Писатель Глуховский и рэпер Оксимирон внесены в реестры иноагентов

43 минуты назад

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Минюст добавил в реестр СМИ-иноагентов писателя Дмитрия Глуховского, бурятскую журналистку Евгению Балтатарову и социолога Искандэра Ясавеева. В реестр физлиц-иноагентов включены рэпер Оксимирон, а также экс-кандидат в депутаты Госдумы Алена Попова.

Минюст пополнил сразу два реестра иноагентов. СМИ-иноагентами российское ведомство считает писателя Дмитрия Глуховского, бурятскую журналистку Евгению Балтатарову и социолога Искандэра Ясавеева.

В реестр физлиц-иноагентов включены рэпер Оксимирон, а также также экс-кандидат в депутаты Госдумы Алена Попова.

Пополнение реестров

В прошлую пятницу, 23 сентября, минюст расширил список физлиц- "иноагентов". В него были добавлены четыре человека: журналист украинского агентства УНИАН Роман Цимбалюк, главный редактор сайта Newsader Александр Кушнарь, блогер Дмитрий Иванов (Камикадзе Ди) и глава движения "Альянс учителей" Даниил Кен.

Неделей ранее в этот же реестр минюст включил пародиста и телеведущего Максима Галкина.

Реестр СМИ-"иноагентов" минюст не пополнял с 9 сентября. Тогда в него вошли журналисты Андрей Афанасьев и Елена Шукаева, а также политолог Валерий Соловей. В тот же день в реестр физлиц-"иноагентов" попали журналисты Юлия Латынина и Майкл Наки, а также историк Тамара Эйдельман.

2 сентября минюст также пополнил два этих реестра (всего их четыре) после перерыва длиной больше месяца.

И СМИ, и физлица-"иноагенты" должны маркировать свои публичные материалы и обращения в госорганы пометкой о статусе, а также регулярно отчитываться перед минюстом о своих доходах и расходах.

Наказание за нарушение требований в рамках реестра физлиц более строгое. Если для СМИ-"иноагентов" Уголовный кодекс предусматривает наказание от штрафа в 300 тыс. рублей до двух лет лишения свободы, то "физлицам" грозит до пяти лет.