Россия присвоила Запорожскую АЭС. Украинским сотрудникам ЗАЭС угрожают отправкой на фронт за отказ переходить в "Росатом"

Амалия Затари

Би-би-си

55 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Президент Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность России Запорожской АЭС. Россия таким образом пытается легализовать процесс присвоения украинской станции, который длится уже несколько месяцев. После того как Россия провела "референдумы" на захваченных территориях Украины и официально аннексировала их, украинскому персоналу Запорожской АЭС, которая уже больше семи месяцев находится под российской оккупацией, стали угрожать, что их могут заставить воевать на стороне России, если они не подпишут документы о переходе на работу в "Росатом", подтвердили Би-би-си несколько собеседников в сфере украинской атомной энергетики.

В указе Путина говорится, что теперь эксплуатировать ЗАЭС "собственными силами или с привлечением других организаций" будет созданное несколько дней назад АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

Также в документе говорится, что "разрешения (лицензии) на право ведения работ", выданные сотрудникам станции до 30 сентября (дата подписания договора о так называемом присоединении Запорожской области к России), продолжат действовать до "выдачи разрешений в соответствии с законодательством РФ".

Так Россия пытается узаконить процесс присвоения станции, который идет уже несколько месяцев. Запорожская АЭС в украинском Энергодаре - самая крупная атомная электростанция в Европе. С 4 марта ЗАЭС находится под российской оккупацией, но продолжает работу (несмотря на регулярные обстрелы с середины лета, в которых стороны обвиняют друг друга), и ее по-прежнему обслуживают украинские инженеры.

Собеседники Би-би-си рассказали, что сотрудники "Росатома", которые присутствуют на ЗАЭС на протяжении семи месяцев с момента захвата станции российскими военными, заставляют украинских сотрудников ЗАЭС подписывать документы о переводе на работу в российскую корпорацию.

Как уточнил один из них, одновременно на ЗАЭС присутствуют по 10-20 сотрудников "Росатома", которые меняют друг друга. Украинская сторона неоднократно заявляла, что присутствие российских военных и атомщиков на станции незаконно и противоречит нормам международного права, согласно которому захват атомных станций запрещен.

"Росатом" хочет сохранить на станции украинский персонал, потому что подготовка новых сотрудников может занять до 8-10 лет, говорит один из собеседников Би-би-си.

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Ранее посол Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк заявил на заседании МАГАТЭ в конце сентября, что, по словам представителей "Росатома", после аннексии украинских территорий ЗАЭС "будет принадлежать" российской госкорпорации и все сотрудники станции "в течение двух недель" должны будут написать заявление о переходе на работу в "Росатом" (цитата по агентству Блумберг). Он призвал МАГАТЭ сказать этому "твердое нет".

Согласился ли кто-то из украинского персонала подписать документы о переводе в "Росатом", пока неизвестно. Однако по словам нескольких собеседников в сфере украинской атомной энергетики, сотрудникам станции стали поступать угрозы о том, что их могут заставить воевать на стороне России, если они не подпишут документы о переходе на работу в "Росатом".

Вице-премьер Украины Ирина Верещук, ответственная за вопросы реинтеграции временно оккупированных территорий, в сентябре говорила, что работникам Запорожской АЭС, которые работают на объекте в условиях российской оккупации, не грозит ответственность за коллаборационизм.

"В Женевской конвенции атомные объекты отдельно выписаны, поэтому не будет считаться коллаборационизмом работа работников ЗАЭС под оккупацией. Другое дело, что Женевская конвенция четко запрещает оккупантам принуждать к сотрудничеству", - заявила она.

Би-би-си уже писала о случаях, когда российские власти пытались мобилизовать на фронт граждан Украины, проживающих на оккупированных и подвергнутых аннексии территориях. Например, Антон Осенев из Запорожья рассказывал, что его дважды пытались мобилизовать и заставить сражаться против своей страны.

Кроме того, в начале октября стало известно, что российские военные похитили гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова. 3 октября телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором Мурашов якобы сознается в связях с украинскими спецслужбами. Телеканал показал, как Мурашова выдворяют на подконтрольную украинским властям территорию "за дискредитацию органов власти РФ".

По словам еще одного собеседника Би-би-си, Мурашова похитили после того, как он отказался подписать документ о сотрудничестве с "Росатомом", но другого подтверждения этой информации нет. Сам Мурашов на момент написания заметки не ответил на сообщение Би-би-си.

В МАГАТЭ, двое представителей которого все еще присутствуют на ЗАЭС, уже заявили, что после похищения Мурашов больше не будет работать на станции.

В ближайшее время планируется визит в Киев и Москву главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Ожидалось, что главной темой переговоров станет создание ядерной зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.

Уже после публикации путинского указа Гросси написал в "Твиттере", что выехал в Киев для обсуждения "зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС". Указ он никак не прокомментировал.

Украинские власти указ Путина тоже пока не комментировали. Создание АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" в украинском "Энергоатоме" ранее назвали "агонией воображаемого сумасшедшего мира страны-агрессора".

"Жаль только, что к нему пытаются затащить украинских атомщиков ЗАЭС, уже более 7 месяцев героически работающих в оккупации. Каждый день чувствуя это безумие на себе, они продолжают обеспечивать ядерную и радиационную безопасность Украины и Европы", - говорилось в телеграм-канале "Энергоатома".