Украинская армия вошла в Лиман на следующий день после путинской аннексии

14 минут назад

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Автор фото, ЗОРЯН ШКИРЯК ФЕЙСБУК

Украинские вооруженные силы близки к освобождению города Лиман Донецкой области. Потерю контроля над городом признало российское министерство обороны, что вызвало резкую критику со стороны Рамзана Кадырова и других российских сторонников войны.

В течение последних нескольких дней ВСУ взяли под контроль пять населенных пунктов вокруг города, а в Лиман вошли спустя сутки после формальной аннексии захваченных украинских регионов Россией.

Первые фото и видео с окраин города военнослужащие ВСУ начали публиковать около часа дня по местному времени. Одно из них выложил в "Твиттере" глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

На другом видео украинский военнослужащий говорит: "Welcome to Лиман", - стоя, предположительно, на мосту через железную дорогу на южной окраине города со стороны Ямполя. Вскоре и российские телеграм-каналы, начали писать, что армия России может выйти из Лимана.

Через несколько часов официальный представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона сообщил, что украинская армия находится в Лимане и за город идут бои. Ранее, утром, он же объявил, что в окружении в городе могло оказаться до пяти тысяч российских военных.

Причем, по его словам, "сломали не каких-то там "мобиков" [плохо обученных и оснащенных мобилизованных из "ЛДНР" - ред.], а ломают достаточно мощную оборону".

Вскоре после заявления Череватого в украинских блогах стали появляться видео со сдающимися в плен российскими военными и сменой табличек на административных зданиях (они не верифицированы).

Вскоре потерю контроля над Лиманом подтвердило российское министерство обороны.

"Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении. В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи", - отчитался в вечерней сводке представитель российского ведомства Игорь Конашенков. "Союзными" российское военное ведомство называет силы, формально подотчетные самопровозглашенным "республикам" (законодательное оформление их аннексии должно завершиться на будущей неделе). Конашенков обычно называет Лиман его советским названием.

На какие именно "более выгодные рубежи" отходит российская армия, в российском военном ведомстве не уточнили.

"С автоматами на фронт"

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Потеря Лимана спровоцировала бурную реакцию среди российских сторонников войны. Высказались, в частности глава Чечни Рамзан Кадыров и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Обороной этого участка руководил командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин, - пишет Кадыров в своем телеграм-канале. - Тот самый Лапин, который получил звезду Героя России за взятие Лисичанска, хотя де-факто его там и рядом не было. Лапину отдали в подчинение и войска Западного военного округа".

По словам Кадырова, командующий ЦВО "выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов". Глава Чечни утверждает, что его предупреждали о возможном провале на этом участке фронта, а он сам говорил об этом с главой российского генштаба Валерием Герасимовым, но "генерал заверил меня, что не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление".

"Спустя неделю Лапин переносит свой штаб в Старобельск, за сотню километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске. Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории, - описал дальнейшее развитие событий Кадыров. - Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор".

Евгений Пригожин через свой канал "Кепка Пригожина" поддержал Кадырова

"Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлепков - с автоматами босыми на фронт", - говорится в заявлении пресс-службы Пригожина.

Позже в эфире ток-шоу "Соловьев LIVE" генштаб раскритиковал командующий 58-й армией генерал-лейтенант Андрей Гурулев, с прошлого года являющийся депутатом Госдумы от "Единой России" и часто выступающий в этих пропагандистских телепередачах.

Он заявил, что не может объяснить сдачу Лимана с точки зрения военного.

"Это не скоротечный бой был, - заявил Гурулев. - Мне непонятно, почему за всё время не оценили правильно обстановку, не усилили группировку". По мнению генерал-лейтенанта, "проблема в повальном вранье, докладе хорошей обстановки": "Эта система идёт сверху вниз".

Что значит освобождение Лимана

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, ВСУ у Лимана

Для украинской армии взятие Лимана открывает оперативный простор, давая возможность наступать по открытой местности в направлении Сватова с угрозой отрезать спешно возводимые российскими частями оборонительные линии вдоль реки Оскол, блокировать важную рокаду от российских Валуек по линии Троицкое - Сватово и ликвидировать новые опорные пункты, которые российские войска обустраивают вдоль этой дороги.

Украинские войска подступали к городу несколько дней с двух направлений, чтобы замкнуть "тиски".

Автор фото, AFP Подпись к фото, С севера до самого Торского тянется цепь водохранилищ, поэтому горловина "мешка", в котором оказалась лиманская группировка, в действительности намного уже, чем кажется на карте

ВСУ также могут повернуть на восток и ударить по Кременной с перспективой выхода к Северодонецку с северо-запада. Немаловажно и то, что украинским подразделениям удалось взять Белогоровку и выйти на подступы к Северодонецко-Лисичанской агломерации с запада.