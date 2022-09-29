Путин признал "независимость" Херсонской и Запорожской областей Украины. Это формальность для их аннексии

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, 30 сентября в Москве готовится митинг на Красной площади

Российский президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей Украины. Тексты документов опубликованы на официальном портале правовой информации, они считаются вступившими в силу. Это прелюдия к "присоединению" к России этих территорий, а также Донецкой и Луганской областей, где в 2014 году были провозглашены "народные республики".

В текстах документов сказано, что решение принимается "в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в уставе ООН" и "учитывая волеизъявление народа на референдуме, состоявшемся 27 сентября".

В четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал в своем "Твиттере", что "любая аннексия территории государства другим государством, ставшая результатом угроз или применения силы, является нарушением принципов Хартии [ООН] и международного права".

Власти России признали независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" перед началом вторжения в Украину, начавшегося 24 февраля. Действия российских войск объяснялись необходимостью оказать этим образованиям военную помощь, однако армия РФ пыталась оккупировать не только территории Донбасса, но и другие части Украины, в том числе заняла районы Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Сейчас российские войска контролируют практически всю Херсонскую область, а также части Запорожской (но не областной центр), Донецкой и Луганской. Полностью они не оккупировали ни один из этих украинских регионов.

27 сентября, в четырех частично оккупированных регионах Украины завершились пятидневные "референдумы" о присоединении к России. Их результаты не признала ни одна страна мира, представители международных организаций заявили, что эта процедура была организована в условиях военной оккупации и не может иметь никаких законных юридических последствий. Президент Украины Владимир Зеленский назвал их фарсом, результаты которого были известны организаторам заранее.

Чего ждать дальше?

Вечером в среду стало известно, что назначенные Россией руководители оккупированных областей прилетели в Москву. Перед этим каждый из них опубликовал обращение к Владимиру Путину с официальной просьбой включить свой регион в состав России.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Во время "рефередума" в городе Мариуполь Донецкой области

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

О какой-либо процедуре провозглашения независимости Запорожской и Херсонской областей не сообщалось.

Ожидается, что в пятницу, 30 сентября, Путин подпишет "договоры" о вхождении захваченных украинских территорий в состав России. Церемония запланирована на 15:00 по московскому времени в Георгиевском зале Кремля. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пообещал, что при этом состоится "объемное выступление" президента.

На пятницу же власти наметили проведение митинга-концерта на Красной площади - как пишет ТАСС, "в поддержку итогов референдумов по вхождению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России". Ожидается, что это мероприятие посетит Путин.

Теперь, как писал "Коммерсант", со всеми четырьмя регионами должны быть заключены международные договоры, которые президент России передаст на ратификацию в Федеральное собрание вместе с законопроектами о принятии новых субъектов.

Голосование по вопросу об аннексии украинских территорий в обеих палатах российского парламента ожидается только на следующей неделе. Затем оно может быть закреплено в Конституции России.

"После этого [официального оформления аннексии территорий] Российская Федерация, какой мы ее знали, перейдет в новую фазу своего существования, став государством с делегитимизированной границей, включающей в себя фрагменты, которые не только не будут признаны никакой другой страной или международной организацией de jure, но и не контролируются центральной администрацией de facto", - отмечала политолог Екатерина Шульман (внесена в реестр СМИ-"иноагентов" в России).

После того как Кремль анонсировал подписание договоров, президент Украины Владимир Зеленский созвал на 30 сентября экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО).

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: