Северная Корея запустила баллистическую ракету над Японией

22 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Японские телеканалы утром во вторник передали экстренные сообщения о северокорейском ракетном пуске

Северная Корея запустила баллистическую ракету, пролетевшую над территорией Японии. По мнению аналитиков, это преднамеренная эскалация напряженности в регионе, чтобы привлечь внимание Токио и Вашингтона.

Баллистическая ракета преодолела около 4500 км и упала в Тихий океан. Это достаточное расстояние, чтобы поразить американский остров Гуам, если бы она летела по другой траектории.

Это первый пуск северокорейской ракеты над Японией с 2017 года.

Японские власти издали предупреждение для своих граждан, некоторым было предложено спуститься в укрытия, что происходит крайне редко.

Резолюции ООН запрещают Пхеньяну проводить испытания баллистических ракет и ядерного оружия. Запуск ракет в направлении других стран или над их территорией без какого-либо предварительного предупреждения или консультации также противоречит международным нормам.

Большинство стран вообще не производит таких пусков, поскольку их легко принять за начало нападения. И хотя пуск ракеты уступает в масштабах ядерному испытанию, его все равно можно считать провокационным.

По сообщениям, жители острова Хоккайдо и города Аомори проснулись от звука сирен и получили текстовые сообщения следующего содержания: "Похоже, Северная Корея запустила ракету. Пожалуйста, эвакуируйтесь в здания или под землю".

Во время полета ракеты над Японией гражданам предложили быть готовыми к возможному падению обломков. Тем не менее, паники не было, а на одном видео видно, как пассажиры пригорода Токио спокойно ходят по улице под звуки сирен и предупреждений из громкоговорителей.

Позже официальные лица заявили, что баллистическая ракета средней дальности упала в Тихий океан далеко от Японии, о пострадавших не сообщается.

Ракета улетела дальше, чем во время всех предыдущих северокорейских пусков, и достигла высоты около 1000 км - это выше орбиты Международной космической станции.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида охарактеризовал запуск как "агрессивное поведение", а министр обороны Ясуказу Хамада заявил, что Япония не исключает никаких вариантов укрепления своей обороны, включая "возможности контратаки".

Представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон назвала запуск "опасным и безрассудным решением, которое дестабилизировало регион".

Япония, США и Южная Корея вместе работают над укреплением обороны в ответ на растущую угрозу, исходящую от КНДР.

На прошлой неделе три страны впервые с 2017 года провели совместные военно-морские учения. Такие учения уже давно вызывают недовольство Ким Чен Ына, который рассматривает их как доказательство того, что его враги готовятся к войне.

После учений в 2017 году Пхеньян в ответ выпустил две ракеты над Японией, а через неделю провел ядерное испытание.

Согласно данным разведки, Северная Корея готовится провести еще одно ядерное испытание.

Аналитики полагали, что в Пхеньяне дождутся окончания съезда Коммунистической партии Китая - главного союзника Северной Кореи, - который состоится в конце месяца в Пекине.

Но некоторые эксперты теперь задаются вопросом, может ли новый тест произойти раньше, чем ожидалось, - они считают, что запуск во вторник демонстрирует, что Северная Корея готовит почву для ядерных испытаний.

Это уже пятый пуск северокорейских ракет за неделю. В субботу две ракеты упали в водах за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Как правило, северокорейские ракеты летят по траектории, уводящей их высоко и далеко от территорий соседних стран.

Но полет баллистической ракеты над Японскими островами позволяет северокорейским ученым проводить испытания в условиях, более похожих на те, в которых им предстоит применяться в случае военных действий, сообщил информационному агентству Reuters аналитик Анкит Панда.

В сентябре Северная Корея объявила себя ядерной державой, а лидер КНДР Ким Чен Ын исключил возможность переговоров о денуклеаризации.

В период с 2006 по 2017 год Пхеньян провел шесть ядерных испытаний, за что на него были наложены широкомасштабные санкции.

Ким Чен Ын, однако, игнорирует запреты на ядерные и ракетные испытания, заявляя, что они необходимы для укрепления обороноспособности страны.