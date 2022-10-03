"Лучше смерть, чем унижение". В Иране к массовым протестам присоединились студенты

56 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Студенты ведущего технологического университета имени Шарифа в Тегеране присоединились к массовым протестам, которые начались после смерти Махсы Амини, задержанной полицией за "неправильное" ношение хиджаба, и продолжаются по всей стране уже больше двух недель. Полиция разогнала митинг с помощью слезоточивого газа и холостых выстрелов и арестовала не менее 30 человек.

Протесты начались в воскресенье вечером - в первый день нового семестра, когда студенты вернулись в университет. Около 200 студентов собрались у кампуса и начали скандировать лозунги "Женщина, жизнь, свобода!" и "Лучше смерть, чем унижение!"

К кампусу приехала полиция и начался жесткий разгон: информационное агентство Mehr сообщает, что против студентов применяли слезоточивый газ и холостые патроны, их избивали, накрывали головы черными тряпками и увозили в неизвестном направлении. По информации агентства, задержаны десятки человек, многие из них - первокурсники.

Сегодня руководство университета объявило, что занятия приостановлены и переведены в онлайн-режим. Студенты в ответ заявили, что не вернутся на занятия, пока все их сокурсники не будут освобождены из-под стражи.

Местные СМИ и активисты сообщают, что студенты протестовали не только в Тегеране, но и в других иранских городах, таких как Йезд, Керманшах, Сенендедж, Шираз и Мешхед. Они не только выражали солидарность с женщинами, но и выкрикивали политические требования, требуя свободы и независимости.

Против чего протестуют

Беспрецедентные протесты в Иране продолжаются уже третью неделю. Они начались после того, как 22-летняя курдская иранка Махса Амини скончалась после ареста полицией нравов за якобы нарушение строгого дресс-кода страны для женщин. По версии полиции, Махса "неправильно" носила хиджаб.

Причиной смерти девушки могли стать полицейские побои: по словам свидетелей, девушку избили в автозаке, где она находилась вместе с другими задержанными. После этого она, согласно этим сообщениям, впала в кому.

Полиция Ирана отвергает эти обвинения, утверждая, что Амини умерла от "внезапной остановки сердца". Но ее родственники говорят, что она была совершенно здорова и не испытывала никаких проблем с сердцем.

Президент страны Эбрахим Раиси дал распоряжение провести расследование причин смерти Амини. На прошлой неделе он сказал, что заключение судебно-медицинской экспертизы будет представлено в ближайшие дни.

Автор фото, Mahsa Amini family Подпись к фото, Махса Амини скончалась через три дня после того, как была задержана полицией

Сразу же после смерти Амини, иранские женщины начали публично сжигать хиджабы и остригать себе волосы.

Первые уличные волнения начались 17 сентября на родине Махсы Амини в городе Ошневие на западе страны, где в основном проживают курды. Там протестующие полностью захватили город на несколько дней, оттеснив силовиков. После этого протесты распространились на почти всю территорию страны и проходят во всех 31 провинциях Ирана.

Более 130 человек уже погибли, сотни задержаны, в том числе журналисты и блогеры. В ходе беспорядков были убиты и сотрудники сил безопасности.

Почему эти протесты беспрецедентны?

Одна из причин - масштаб. Это самые массовые протесты в стране - и вслед за женщинами на улицы вышли мужчины, выступив, пожалуй, впервые в истории Ирана, одним фронтом.

Подпись к фото, Кадр из видео в социальных сетях с протестующими мужчинами

После революции 1979 года женщины лишились многих фундаментальных прав в обществе - в том числе права на передвижение, работу, опеку над детьми старше 7 лет. Большинство мужчин были согласны с таким устройством общества.

Но в этот раз на протесты вместе с женщинами выходят и мужчины, и вместе они требуют прогрессивных изменений в стране.

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Протесты, начавшиеся из-за полицейского насилия в отношении девушки, сейчас переросли в крупнейшую демонстрацию оппозиции Ирана, в антиклерикальные протесты, на которых требуют положить конец более чем четырем десятилетиям власти исламского духовенства.

Еще одним отличием является то, что протестует молодежь - многие из них родились уже после революции и сейчас они готовы рискнуть всем ради своих убеждений и будущего.

"Если бы вы спросили меня несколько недель дней назад, я бы ответила вам, что у меня нет надежды на страну, ее искусство, литературу - все мертво, люди устали. Но когда начались протесты, когда среди женских голосов появились мужские, выступающие за наши права, за право ходить без хиджаба, за жизнь без диктатуры, у меня снова появилась надежда", - цитирует телеканал Euronews одну из протестующих.

Как реагирует власть Ирана

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сегодня впервые прокомментировал протесты в стране, заявив, что на акции выходят проплаченные США и Израилем агенты, а обычные иранцы сейчас особенно нуждаются в полицейской защите.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи выразил сочувствие по поводу смерти Амини, но осудил протесты

"Я четко заявляю, что эти беспорядки были спровоцированы Америкой и оккупационным сионистским режимом, а также их платными агентами с помощью некоторых вероломных иранцев за границей", - сказал верховный лидер.

Ранее он заявил, что смерть Махсы Амини - это "горькое происшествие, которое спровоцировали враги Ирана".

Он выразил полную поддержку силам безопасности, которые обеспечивают порядок в стране и предупредил о жестких репрессиях в отношении тех, кто будет выходить на улицы и противостоять полиции.

"Обязанность наших сил безопасности, включая полицию, состоит в том, чтобы обеспечить безопасность иранского народа. Те, кто атакует полицейских, оставляют иранских граждан беззащитными перед головорезами, грабителями и вымогателями", - сказал Хаменеи.

Как реагирует мировое сообщество

Германия, Франция, Дания, Испания, Италия и Чехия представили предложения по вводу новых санкций Евросоюза против Ирана за подавление протестов против нарушения прав женщин, сообщил сегодня журнал Spiegel со ссылкой на свои источники.

Предлагаемые санкции касаются 16 человек, организаций и учреждений, несущих главную ответственность за подавление массовых демонстраций, вызванных смертью Махсы Амини.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Кадр из видео, на котором снято, как студенты пытаются скрыться от полиции, 2 октября 2022 года

"Подавление Тегераном протестов - это выражение чистого страха перед образованием и свободой. Мужество иранцев невероятно. Трудно смириться с тем, что у нас мало механизмов, которыми мы можем воздействовать, чтобы им помочь. Но, по крайней мере, мы можем вслух выражать поддержку и использовать санкции. И мы будем это делать", - заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.