"Берут там, где народ идет". Власти Алтая отчитались о 50 прибывших в военкомат по мобилизации
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В правительстве Республики Алтай пояснили, что работа по комплектованию подразделения мобилизованных по указу Путина завершена, но его отправка состоится "с поступлением соответствующих указаний".
В пятницу сенатор от Алтая Владимир Полетаев написал в своем телеграм-канале, что беседовал с военным комиссаром Республики Алтай Олегом Денисенко и узнал от него, что на данный момент из региона в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек.
Заявление сенатора прокомментировал пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов.
По его словам, в республике с момента объявления мобилизации "50 человек сами пришли в военкоматы и около 20 жителей заключили контракт о прохождении военной службы". Что же касается квоты на мобилизованных, то это закрытая информация, сказал он.
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил 4 октября, что с 21 сентября, когда Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, в ряды вооруженных сил были призваны 200 тысяч россиян. Ранее он уточнял, что нынешний военный призыв затронет около 1% мобилизационного ресурса.
На 7 октября уже 22 региона России - примерно каждый четвертый - объявили о выполнении плана по мобилизации, другие субъекты обещают скоро завершить все мероприятия.
Численность призываемых на военную службу распределяется по России неравномерно. Власти некоторых регионов не сообщают данные о числе подлежащих мобилизации, другие эти цифры не скрывают.
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Например, по данным портала gogov.ru, изучающего данные о ходе мобилизации на основании официальных заявлений органов государственной власти и СМИ, власти Приморского края с населением 1 863 011 человек сообщали, что планируется мобилизовать более 7,7 тыс. граждан.
Население Республики Алтай в 8,5 раза меньше, чем в Приморье - 221 559 жителей, по данным Росстата на 2022 год. Тем не менее 50 человек, которые, как заявляют местные власти, явились в военкоматы и 20, пожелавших заключить военные контракты, в целом дают показатель гораздо более близкий к тому, о котором пишет сенатор Полетаев, чем даже к усредненным данным по числу мобилизованных в сопоставимых по численности населения российских регионах.
Так, в Тыве с населением чуть более 330 тысяч на службу собирались отправить около 700 жителей, в Ямало-Ненецком автономном округе с населением чуть более 550 тысяч - 920, в Марий Эл с населением 672 тысячи - 1700, в Мурманской области с населением 725 тысяч - около 1 тысячи человек.
"Там, где люди не протестуют, можно и увеличить квоту"
"Как это устроено: в Генштабе минобороны следят за мобилизационным резервом, у них есть примерная численность тех, кто на учете, по регионам. И в связи с ней они распределяют наряды на мобилизацию", - объяснил Би-би-си руководитель инициативы "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко.
"Частичная мобилизация означает, что не все граждане и не из всех регионов могут быть призваны. Республика Алтай небольшая, в труднодоступных местах находится", - объяснил правозащитник. Может быть, поэтому ее решили не трогать.
Точно мы этого знать не можем, это все секретные данные, подчеркнул Кривенко. И количество граждан в запасе, и наряды на мобилизацию.
Про другие регионы, где никого не мобилизовали, правозащитник не слышал. Кроме Чечни, конечно, где Кадыров публично объявил: в регионе мобилизации нет. Кривенко допускает, что минобороны просто не прислало Чечне наряд на мобилизацию - из-за чеченских войн.
"20 лет в Чечне не было призыва. Первый экспериментальный призыв был в 2018 или 2019 году, и то были проблемы. Поэтому Кадыров стал формировать свои подразделения, не в российской армии. Еще и поэтому Чечня - особый регион, - объяснил Кривенко. - И сейчас мобилизовать из Чечни тех же людей, которые могли воевать с россиянами во время чеченских войн - это проблематично".
Кривенко предполагает, что в минобороны снизили наряд по Москве, потому что ожидали, что москвичи будут сопротивляться. "А там, где люди не протестуют, можно и увеличить квоту. Вообще, сейчас логика минобороны такая, что они берут там, где народ идет", - говорит правозащитник.
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