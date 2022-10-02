"Они начали кусать друг друга". Кого российские патриоты винят в сдаче Лимана украинским военным

52 минуты назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Украинские военные перед зданием администрации в Лимане

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Лиман в Донецкой области полностью зачищен от российских войск. Ранее минобороны России заявило, что войска РФ выведены из Лимана "в связи с созданием угрозы оцепления". Сразу после этого российские пропагандисты начали искать виноватых в сдаче города. Предположения выдвигаются самые смелые. Споры до сих пор не утихли.

"По состоянию на 12:30 Лиман зачищен полностью", - заявил 2 октября украинский президент Владимир Зеленский, поблагодарив украинских военных за службу.

О взятии Лимана украинцы сообщили 1 октября, но вчера бои там еще продолжались. В своей вечерней сводке минобороны России сообщило, что в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман в Донецкой области на более выгодные рубежи. Это произошло на следующий день, после того, как президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав России самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также оккупированных Запорожской и Херсонской областей.

Уход российских войск из Лимана вызвал бурные обсуждения и критику в патриотически настроенных телеграм-каналах.

Лапин, Герасимов, Шойгу. Патриоты ищут виноватых

Первым высказались глава Чечни Рамзан Кадыров и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Обороной этого участка руководил командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин, - пишет Кадыров в своем телеграм-канале. - Тот самый Лапин, который получил звезду Героя России за взятие Лисичанска, хотя де-факто его там и рядом не было. Лапину отдали в подчинение и войска Западного военного округа".

"Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор", - добавляет Кадыров.

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Евгений Пригожин через свой канал "Кепка Пригожина" поддержал Кадырова.

"Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлепков - с автоматами, босыми на фронт", - говорится в заявлении пресс-службы Пригожина.

К ним присоединился бывший "министр обороны" самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков-Гиркин, который, впрочем, ограничился тем, что назвал Лапина, человеком, который "звезд с неба не хватает" и опубликовал в своем телеграм-канале фотографию начальника генерального штаба России Валерия Герасимова, сопроводив его такой подписью: "Вот этот вот товарищ должен прославляться за все наши победы в текущей "СВО" - начиная с "деэскалации" Киевской, Сумской, Черниговской областей, продолжая "успешной перегруппировкой" из-под Балаклеи, Изюма, Купянска, Волчанска и заканчивая "отходом на более удобные позиции" под Лиманом".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Украинский военный снимает российский флаг со здания администрации Лимана

"Лапин просил начать мобилизацию в ИЮНЕ! Уже тогда людей не хватало. В некоторых батальонах оставалось по 30 человек, но эти парни шли вперед и побеждали вопреки военной науке", - защищают генерала авторы канала "Свидетели Байрактара", военкоры РИА Новости Александр Харченко и Сергей Шилов.

Их мысль продолжает блогер ЯнZeн, по мнению которого в военных ошибках виноват Валерий Герасимов, а значит его необходимо заменить на посту.

"Лапин - генерал с успешными операциями в прошлом и рядом неудач в последнее время. Рубить с плеча - рано. Но вот кто однозначно заслужил замены - Герасимов. Даже если он не самый плохой стратег - судим по плодам. Дайте дорогу молодым. Пусть отвечают верхи", - пишет патриотический блогер.

"Главный вопрос тут не к генералу Лапину, а к другому лицу, как бы его ни хвалил Залужный. Если у тебя научился Залужный и не научились свои генералы, то что-то тут не так", - соглашается публицист Егор Холмогоров.

Холмогоров вероятно имеет в виду недавнее интервью изданию Time главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, который заявил, что учился у Валерия Герасимова и считает его "умнейшим из людей".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Украинский военный под Лиманом в апреле 2022 года

Анастасия Кашеварова, бывший советник спикера Госдумы Вячеслава Володина и экс-сотрудница прокремелевских СМИ, пишет, что вопросы у нее не к Лапину, а к главе генштаба Герасимову и министру обороны Шойгу. Также она интересуется, известно ли о потере Лимана Владимиру Путину.

