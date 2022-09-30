США обвинили бизнесмена Олега Дерипаску в нарушении санкций и попытке оформить американское гражданство для детей

45 минут назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Олег Дерипаска безуспешно пытался судиться с минюстом США и требовал отмены санкций

Прокуратура США раскрыла обвинения в нарушении санкций в адрес российского миллиардера Олега Дерипаски. В опубликованных властями документах сказано, что, вопреки наложенным на него ограничениям, бизнесмен пользовался американской финансовой системой и пытался обеспечить гражданство США для двух своих детей.

Санкции были наложены на Дерипаску еще в 2018 году за причастность к вмешательству в американские выборы 2016 года, он эти обвинения отвергает. Американские власти также считает его близким к Кремлю и обвиняют в поддержке агрессивных действий российских властей против Украины.

В обвинительном заключении утверждается, что Дерипаска, в нарушение санкций, продолжал пользоваться американской финансовой системой для поддержания трех своих объектов недвижимости в США и нанял американскую посредницу для сопровождения сделки по продаже музыкальной студии в Калифорнии. Эта посредница, Ольга Шрики, была арестована утром 29 сентября.

В обвинительном заключении также упоминается имя россиянки Екатерины Ворониной, она же Екатерина Лобанова, обвиняемой в сообщении ложных сведений при оформлении американской визы, которую она получила и использовала в 2020 году, чтобы родить в США ребенка от Дерипаски.

Как утверждают американские власти, Дерипаска "консультировал Воронину по поводу того, как получить американскую визу, в том числе советовал ей быть "осторожной" перед интервью с американскими иммиграционными властями. В результате ее пропустили на территорию США для предполагаемой десятидневной туристической поездки, но она оставалась в стране в течение полугода и родила ребенка, который получил американское гражданство, пишут прокуроры. Затем Воронина, Шрики и еще одна помощница Дерипаски, Наталья Бардакова, скрыли имя настоящего отца младенца, для чего "немного поменяли написание фамилии ребенка", сказано в документе.

В нем также указывается, что в 2022 году Воронина попыталась снова въехать в США, чтобы родить их второго ребенка, но ей было отказано во въезде.

"Поддержка народа Украины"

Американский прокурор Дамиан Уильямс заявил, что обнародованное обвинительное заключение "говорит о продолжающейся поддержке народа Украины со стороны США перед лицом продолжающейся российской военной агрессии".

Автор фото, Getty Images

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Глава оперативной группы KleptoCapture министерства юстиции США Эндрю Адамс сказал: "Несмотря на его тесные связи с Кремлем и огромное состояние, полученное при помощи связей с коррумпированным режимом, Дерипаска сделал все возможное, чтобы жить в стабильном свободном, демократическом обществе - даже если это означало ложь и нарушение американских санкций".

"Лицемерие, которое заключается в попытке обеспечить комфорт и гражданство США - и при этом пользоваться выгодами жестокого, антидемократического режима - просто поразительно", - говорит при этом Адамс.

Американские прокуроры сообщают, что предъявленные Дерипаске, Бардаковой и Шрики обвинения чреваты тюремным заключением на срок до 20 лет. Ворониной и Бардаковой также грозит срок до пяти лет - за ложь федеральным агентам.

В обвинительном заключении также сказано, что власти США намерены конфисковать имущество Дерипаски в США, в том числе его недвижимость и средства, вырученные от продажи музыкальной студии.

Дерипаска оказался одним из первых российских бизнесменов, оказавшихся под жесткими санкциями США еще в 2018 году. Тогда ему пришлось отказаться от контроля над своими активами - прежде всего, EN+ и "Русалом". После введения санкций его состояние резко сократилось. Против него также ввели собственные санкции власти Великобритании и Европейского союза.

Журнал "Форбс" оценивает его состояние в 2,8 млрд долларов.

Что говорил о санкциях Дерипаска

В 2019 году Дерипаска подал в суд на министерство юстиции США, добиваясь снятия персональных санкций. В своем иске он утверждал, что введение против него ограничений противоречит конституции США. Он также хотел, чтобы власти США предоставили доказательства обвинений, по которым его включили в санкционные списки, а также требовал от них определить слово "олигарх".

"Презумпция невиновности является одним из основных принципов американской правовой системы и явно игнорируется при применении ко мне санкций. Власти США должны следить за правопорядком, а не за отдельными лицами. Только суды могут решать, виновен человек или нет, и я считаю, что суды США достаточно объективны, чтобы поддерживать американское законодательство и конституцию", - было сказано в заявлении Дерипаски, переданном газете "Ведомости".

В иске было сказано, что обвинения основываются на "ложных слухах и инсинуациях, которые стали результатом клеветнических атак конкурентов на миллиардера".