В столице Тувы задержали протестовавших против мобилизации женщин
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Вслед за дагестанскими женщинами протестовать против мобилизации и отправки мужчин на войну в Украину вышли жительницы Тувы. Их сразу жестко задержали.
Акция в столице республики Кызыле была немногочисленной - в ней приняли участие несколько десятков женщин. Как сообщают очевидцы, сотрудников полиции было больше.
Известно о 20 задержанных, сообщает издание "Тайга.инфо".
Во время задержаний участницы акции кричали "Нет мобилизации". Одна из них заявила полицейским: "Идите на передовую воевать".
Женщин доставили в отдел полиции и снимали отпечатки пальцев, сообщила правозащитному порталу "ОВД-Инфо" (объявлен в России "иноагентом") родственница одной из задержанных.
СМИ публикуют видео, свидетельствующие о том, что задержания были жесткими.
Подписчики "ОВД-Инфо" также сообщили, что на акции задержали женщин с детьми, но точного подтверждения этой информации пока нет.
Почти одновременно с акцией в центре Кызыла власти Тувы отрапортовали, что план мобилизации в республике выполнен на 100%.
Женские акции протеста ранее прошли в Якутии и Дагестане.
В дагестанской столице Махачкале протесты переросли в стычки с полицией и массовые задержания. Проект "ОВД-Инфо" накануне сообщал, что возбуждено около 30 уголовных дел по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
Президент России Владимир Путин объявил "частичную мобилизацию" на войну с Украиной 21 сентября.
С этого дня в разных городах России идут несанкционированные акции протеста либо против мобилизации вообще, либо против ее массового характера. На эти акции выходят десятки, а иногда сотни людей.
По данным "ОВД-Инфо", на протестах против мобилизации в разных городах России были задержаны более 2 тысяч человек.
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