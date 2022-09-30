"Не напугает": как Запад реагирует на речь Путина об аннексии четырех регионов

30 сентября 2022, 19:15 GMT Обновлено 21 минуту назад

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Автор фото, Reuters

Страны Запада устами столь разных деятелей, как президент США и будущий ультраправый премьер Италии, осудили аннексию захваченных Россией частей Украины. Все они говорят о том, что не признают изменения украинских границ по воле России.

Вскоре после выступления Владимира Путина в Кремле Белый дом распространил заявление президента Джо Байдена: "Соединенные Штаты осуждают сегодняшнюю мошенническую попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию. Россия нарушает международное право, попирает Устав Организации Объединенных Наций и демонстрирует свое пренебрежение по отношению к миролюбивым государствам по всему миру".

"Не следует заблуждаться: эти действия не имеют легитимности. США всегда будут уважать международно признанные границы Украины. Мы будем продолжать поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над своей территорией, укрепляя её позиции в военном и дипломатическом плане, в том числе посредством дополнительной помощи в области безопасности в размере $1,1 млрд, о которой Соединенные Штаты объявили на этой неделе", - отмечается в заявлении.

Несколько позже Байден дал еще несколько устных комментариев на ту же тему.

"Америка и ее союзники не испугаются, я подчеркиваю, не испугаются Путина, его бездумных слов и угроз. Он нас не запугает", - сказал президент США.

"Америка полностью готова, вместе с союзниками по НАТО, защищать каждый дюйм территории альянса, каждый дюйм. Поймите меня правильно, мистер Путин, каждый дюйм", - подчеркнул Байден.

Автор фото, Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал решение Владимира Путина "самой серьезной эскалацией этого конфликта с момента вторжения 24 февраля". "Мы видим мобилизацию в России в сочетании с безрассудной и опасной ядерной риторикой и сегодняшней незаконной аннексией", - сказал он.

"Этот захват земель незаконный и нелегитимный. Союзники по НАТО не признают и не будут признавать ни одну из этих территорий частью России. Мы призываем все страны не признавать откровенных попыток России завоевывать территории. Эти земли суть Украина. Донецк - Украина, Луганск - Украина, Херсон - Украина, Запорожье - Украина. Также как и Крым - Украина", - перечислил генсек НАТО.

"Мы однозначно отрицаем и единогласно осуждаем незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в коллективном заявлении стран ЕС.

"Сознательно подрывая основанный на правилах миропорядок и демонстративно нарушая фундаментальные права Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность, основные принципы, лежащие в основании Устава ООН и международного права, Россия ставит под угрозу международную безопасность" - подчеркнули страны Евросоюза.

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Похожее заявление сделали министры иностранных дел стран "Большой семерки". Аннексия украинских территорий это "новая низшая точка демонстративного пренебрежения к международному праву со стороны России", - говорится в нем.

Отдельные европейские страны тоже прокомментировали российский захват территории.

Премьер Швеции Магдалена Андерсен назвала устроенные Россией на оккупированных территориях референдумы "полным фарсом" и сказала, что ее страна "самым решительным образом осуждает незаконную аннексию".

Владимир Путин "снова демонстрирует свой советский стиль и неоимпериалистическое видение, которое угрожает всей Европе", - заявила в пятницу лидер правой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони, которая, скорее всего, станет следующим итальянским премьер-министром.