Обнародовано свидетельство о смерти Елизаветы II

38 минут назад

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В свидетельстве указано, что она скончалась 8 сентября в 15:10 по британскому летнему времени в замке Балморал в Шотландии.