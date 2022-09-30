Взрыв смертника во время экзамена в Кабуле. Не менее 35 человек погибли, в основном девушки
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
В результате взрыва смертника в пятницу одном из образовательных центров Кабула погибло по меньшей мере 35 человек, преимущественно девушки, которые в это время сдавали экзамен.
"Нас было около 600 в классе. Но погибли в основном девушки", - сказал Франс пресс один из очевидцев произошедшего, студент Акбар.
Местные власти сообщили, что смертник подорвал себя в образовательном центре Каадж в западном районе Дашт-и-Барчи, где обучаются как девушки, так и молодые люди. Этот район реимущественно населен хазарейцами - людьми тюркского и монгольского происхождения, исповедующими ислам шиитского толка.
В прошлом районы, населенные хазарейцами, которых талибы считают еретиками, уже становились объектами нападений. Ответственность за это нападение пока что не взяла на себя ни одна группировка.
После возвращения к власти в Афганистане талибов в прошлом году волна насилия, продолжавшаяся более двух десятилетий, стала сходить на нет, однако в последние месяцы ситуация стала вновь ухудшаться.
В апреле в результате сразу двух взрывов в двух образовательных центрах того же района Кабула погибло 6 и было ранено 8 человек.
И хотя ответственность за последнее нападение пока не взяла на себя ни одна из группировок, джихадисты из так называемого Исламского государства (группировка запрещена в России), которые считают хазарейцев еретиками, в прошлом не раз нападали на школы и мечети, а также на девочек, которые стремятся получить образование.
Сами талибы тоже не жалуют хазарейцев, и правозащитники не раз обвиняли их в нападках на представителей этого этнического меньшинства.
Правозащитная группа Amnesty International назвала пятничное нападение "позорным напоминанием о полной неспособности талибов как фактической власти в стране защищать население Афганистана".
Как заявил в "Твиттере" специальный докладчик по правам человека в Афганистане Ричард Беннетт, "покушения на образование для хазарейцев и шиитов должно прекратиться. Прекратите войну против афганского будущего, прекратите международные преступления".