Более 120 человек погибли во время беспорядков на стадионе в Индонезии

27 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Стычки продолжились и за пределами стадиона, было сожжено несколько полицейских автомобилей

По меньшей мере 127 человек погибли в результате давки на футбольном матче в Индонезии, сообщил представитель полиции. Около 180 человек находятся в больнице.

Трагедия произошла на стадионе в городе Маланге во время игры между местным клубом "Арема" и командой "Персебая" из Сурабаи, административного центра провинции Восточная Ява.

Матч закончился победой гостей со счетом 3:2. После финального свистка тысячи болельщиков "Аремы" выбежали на поле, начались столкновения.

Полиция применила слезоточивый газ, началась давка. По данным медиков, в большинстве случаев причиной смерти стало удушье.

Беспорядки продолжились и за пределами стадиона, было сожжено несколько полицейских автомобилей. Погибли также двое полицейских.