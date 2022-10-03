Лула и Болсонару вышли во второй тур выборов президента Бразилии

час назад

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Автор фото, Reuters

Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару проиграл на новых выборах бывшему президенту Луису Инасиу "Луле" да Силве, но стать главой государства в первом же туре тот не смог, и теперь эта пара сойдется во втором туре 30 октября.

По предварительным данным, 76-летнему кандидату от левой Рабочей партии Луле да Силве сравнительно немного не хватило для победы в первом туре: он набрал больше 48% голосов (а нужно было более 50%).

Отставание 67-летнего Жаира Болсонару, лидера правой Либеральной партии, оказалось совсем не таким большим, какое показывали предвыборные опросы: ему предрекали 10-процентный разрыв с Лулой, а он набрал 43,6%.

Всего в выборах участвовали 11 человек, но остальные кандидаты серьезными соперниками для Лулы и Болсонару не стали.

Бразилия - страна с 216-миллионным населением и двенадцатой по размеру ВВП экономикой в мире (1,44 трлн долларов США, чуть меньше, чем у России), и результаты выборов в ней будут довольно важны не только для Латинской Америки.

В Бразилии многие опасаются, что Болсонару, которого часть прессы называет "тропическим Трампом", в случае проигрыша может вслед за Дональдом Трампом объявить результаты выборов сфальсифицированными и устроить нечто вроде попытки переворота.

GETTY Жаир Мессиас Болсонару Президент Бразилии, лидер правой Либеральной партии, рассчитывает на переизбрание на выборах 2 октября Родился 1955

Служил в бразильской армии 1973-1988

Начал политическую карьеру 1988

Избран президентом 2018

Представлял штат Рио-де-Жанейро в Палате депутатов Бразилии 28 лет Источник: Би-би-си

Болсонару уже заявляет, что система подсчета голосов будто бы не защищена, и добивался, чтобы параллельно с избирательными комиссиями голоса считали и военные (сам Болсонару в молодости был офицером). По итогам переговоров с избиркомом военным в первом туре позволили проверить небольшую выборку бюллетеней.

По данным опроса института изучения общественного мнения Datafolha, проведенного в июле, 37% бразильцев считают, что Болсонару может совершить переворот, - учитывая, что в администрации Болсонару и на других правительственных должностях много военачальников.

Аналитики в основном склоняются к мысли, что военным не хватает амбиций управлять страной, и мало кто верит, что у них хватит смелости или интереса к действиям, которые почти наверняка приведут к быстрым санкциям США и Европы.

GETTY Луис Инасиу "Лула" да Силва Левый экс-президент Бразилии и действующий кандидат в президенты на выборах 2 октября Родился 1945

Участвовал в основании Рабочей партии 1980

Президент Бразилии 2003-2010

Осужден и заключен в тюрьму по делу о крупном коррупционном скандале в 2018

Провел в тюрьме 580 days

Судимости за коррупцию сняты 2021 Источник: Би-би-си

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"Они не уважают демократию, они не уважают Конгресс и не уважают судебную власть, - считает Жоао Роберто Мартинс Фильо, профессор Федерального университета Сан-Карлос и бывший президент Бразильской ассоциации оборонных исследований. - Но они уважают американских генералов. Так что они, видимо, прислушались ко всем сигналам, посланным из США. Они понимают, что традиционный переворот не сработает".

Тем не менее существуют опасения, что Болсонару разыграет "сценарий Трампа".

"Он может призвать своих сторонников выйти на улицы и устроить беспорядки, особенно если будет второй тур, - говорит Гильерме Касаройнс, политический аналитик Фонда Жетулио Варгаса в Сан-Паулу. - Он может попытаться оспорить результаты или ввести чрезвычайное положение, чтобы отложить второй тур до следующего года".