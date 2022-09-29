В столице Тувы задержали протестовавших против мобилизации женщин

18 минут назад

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Автор фото, t.me/ostorozhno_novosti

Вслед за дагестанскими женщинами протестовать против мобилизации и отправки мужчин на войну в Украину вышли жительницы Тувы. Их сразу жестко задержали.

Акция в столице республики Кызыле была немногочисленной - в ней приняли участие несколько десятков женщин. Как сообщают очевидцы, сотрудников полиции было больше.

Известно о 20 задержанных, сообщает издание "Тайга.инфо".

Во время задержаний участницы акции кричали "Нет мобилизации". Одна из них заявила полицейским: "Идите на передовую воевать".

Женщин доставили в отдел полиции и снимали отпечатки пальцев, сообщила правозащитному порталу "ОВД-Инфо" (объявлен в России "иноагентом") родственница одной из задержанных.

СМИ публикуют видео, свидетельствующие о том, что задержания были жесткими.

Подписчики "ОВД-Инфо" также сообщили, что на акции задержали женщин с детьми, но точного подтверждения этой информации пока нет.

Почти одновременно с акцией в центре Кызыла власти Тувы отрапортовали, что план мобилизации в республике выполнен на 100%.

Женские акции протеста ранее прошли в Якутии и Дагестане.

В дагестанской столице Махачкале протесты переросли в стычки с полицией и массовые задержания. Проект "ОВД-Инфо" накануне сообщал, что возбуждено около 30 уголовных дел по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Президент России Владимир Путин объявил "частичную мобилизацию" на войну с Украиной 21 сентября.

С этого дня в разных городах России идут несанкционированные акции протеста либо против мобилизации вообще, либо против ее массового характера. На эти акции выходят десятки, а иногда сотни людей.