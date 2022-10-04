В Израиле нашли монеты VII века из чистого золота

час назад

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Автор фото, iSrael Antiquities Authority

Археологи нашли в Израиле клад: 44 византийские монеты из чистого золота, датируемые VII веком нашей эры.

Клад общим весом всего около 170 граммов нашли при раскопках в древнем городе Банияс.

По предположению ученых, клад был спрятан в 635 году, во время мусульманского завоевания этих мест.

Как пояснила специалист по монетам из израильского Управления по древностям доктор Габриэла Бийовски, некоторые из найденных монет были отчеканены при византийском императоре Флавии Фоке (602-610 гг н.э.), но большинство - при его преемнике Ираклии I.

Ученые говорят, что находка прольет дополнительный свет на годы территории нынешнего Израиля мусульманами и конца власти Византии в регионе.

Автор фото, Israel Antiquities Authority Подпись к фото, Доктор Габриэла Бийовски говорит, что найденные монеты помогут, кроме прочего, установить детали жизни родных императора Ираклия

"Легко представить себе, как владелец прятал свое состояние, спасая его от войны, надеясь когда-нибудь вернуться и найти свои монеты. Но задним числом мы знаем, что ему не повезло", - говорит руководитель раскопок Йоав Лерер.

Кроме монет, археологи нашли в этом жилом квартале древнего города останки зданий, каналов и водопроводных труб, бронзовые монеты и многое другое.