Более 120 человек погибли во время беспорядков на стадионе в Индонезии
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По меньшей мере 127 человек погибли в результате давки на футбольном матче в Индонезии, сообщил представитель полиции. Около 180 человек находятся в больнице.
Трагедия произошла на стадионе в городе Маланге во время игры между местным клубом "Арема" и командой "Персебая" из Сурабаи, административного центра провинции Восточная Ява.
Матч закончился победой гостей со счетом 3:2. После финального свистка тысячи болельщиков "Аремы" выбежали на поле, начались столкновения.
Полиция применила слезоточивый газ, началась давка. По данным медиков, в большинстве случаев причиной смерти стало удушье.
Беспорядки продолжились и за пределами стадиона, было сожжено несколько полицейских автомобилей. Погибли также двое полицейских.
Власти начали расследование. Футбольная федерация Индонезии запретила "Ареме" проводить домашние матчи до конца сезона и перенесла на неделю все ближайшие игры.