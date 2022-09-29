Обнародовано свидетельство о смерти Елизаветы II
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Национальный архив Шотландии обнародовал свидетельство о смерти королевы Британии Елизаветы II. В документе указана причина смерти - преклонный возраст.
В свидетельстве указано, что она скончалась 8 сентября в 15:10 по британскому летнему времени в замке Балморал в Шотландии.
Документ подписан дочерью королевы, принцессой Анной.
Би-би-си сообщила о смерти королевы в 18:31 после получения официального заявления от королевской семьи.