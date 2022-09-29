В Кремле в пятницу подпишут договоры о вхождении в состав России захваченных территорий Украины

час назад

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Автор фото, AFP/Getty

30 сентября в Кремле подпишут договоры о вхождении в состав России захваченных в ходе военных действий украинских территорий. Об этом стало известно из заявления пресс-секретаря президента России. Голосование по вопросу об аннексии украинских территорий в обеих палатах российского парламента ожидается на следующей неделе. Только после этого Путин сможет закрепить "присоединение" в Конституции России.

"Завтра в Георгиевском зале в 15:00 состоится подписание договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий. Состоится объемное выступление Путина", - заявил Песков.

По его словам, выступление российского президента не будет посланием к Федеральному собранию, которое состоится позже.

Песков добавил, что президент пообщается с главами [самопровозглашенных] ЛДНР, а также назначенными Россией руководителями Херсонской и Запорожских областей "на полях церемонии".

На пятницу же власти наметили проведение митинга-концерта на Красной площади - как пишет ТАСС, "в поддержку итогов референдумов по вхождению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России". Ожидается, что это мероприятие посетит Владимир Путин.

27 сентября, в четырех частично оккупированных регионах Украины завершились пятидневные "референдумы" о присоединении к России.

21 сентября Путин заявил, что поддерживает проведение "референдумов" и объявил частичную мобилизацию "для защиты нашей Родины, обеспечения ее безопасности и целостности".

Чего ждать дальше

Вечером в среду стало известно, что назначенные Россией руководители оккупированных областей прилетели в Москву. Перед этим они опубликовали обращения к Владимиру Путину с официальной просьбой включить регионы в состав России.

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Теперь, как писал "Коммерсант", со всеми четырьмя регионами должны быть заключены международные договоры, которые президент России передаст на ратификацию в Федеральное собрание вместе с законопроектами о принятии новых субъектов.

При этом в теории запуску этой процедуры должны предшествовать указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. Независимость ЛДНР Россия признала 21 февраля 2022 года.

Голосование по вопросу об аннексии украинских территорий в обеих палатах российского парламента ожидается только на следующей неделе.