Украинцам в Херсоне и Запорожье велели готовиться воевать на стороне России

Абдужалил Абдурасулов

Корреспондент Би-би-си, Херсонская область

час назад

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Автор фото, Getty Images

Украинские солдаты на южной линии фронта используют старую советскую самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика".

Успехи украинской армии в южных районах Херсонщины и Запорожья были не столь впечатляющими по сравнению с ее прогрессом на северо-востоке. Но передовые позиции на южном фронте находятся постоянно под обстрелом, поскольку и Россия, и Украина пытаются продвинуться вперед, используя артиллерию.

Корреспондент Би-би-си Абдужалил Абдурасулов получил редкую возможность попасть на линию фронта в Херсонской области - в этом регионе, который почти полностью находится под российской оккупацией, мужчинам сказали, что их могут призвать в армию воевать за Россию.

Старую советскую самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" выкатывают в чистое поле и ставят на позицию. Ствол орудия поднимается вверх. Звучит команда: "Огонь!"

После последнего выстрела артиллеристы поспешно удаляются с огневой точки. Россияне могут вычислить местоположение, откуда были произведены выстрелы и открыть ответный огонь.

Несмотря на то, что украинские войска на южном направлении продвигаются медленно, их артиллерия постоянно при деле.

Командир этого подразделения Стус объясняет, что российские военные обстреливают украинскую пехоту и поэтому украинцы прикрывают своих огнем артиллерии.

Работа артиллерии на линии фронта очень ощутима. Солдаты идут по широкому полю, под прикрытием лесопосадки. Они не обращают внимания ни на звук летящих над головой ракет, ни на грохот взрывов.

Бойцы говорят, что российский наблюдательный пункт находится в 500 метрах, и они могут быть в пределах досягаемости стрелкового оружия.

Они быстро приближаются к ферме, которую отбили обратно всего неделю назад, роют окопы и таскают мешки с песком, чтобы укрепить свою новую позицию.

Подпись к фото, Стус уверен, что недооценивать врага не стоит

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Однако в этом направлении украинская армия продвигается медленно. Замкомандира роты Василь шутит, что все разговоры о контрнаступлении на юге помогают вводить в заблуждение российских военных и добиваться успеха на востоке.

"Но и здесь у нас есть определенные успехи, - добавляет он. - Мы продолжаем освобождать села маленькими шажками, хотя это очень сложно, каждая наша победа достается кровью".

Многие украинцы, оставшиеся за линией фронта, на оккупированных Россией территориях, с нетерпением ждут этого контрнаступления.

"Это непередаваемая эйфория, когда Украина наносит удары по оккупированным территориям, - говорит Ирина, жительница Мелитополя. - Значит, про нас не забыли. Мы все знаем, что жить рядом с военной инфраструктурой и зданиями небезопасно, поэтому большинство мирных жителей оттуда выехали".

Но чем дольше ждут жители оккупированных территорий, тем сложнее им выжить. Многие ожидали контрнаступления в августе. Но когда этого не произошло, люди начали бежать на подконтрольные Украине территории и районы дальше на запад.

Среди них была Татьяна Кумок из Мелитополя. Гражданка Израиля, она приехала в гости в свой родной город, когда в феврале началось российское вторжение.

Татьяна осталась и как могла помогала местным жителям, но в сентябре вместе с семьей решила уехать, и во многом из-за обещания России провести на оккупированных территориях референдум.

"Как только это будет сделано, россияне введут новые запреты в соответствии со своими законами и попытаются узаконить оккупацию", - говорит Татьяна.

По ее словам, после того как город превратили в гигантскую военную базу, было ясно, что российские войска не покинут его так просто.

"Было очевидно, что этой осенью его не освободят", - добавляет она.

Автор фото, Tatyana Kumok Подпись к фото, Татьяна Кумок с семьей бежали из Мелитополя незадолго до того, как Россия решила провести там так называемый "референдум" о присоединении

Даже молчаливое сопротивление российской оккупации становится опасным.

В сентябре многие семьи заставили отдать своих детей в школы с российской администрацией, где ученики с большой долей вероятности окажутся под воздействием кремлевской пропаганды.

"Если ты не отдашь ребенка - это как лакмусовая бумажка, значит ты поддерживаешь проукраинские взгляды, - объясняет Татьяна. - Я знаю родителей, которые просили своих семилетних детей не обсуждать ни с кем в школе то, о чем говорят дома. Иначе ребенка могут забрать. Это было просто ужасно".

Автор фото, EPA Подпись к фото, Дети в новом детском саду в оккупированном Россией Бердянске, Запорожская область

Репрессии против людей, которые не поддерживают российскую власть, усиливаются.

"С августа после успешных ракетных ударов украинских вооруженных сил резко увеличилось количество арестов", - рассказывает Богдан, который до сих пор живет в Херсоне. Мы общаемся с ним через мессенджер и не разглашаем его настоящее имя в целях его безопасности.

Богдан говорит, что предыдущие задержания основывались на списке фамилий, который был у российских военных. Но теперь кого угодно могут арестовать и бросить в подвал для допроса.

Российские военные недавно пришли и в дом Анны (имя изменено) в Новой Каховке Херсонской области, чтобы проверить, кто там живет.

"Они не заходили в дом, но все равно было страшно. Теперь я даже не беру с собой телефон, когда выхожу", - рассказывает она также в чате мессенджера.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Жительница оккупированного Россией Запорожья голосует во время так называемого референдума

Объявленный Россией "референдум" представляет для жителей оккупированных территорий новую угрозу - риск мобилизации в ряды российской армии.

По словам местных жителей, российские солдаты уже ходят по домам в некоторых деревнях и записывают имена жителей мужского пола. Они утверждают, что солдаты сказали им быть готовыми к призыву после референдума.

Появились сообщения, что мужчинам в возрасте от 18 до 35 лет запретили покидать оккупированные территории.

Ирина с мужем и двумя детьми уехала в первый день этого "референдума". Семья до последнего планировала оставаться, так как нужно было ухаживать за парализованной 92-летней бабушкой.

"Но когда Путин объявил призыв, а мы уже знали о референдуме, было понятно, что будет массовая мобилизация и мужчин будут задерживать прямо на улице независимо от возраста", - говорит Ирина.

И добавляет: "Мы могли бы выжить без газа и электричества, могли бы найти решения. Но не в этом случае. Это была наша красная черта".

Подпись к фото, Василь, заместитель командира роты, говорит, что каждая наша победа достается украинцам кровью

Мобилизация в России создаст дополнительные трудности для украинского контрнаступления.

Это, безусловно, приведет к эскалации войны, и погибнет больше людей, говорят украинские солдаты.

"Нам не следует недооценивать нашего врага, - считает Стус, командир артиллерийского подразделения. - У этих российских новобранцев будут автоматы и гранаты, так что они представляют угрозу, которую нам придется устранять".

Пока артиллеристы ждут новых задач, держа гаубицу под прикрытием в кустах, российские войска начинают обстреливать близлежащее украинское село ракетами "Град". Артиллеристы молчат, слушая звуки взрывов.