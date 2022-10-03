Армения и Азербайджан ведут переговоры о мире на фоне обвинений в расстреле военнопленных

3 октября 2022, 17:20 GMT Обновлено 45 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян (слева) и министр иностранных дел Азербаджана Джейхун Байрамов после переговоров в Женеве, 2 октября

Мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном в Женеве были омрачены опубликованным в соцсетях видео, где предположительно азербайджанские военные расстреливают армянских пленных.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал заявлением в "Твиттере": "Международное сообщество должно решительно осудить это военное преступление и принять соответствующие меры, чтобы остановить агрессию Азербайджана".

Российская сторона призвала Ереван и Баку провести анализ видеозаписи на предмет признаков военных преступлений. С похожим заявлением выступили в Госдепартаменте США.

При этом у военных экспертов есть сомнения в подлинности этого видео.

Встреча в Женеве последовала за поездкой министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Нью-Йорк, где при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена им удалось положить конец самым ожесточенным столкновениям Армении и Азербайджана с момента окончания войны в 2020 году.

13 сентября минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреливают приграничные районы, а уже на следующий день генштаб Армении сообщил, что азербайджанские войска продвинулись на 7,5 км вглубь ее территории. Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило Армению в провокациях.

В результате последнего обострения с обеих сторон были убиты по меньшей мере 286 человек.

Конец обострению

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Встреча в Нью-Йорке положила начало переговорам о мире, и в понедельник иностранных дел Армении и Азербайджана встретились в Женеве, чтобы, как сообщил МИД Азербайджана, начать "разработку текста мирного договора".

Ранее в конце августа, на встрече президентов Армении и Азербайджана в Брюсселе, обсуждались требования сторон. Армения выступает за вывод азербайджанских войск со своей территории и введение международных механизмов контроля за границей.

Азербайджан также призывает к полному выводу армянских войск, а также открытия транспортных и коммуникационных линий.

Однако буквально перед встречей в сети появилось видео, на котором люди в военной форме - предположительно, азербайджанские военные - практически в упор расстреливают группу солдат, четверо из которых стоят на коленях.

"Думаем, в подлинности [видео] сомнений нет, этот почерк - типичный для азербайджанских вооруженных сил. Этот почерк известен и нам, и международному сообществу - по неопровержимым доказательствам предыдущих подобных дел", - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян агентству "Арменпресс".

"Факт подтверждается изучением местности, совмещением видео с аналогичными, имеющимися в нашей и других базах данных, а также сочетанием погодных условий, обмундирования военнослужащих, разговора азербайджанских военнослужащих и других параметров", - заявила омбудсмен Армении Кристине Григорян.

Взаимные обвинения

Спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаара заявил, что если подлинность этого видео будет доказана, то это - военное преступление, которое необходимо расследовать и наказать виновных.

Это далеко не первый спор Баку и Еревана по поводу подобных видео, и обычно Азербайджан отвергает обвинения, называя ролики постановочными.

И на этот раз азербайджанский информационный портал 1News опубликовал анализ этого видеоролика от участника первой Карабахской войны и представителя Центра истории Кавказа в Турции Акифа Гасымова, который утверждает, что ролик - постановка.

Гасымов, в частности, обращает внимание на чересчур чистую одежду военных, продолжение огня после команды "Не стрелять!" - что, по убеждению эксперта, в азербайджанской армии невозможно из-за суровых наказаний за неподчинение приказу - а также насадки на одном из автоматов, которая указывает на применение патронов, которые обычно используют на съемках фильмов.

"Считаю, что эти кадры были организованы спецслужбами Армении для нанесения удара по международному имиджу Азербайджана", - заключает Гасымов.

Би-би-си также в прошлом уже расследовала подобные публикации.

Так, в октябре 2020 года журналисты Би-би-си изучили несколько видеозаписей, которые распространялись в соцсетях под видом убийств пленных во второй Карабахской войне, и пришли к выводу, что лишь в двух видео с армянскими пленными можно с уверенностью говорить о характере происходящего.

Один разошедшийся в соцсетях ролик выдавался за видео убийства азербайджанского военнопленного от рук армянских военных, однако на самом деле является эпизодом из криминальной жизни России, впервые опубликованным в 2013 году.

В случае других записей не хватает деталей для их верификации.

Вторая война между Арменией и Азербайджаном в непризнанном Нагорном Карабахе началась в конце сентября 2020 года и длилась 44 дня, унеся жизни более 6500 военнослужащих с обеих сторон.

Война закончилась прекращением огня при посредничестве России. Армения по соглашению уступила территории, которые она контролировала десятилетиями, а Москва направила около 2 тысяч миротворцев наблюдать за хрупким перемирием.