В США военврач-трансгендер и ее супруга обвинены в шпионаже на Россию

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images

ФБР предъявило супругам, майору медицинской службы США Джейми Ли Генри и ее жене, врачу Анне Габриелян, обвинения в заговоре с целью передачи секретной информации российским властям. Они планировали передать России конфиденциальную информацию о пациентах американского военного госпиталя.

Действовавшему под прикрытием агенту ФБР они предположительно сообщили, что их главным мотивом были патриотические чувства по отношению к России.

Адвокаты обвиняемых, а также российские представители с комментариями пока не выступали.

Майор Генри стала первым известным действующим офицером армии США, заявившим, что является трансгендером, после того, как в 2015 году ей было официально разрешено изменить имя и пол. В том же году Генри и Габриелян поженились.

В обвинительном акте, переданном в суд Балтимора, штат Мериленд и оглашенном в четверг, Джейми Ли Генри и Анна Габриелян обвиняются в заговоре с целью передачи конфиденциальной медицинской информации российским властям.

По словам прокуроров, эта пара из патриотических соображений хотела помочь российскому правительству "получить информацию о состоянии здоровья лиц, имеющих отношение к армии и правительству США".

Майор Генри служила на крупной военной базе Форт-Брэгг в Северной Каролине. В обвинительном акте говорится, что она намеревалась использовать свое право доступа к секретной информации, чтобы ознакомиться с медицинскими картами пациентов госпиталя в Форт-Брэгг, а также другого неназванного медицинского учреждения.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Доктор Габриелян, в свою очередь, работала в больнице Джонса Хопкинса в Балтиморе и, предположительно, несколько месяцев назад, уже после начала военного вторжения России в Украину, предложила российскому посольству в Вашингтоне свою помощь.

В середине августа с ней связался человек, утверждавший, что является сотрудником российского посольства, однако на самом деле это был тайный агент ФБР.

Во время их встречи, как сказано в обвинительном акте, доктор Габриелян заявила агенту, что "движимая чувством патриотизма по отношению к России, она готова оказать ей любую помощь, даже если это будет означать для нее увольнение или тюрьму".

Габриелян обвиняется в том, что вовлекла в заговор свою супругу и сообщила агенту, что имеет доступ к медицинской информации на американской военной базе и знает, как ведется подготовка военных, которые оказывают помощь Украине.

В ходе новой встречи, которая состоялась тем же днем, уже майор Генри сообщила агенту под прикрытием, что ею тоже движет чувство патриотизма по отношению к России и что она готова вступить в ряды российских вооруженных сил.

При этом майор выразила опасения по поводу возможного нарушения американского Закона о мобильности и подотчётности медицинского страхования (HIPAA), в чем, собственно, эту пару теперь и обвиняют.