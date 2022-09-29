Володин поддержал закрытие границ для военнобязанных, несмотря на заявления минобороны и правительства

43 минуты назад

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Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Дестяки тысяч россиян пытаются выехать из страны, чтобы избежать призыва

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с момента объявления мобилизации выезд из страны для военнобязанных запрещен. Это противоречит тому, что ранее говорило министерство обороны.

"Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21). Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные", - написал Володин в своем телеграм-канале.

Слухи о возможном закрытии границ для мужчин призывного возраста стали распространяться сразу после объявления мобилизации 21 сентября. Десятки тысяч россиян, не желающих воевать, массово пытаются покинуть страну. Большинству удается пересечь границу, однако тем, на чье имя уже выписана повестка, выдают документ об отказе на выезд.

Накануне Володин предложил передать автомобили, брошенные россиянами на границе, "семьям тех ребят, которые поехали воевать".

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Что о выезде из страны говорили власти и юристы

Запущенный правительством портал "Объясняем.рф" накануне выпустил уточнения о том, введены ли ограничения на выезд за границу, а также о том, кто подлежит мобилизации. Там было указано, что для мужчин призывного возраста, которым не пришла повестка, нет ограничений для выезда из страны или своего региона.

Ранее министерство обороны также заявило, что планов вводить ограничения на передвижение россиян при частичной мобилизации нет.

По данным издания "Медуза" (внесено в реестр СМИ-"иноагентов"), Кремль собирался закрыть границы, однако потом скорректировал планы, чтобы не спровоцировать новые акции протеста.

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Опрошенные ранее Би-би-си юристы не были до конца уверены, запрещает ли закон в условиях частичной мобилизации мужчинам выезжать за границу.

Адвокат Александр Передрук ссылается на статью 21 федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Она запрещает гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов и федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас.

"То есть ограничение касается всех лиц, которые стоят на воинском учете, независимо о того, подлежат ли они призыву по мобилизации или нет. Как это ограничение будет работать на практике и будет ли ограничен выезд за границу - неизвестно. Мы уже видели публичные высказывания должностных лиц о том, что ограничений не будет, но закон четко определяет, что выезд без специального разрешения запрещен", - поясняет Передрук.

В то же время юрист Арсений Левинсон обращал внимание, что "выезд с места жительства", о котором идет речь в статье 21 закона о мобилизации, и "выезд из России" - это разные правовые категории. Под выездом с места жительства в законодательстве понимаются перемещения внутри страны, объяснил он.