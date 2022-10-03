Радикализация русских и победа стабильности. В Латвии прошли выборы

Оксана Антоненко

Русская служба Би-би-си, Рига

час назад

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Автор фото, Reuters

В Латвии подводят итоги прошедших на выходных выборов: премьерская партия "Новое единство" сохранит власть, страна продолжит помогать Украине и выступать за изоляцию России, а так называемая "русская" партия "Согласие", побеждавшая на трех последних национальных выборах, вовсе не попадает в Сейм.

От парламентских выборов в Латвии ожидали сюрпризов по нескольким причинам. Во-первых, это первые национальные выборы в регионе, который в последние полгода живет в условиях постоянной военной угрозы со стороны России, а три последних раза выборы выиграла партия "Согласие", которую называют прорусской.

Во-вторых, на фоне войны в Украине латвийский парламент принял ряд законов, которые еще несколько лет назад считались бы чрезмерно консервативными или радикальными.

Среди последних - снос так называемого памятника освободителям от фашистских захватчиков, ускоренный перевод русских школ на латышский язык и возобновление срочной службы. По идее, все это должно было поднять рейтинги националистических партий. Однако этого не произошло.

Менее радикально и менее стабильно

Выборы выиграло объединение "Новое единство" во главе с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем. На прошлых выборах оно заняло последнее место, а сейчас получит 26 мест. Кариньш уже заявил, что готов приступить к формированию новой коалиции.

"Новое единство" придерживается правой политики, выступает за создание политической нации, увеличение оборонного бюджета и помощь Украине.

Оно не обещает особенно высоких пособий и хочет ввести государственное медицинское страхование.

Подпись к фото, Кришьянис Кариньш, скорей всего, останется премьер-министром Латвии

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Во время ночных дебатов представители объединения заявили, что красных линий у них немного: одна из них - сотрудничество с "Союзом зеленых и крестьян", которое совершенно исключено.

СЗК - тоже правая политическая сила, оно получает 16 мест в парламенте, тоже выступает за увеличение оборонного бюджета и поддержку Украины. Однако ее кандидат в премьер-министры - бывший мэр портового города Вентспилс и так называемый "олигарх" Айвар Лембергс, осужденный за коррупцию, сидевший в тюрьме трижды, внесенный в санкционный список США.

Дальше идут еще две правые политические силы - "Объединенный список" (15 мест) и "Национальное объединение" (13 мест). Первые образовались после раскола СЗК, они придерживаются тех же умеренно правых взглядов, выступают за поддержку Украины и укрепление НАТО, но, в отличие от СЗК, не любят Айвара Лембергса.

Националисты находятся на самом дальнем правом конце политического спектра, они предлагают не только укреплять оборону на случай вторжения России, но и, например, сокращать процент нелатышского населения.

Националисты и премьерское "Единство" уже работают в одной коалиции, что оказывается непросто для обеих сторон - из-за разногласий как по однополым бракам, так и по ВНЖ для россиян. Но обе политические силы уже заявили, что готовы попробовать снова.

По этой причине наиболее вероятная коалиция состоит из "Нового единства", "Объединенного списка" и "Национального объединения". Такое правительство будет менее консервативным, чем сейчас, но и менее стабильным - всего 54 из 100 депутатов парламента.

Несмотря на то, что одна партия - новая, состоит она из всем давно известных политиков. Другими словами, на фоне кризиса в сфере безопасности и удвоившихся цен на отопление жители Латвии проголосовали за стабильность и неизменность политического курса.

Теоретически, в коалицию могут взять новую социал-демократическую партию "Прогрессивные", но против этого выступают националисты, поскольку "Прогрессивные" считают приоритетом пособия, образование и медицину, а не национальную политику. К тому же, они могут поддержать однополые браки. С ними у коалиции было бы 64 голоса.

В оппозиции совершенно точно остаются еще две партии. Во-первых, это "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса.

Шлесерса называют олигархом, ему приписывают связи с Кремлем и периодически обвиняют в коррупции. Во время пандемии Шлесерс выступал против принудительной вакцинации, чем окончательно добил свои шансы войти в правительство Кришьяниса Кариньша.

Радикализация русских

Еще одна партия, прошедшая в Сейм, "За стабильность!". Она образовалась после раскола фракции "Согласия" в Рижской думе, ее программа представляет собой список мало выполнимых обещаний, а ее лидер Алексей Росликов тщательно обходит вопросы российского вторжения в Украину и избегает осуждения действий Кремля.

Партия допускает выход из ЕС и "контролируемый дефолт", обещает образование на родном языке и право голоса для неграждан, а также повышение пособий и сокращение налогов.

Эта политическая сила получила 11 мест и фактически вытолкнула "Согласие" из парламента. Партия экс-мэра Риги Нила Ушакова - "Согласие" - выигрывала выборы три раза подряд, он сам несколько сроков контролировал Рижскую думу, представители "Согласия" руководят думами Даугавпилса и Резекне.

Подпись к фото, "Прорусская" партия Алексея Росликова вытеснила из парламента Латвии традиционно заседавшую там "прорусскую" партию "Согласие"

Она никогда не обещала образования на русском языке или право голоса для неграждан, для "Согласия" это были слишком радикальные меры. А теперь - впервые в своей истории - партия не будет представлена в Сейме.

Рейтинги "Согласия" начали падать, как только партия осудила действия России в Украине, однако даже через несколько месяцев после начала войны она набирала куда больше голосов, чем Алексей Росликов. Нил Ушаков уже заявил, что плохие результаты - последствия поддержки правительства во время пандемии, а также осуждение российской агрессии.