога музыканта и сможет влиять на решения о том, где и как используется его наследие.

Сумма сделки оценивается экспертами в девятизначную сумму в долларах, но точные цифры стороны традиционно не разглашают.

"Тим был не только одним из лучших диджеев мира, он был чрезвычайно продуктивным гением, который всегда шел своим путем, смешивая жанры, бросая вызов условностям и создавая историю музыки. Я проследил весь его путь и с честью и гордостью могу сказать, что я и вся компания Pophouse вместе с семьей Берглинг будут развивать и знакомить с его музыкой новые поколения слушателей во всех уголках мира", - заявил глава Pophouse Пер Сундин, который первым подписал контракт с Авичи в 2010 году, будучи главой Universal Music Sweden.

Как говорится в заявлении по итогам сделки, семья Берглинга и Pophouse создали совместное предприятие, чтобы "сохранить наследие Авичи в будущих глобальных начинаниях", таких как интерактивный музей Avicii Experience, открытый в Стокгольме в феврале.

Автор фото, Pophouse Entertainment Подпись к фото, Глава Pophouse Пер Сундин в 2010 году был первым боссом крупного лейбла, который подписал контракт с Авичи

Сделка также позволит семье музыканта сосредоточиться на благотворительном фонде, который они основали после его смерти в 2018 году.

"Pophouse представил конкретную концепцию и предложение по долгосрочному развитию музыкального наследия Тима. Благодаря этой сделке мы также обеспечиваем долгосрочное финансирование фонда Тима Берглинга, создавая возможность для решительных действий по поддержке таких важных вопросов, как психическое здоровье и благополучие молодых людей", - заявил отец Авичи Клас Берглинг.

Тим Берглинг покончил с собой в апреле 2018 года в возрасте 28 лет после нескольких лет борьбы с алкоголизмом, депрессией и проблемами со здоровьем. Он был одним из самых успешных и высокооплачиваемых исполнителей в истории электронной музыки.

В последние годы регулярно сообщалось о продаже прав на творчество известных музыкантов крупным звукозаписывающим компаниям и инвестфондам.