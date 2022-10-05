Путин подписал законы о вхождении в состав России четырех оккупированных регионов Украины

14 минут назад

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Автор фото, Mikhail Metzel/TASS

Российский президент Владимир Путин подписал конституционные законы о присоединении четырех частично оккупированных украинских регионов к России, завершив формальный процесс аннексии. На основании этих законов вносятся изменения в Конституцию России - в нее в качестве субъектов РФ будут добавлены Херсонская и Запорожская области, а также Луганская и Донецкая "народные республики" (ЛНР и ДНР).

Кроме того, Путин подписал законы о ратификации договоров с этими образованиями. Сами договоры были подписаны в Кремле 30 сентября.

Накануне Совет Федерации ратифицировал договоры о присоединении оккупированных регионов, а также единогласно проголосовал за конституционные законы о присоединении самопровозглашенных ДНР и ЛНР, частично оккупированных Херсонской и Запорожских областей.

После подписания законов Путиным изменения будут внесены в первую часть статьи 65 Конституции, где перечисляются российские регионы - туда в качестве новых субъектов РФ впишут Херсонскую и Запорожскую области, а также Луганскую и Донецкую "народные республики".

3 октября процедуру аннексии четырех частично оккупированных областей Украины одобрили депутаты Госдумы, 2 октября это на экстренном заседании сделал Конституционный суд России.

Договоры с назначенными Россией руководителями оккупированных территорий Украины были подписаны 30 сентября на основании итогов организованных Россией же "референдумов". На них, по заявлениям российских властей, почти абсолютно большинство жителей проголосовали за присоединение к России.

Западные страны сразу заявили, что не признают итоги "референдумов" и дальнейшие действия России по присоединению территорий, на которых они проводились, а в Киеве подчеркивали, что это не повлияет на попытки их освободить.

Вскоре после прошедшей в Кремле церемонии подписания "договоров" президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме. Также Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Путиным - только с другим президентом России.

Во вторник после заседания Совета Федерации было объявлено, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Вопрос о границах

На данный момент ни один из аннексируемых регионов не контролируется российскими войсками полностью.

В законах о включении новых территорий в состав РФ говорится, что пределы территории Запорожской и Херсонской областей определяются границами, "существовавшими на день принятия в РФ", а границы "ДНР" и "ЛНР" - границами, установленными на "день их образования" и "принятия в РФ". Где именно они проходят, неясно. Однако сопряженную с границами иностранных государств часть оккупированных украинских регионов Россия собирается считать своей государственной границей.

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Представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник затруднился ответить на вопрос, в каких границах Россия собирается присоединить частично оккупированные Херсонскую и Запорожскую области. "Я вам скажу менее юридическим языком: ЛНР и ДНР - в границах 2014 года. Херсон и Запорожье - по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей", - сказал он.

По словам председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, Запорожская область входит в состав РФ в своих административных границах, а Херсонская - со Снигиревским и Александровским районами Николаевской области.

Во вторник сенатор Людмила Нарусова на заседании Совфеда задала замминистра иностранных дел России Григорию Карасину вопрос о том, как быть с контролируемой ВСУ частью аннексируемых регионов.

"С даты подписания указанных договоров линия соприкосновения изменилась, и в настоящее время нам рекомендуют принять в состав РФ области, часть территорий которых занята вооруженными силами другой страны", - напомнила она, отметив, что "признаться, рассчитывала", что получит разъяснение от Конституционного суда.

Спикер Валентина Матвиенко попросила ответить на этот вопрос не Карасина, а сенатора Андрея Клишаса, который представляет Совфед в Конституционном суде. Тот заявил, что КС "вопросы фактов" не оценивает, но "вправе учесть политические обстоятельства".