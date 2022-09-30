В Кремле подписали договоры о присоединении четырех оккупированных регионов Украины

30 сентября 2022, 12:32 GMT Обновлено 6 минут назад

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Подпись к фото, Путин выступает в Георгиевском зале Кремля

В Кремле прошла церемония подписания договоров о вхождении в состав России украинских территорий, захваченных российскими войсками в ходе боевых действий. При этом ни один из четырех регионов, которые собирается присоединить Россия, не контролируются ею полностью.

Речь Путина

В своей речи, предшествующей подписанию, российский президент Владимир Путин призвал власти Украины прекратить огонь и сесть за стол переговоров, но заявил, что статус аннексируемых территорий обсуждению не подлежит.

"Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы", - сказал Путин на церемонии, которая проходит в Георгиевским зале Кремля.

Путин добавил, что "выбор народов" на "референдумах" о присоединении самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также частично оккупированных Херсонской и Запорожской области "обсуждать не будем". "Он [выбор] сделан, - заявил российский президент. - Россия его не предаст". "Только таким может быть путь к миру", - добавил он, пообещав защищать аннексируемые территории "всеми имеющимися у нас средствами".

Украина и западные страны считают "референдумы" фиктивными и не признают их.

В своем выступлении, которое продолжалось 36 минут, Путин назвал проведение "референдуом" "неотъемлемым правом" миллионов людей, сославшись на статью 1 Устава ООН, в которой есть слова о "принципе равноправия и самоопределения народов". Рассуждая об "историческом единстве", он упомянул о Суворове и Ушакове, Арсене Павлове (Мотороле) и Александре Захарченко. Он напомнил о свое мнение о Западе, распаде СССР, событиях 2014 года в Украине и заявил, что жители оккупированных регионов Украины "становятся нашими гражданами - навсегда".

Контекст

Формальный процесс аннексии оккупированных территорий был запущен на фоне контрнаступления Украины в Донецкой области. Украинские войска близки к тому, чтобы замкнуть кольцо окружения вокруг российской группировки, обороняющей город Лиман и прилегающие к нему районы (Би-би-си подробно рассказывала об этом накануне).

По меньшей мере 23 человека погибли в результате ракетного удара по городу Запорожье утром в пятницу, когда в Кремле ожидалась церемония подписания договоров. "Так могут поступать только законченные террористы", - заявил президент Украины Владимир Зеленский. Оккупационные власти утверждают, что удар якобы нанесла украинская армия.

Независимость оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей (необходимая формальность для формального присоединения) Кремль признал только в ночь на пятницу - президент России подписал два указа.

Независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР была признана Россией еще перед началом вторжения - 21 февраля.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее в пятницу пообещал прояснить, в каких именно границах признаны Россией Херсонская и Запорожская области, которые войдут в состав России.

Во вторник, 27 сентября, в частично оккупированных Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях Украины завершились организованные Россией "референдумы".

Автор фото, SERGEI ILNITSKY/EPA/TASS Подпись к фото, После подписания договоров на Красной площади ожидается митинг-концерт

Процедура

Теперь договоры, которые Путин заключил с назначенными Россией властями оккупированных территорий, будут переданы на ратификацию в Федеральное собрание вместе с законопроектами о принятии новых субъектов.

Голосование по вопросу об аннексии украинских территорий в обеих палатах российского парламента ожидается только на следующей неделе.

На Западе уже заявили, что не признают итоги "референдумов" и дальнейшие действия России по присоединению территорий, на которых они проводились, а в Киеве подчеркивали, что это не повлияет на попытки их освободить.

Не как Крым

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Политологи отмечают, что несмотря на схожесть происходящего с аннексией Крыма 2014 года, ситуация сейчас отличается. "Такую же реакцию, как присоединение Крыма в 2014 году, эти действия российского руководства не вызовут, - сказал Би-би-си политолог Григорий Голосов. - Крым был объектом рессентимента в 90-х годах, и в сознании россиян укрепилось представление, что Крым сам хочет присоединиться к России. Это было иллюзорное мнение, но массовое, и поэтому действия российского руководства в 2014 году встретили положительный отклик у населения".

Возможно, подобное мнение есть у части населения по поводу Донецка и Луганска, но очевидно, что его нет и никогда не было по поводу Херсонской и Запорожской областей, которые для жителей России всегда были частью Украины, считает политолог.

"Я не думаю, что присоединение именно этих территорий может вызвать энтузиазм и даже понимание у населения", - добавил эксперт.

"После этого [официального оформления аннексии территорий] Российская Федерация, какой мы ее знали, перейдет в новую фазу своего существования, став государством с делегитимизированной границей, включающей в себя фрагменты, которые не только не будут признаны никакой другой страной или международной организацией de jure, но и не контролируются центральной администрацией de facto", - отмечала накануне политолог Екатерина Шульман (внесена в реестр СМИ-"иноагентов" в России).

Реакция Украины и мира

В четверг, после того как Кремль анонсировал подписание договоров, президент Украины созвал на 30 сентября экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО). Ранее Зеленский подчеркивал, что возможность переговоров с Путиным будет исключена, если Москва признает результаты проводимых на оккупированных территориях "референдумов".

Советник президента Украины Михаил Подоляк накануне назвал анонсированную Москвой церемонию подписания договоров "кремлевским фрик-шоу". "Анонсированная "церемония вхождения" не имеет никакого юридического смысла... Не тратьте времени на виртуальную российскую повестку. Реальная жизнь будет интереснее: контрнаступление, деоккупация, трибунал", - написал он в "Твиттере".

Западные страны единодушно осудили "референдумы" и запуск процедуры присоединения оккупированных регионов Украины.

Британский премьер-министр Лиз Трасс заявила в пятницу о нарушении Путиным норм международного права. "Мы никогда не признаем Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области как что-то иное, кроме украинской территории", - предупредила она.