"Да мужики вы или нет? Будут у вас яйца или нет? Че вы все мнетесь, все слова какие-то подыскиваете, а то мало ли. Все не можете назвать фамилии и имена. Лапина своими ссыкунскими постами защищаете. Так и скажите, ладно, ... с ним, с Лапиным, у нас вопросы к главе Генштаба Герасимову и министру обороны Шойгу. Тьфу на вас. У меня у одной из блогеров-журналистов в этой стране яйца. Итак, товарищи Шойгу и Герасимов, тут хотят спросить, но вроде как неположено и в штаны нассали пока формулировали. Президент о происходящем знает? Кто ему докладывает?", - вопрошает Кашеварова.

Ей отвечает военкор Семен Пегов в своем канале WarGonzo. По его словам, с Лапиным не знаком, но "проблема, естественно, шире".

"Очевидно - что воевать так как пять/десять/пятнадцать/двадцать лет назад в современных реалиях нельзя и невозможно. Это было понятно уже спустя две недели после начала операции. И генералам - всем, имевшим к этому отношение - нужно было честно это признать. Новое поколение командиров - есть. Крутое, обтесавшееся, креативное. Байкот, Ветер, Колыма, Малой - это только начало списка. Среди Русской Армии их много. Нужно просто дать им работать", - предлагает военкор.

Писатель Захар Прилепин пишет, что новости о взятии Лимана украинскими вооруженными силами должны звучать так: "В русский город Красный Лиман входят украинские вооруженные силы. В наш город. В наш с вами российский город. И у страны Украина уже не 479 тысяч квадратных километров площадь, а несколько больше. А у России несколько меньше".

Он добавляет, что "теперь каждая потеря - личная потеря главнокомандующего". "Спрос за потери у него был высок. Теперь будет абсолютным", - пишет Прилепин.

Автор фото, ЗОРЯН ШКИРЯК ФЕЙСБУК Подпись к фото, Украинские военные в Лимане

Попытки российских патриотических блогеров и пропаганды найти виновного в потере Лимана не остались незамеченными украинскими властями.

"Они там, кстати, уже начали кусать друг друга: ищут виновных, обвиняют в провалах каких-то генералов… Это первый колокольчик, который следует услышать на всех уровнях российских властей. Пока вы все не решите проблему с тем одним, кто все это начал, кто начал эту бессмысленную для России войну против Украины, вас будут выбивать по одному, делая козлами отпущения, чтобы не признавать, что эта война является исторической ошибкой для России", -прокомментировал высказывания президент Украины Владимир Зеленский.

Почему Лиман так важен?

Британская разведка указывает, что Лиман имеет важное оперативное значение, так как он расположен на ключевом перекрестке на левом берегу Северского Донца, по которому Россия пыталась установить новую линию фронта.

Бегство из Лимана также является серьезным политическим провалом, учитывая, что это Донецкая область - регион, который Россия якобы собиралась "освободить" и хочет аннексировать.

"Дальнейшие потери территории на незаконно оккупированных территориях почти наверняка приведут к усилению публичной критики и усилят давление на высшее командование", - считают в разведке.

Кроме того, военная разведка Великобритании считает, что Россия понесла тяжелые потери во время бегства из Лимана.

"Лиман, вероятно, защищали недоукомплектованные подразделения Западного и Центрального военных округов РФ, а также контингент добровольно мобилизованных резервистов. Их силы, похоже, понесли тяжелые потери, когда отходили единственной дорогой, которая находилась в руках России", - говорится в сводке.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, ВСУ вошли в Лиман спустя сутки после формальной аннексии захваченных украинских регионов Россией

Поражение под Лиманом указывает на то, что для президента России Владимира Путина, который, как сообщается, руководит российскими командирами на местах, приоритетом является удержание оккупированных территорий на юге Украины. Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Украинские и российские источники указывают на то, что российские войска продолжали укреплять свои позиции в Херсонской и Запорожской областях, несмотря на недавний обвал Харьковско-Изюмского фронта и даже на то, что российская оборона вокруг Лимана рухнула.