Маск не исключил ядерной войны и предложил "мирный план" окончания войны в Украине

23 минуты назад

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Автор фото, Reuters

Богатейший человек в мире, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск написал в "Твиттере", что одним из возможных, хотя и маловероятных исходов конфликта в Украине может стать ядерная война.

При этом Маск предложил собственный "мирный план", который, по его мнению, мог бы помочь закончить войну. Он состоит из четырех пунктов:

повторное проведение выборов в аннексированных регионах под наблюдением ООН (Россия уходит, если такой будет воля людей);

Крым формально становится частью России (Маск считает, что "так было с 1783 года до "ошибки Хрущева");

обеспечиваются поставки воды в Крым;

Украина остается нейтральным государством.

Маск признает, что "в конечном счете очень вероятно, что результат будет именно таким - вопрос только в том, сколько людей погибнет до этого".

При этом бизнесмен разместил под своими "предложениями" форму для голосования и варианты: "да" и "нет".

В еще одном твите Маск добавляет: "Также стоит отметить, что возможным, хотя и маловероятным исходом этого конфликта является ядерная война".

Вскоре после этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовал в "Твиттере" собственный план окончания войны, который также сопровожден формой для голосования.

План, который Подоляк называет "лучшим предложением" состоит из трех пунктов и выглядит так: Украина освобождает свои территории, включая аннексированный Крым; Россия "проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не может угрожать другим"; военные преступники подвергаются международному трибуналу.

Власти Украины неоднократно говорили, что после попытки формальной аннексии украинских территорий они не будут вести переговоров с нынешним президентом России Владимиром Путиным. Киев и его западные союзники также подчеркивали, что никаких компромиссов в отношении территориальной целостности Украины быть не может.