“Кинули в мясорубку”. Элитная бригада ГРУ понесла серьезные потери при отступлении из Лимана

Илья Барабанов, Ольга Ившина

Би-би-си

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Anadolu Agency

Би-би-си стало известно, что в операции по неудачной обороне Лимана принимали участие элитные российские войсковые соединения, и они понесли серьезные потери. Как минимум девять человек погибшими и одного тяжело раненым потеряла при отступлении из Лимана 3-я гвардейская бригада специального назначения Главного управления генерального штаба, выяснила Би-би-си, изучив социальные сети и поговорив с сестрой одного из погибших бойцов. Такие войсковые соединения еще с советских времен отправляются на самые важные военные задания. Пока российская армия отступала из этого города в Донецкой области, российская пропаганда рассказывала, что его защищают мобилизованные из самопровозглашенной ЛНР и российские добровольцы из отрядов "Барс", которые формируются в регионах.

"Всю третью спец.бригаду спецназ погубили. Кинули в мясорубку. Какой он у меня красивый. 19 лет".

"При выполнении задач на территории Украины героически погиб мой брат. Вечная тебе память, мое сердечко, мой герой!"

"Сообщили очень грустные новости для меня! Погибли мои братья, друзья, истинные товарищи по службе и просто хорошие мужики. Мне будет вас не хватать!"

"Просим молитв о упокоении воина Вячеслава (Зинцова), выпускника школы-интерната при Николо-Шартомском монастыре. Погиб в Красном Лимане".

30 сентября и 1 октября в социальной сети "ВКонтакте" появился ряд сообщений, которые говорили о том, что отступление российской армии из города Лиман Донецкой области происходило не так просто, как об этом сообщали официальные российские СМИ, а город пытались защищать далеко не только добровольцы из России или мобилизованные жители самопровозглашенных республик, которые Владимир Путин к тому моменту объявил территорией России.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Украинский военный сбрасывает флаг самопровозглашенной ДНР с монумента в Лимане (фото из соцсетей)

"Погибли 8 человек, двое были ранены в тяжелом состоянии. Один из них умер, один пока жив, но очень тяжелый. Погибла вся группа почти. Ребята герои настоящие. Жаль только, что нет больше этих героев", - рассказала Би-би-си сестра одного из погибших военнослужащих, подтвердив, что при отступлении из Лимана отделение потеряла 3-я бригада спецназначения ГУ ГШ из Тольятти. "Всего погибло девять человек, двое раненых", - сказала жена другого погибшего.

Полной информацией о месте и обстоятельствах гибели десантников их родственники не обладают, информация им поступает обрывочная: "Знаю, что вот этих ребят там бросили, они целые сутки отбивались, но не смогли. Погиб мой брат, ему был всего лишь 21 год, погиб его друг, ему 19 лет", - рассказала сестра погибшего. Когда тела военнослужащих вернут домой и когда состоятся похороны, семьи пока не знают.

19-летний рядовой Данил Бойков был самым младшим в этом отделении, вместе с ним погибли старший лейтенант Вячеслав Зинцов, младший лейтенант Виктор Горобец, старшины Андрей Шорин и Юрий Филатов, рядовой Алексей Чиндин. Военнослужащие Карпенко и Узбяков с тяжелыми ранениями были доставлены в госпиталь. Узбяков позже скончался.

Вероятно, это самая крупная единовременная потеря 3-й бригады специального назначения, хотя потери она несла с самого начала войны: "Конечно, [потери] были, но разве нам кто-то говорит об этом", - сказала сестра одного из погибших.

Насколько известно из открытых источников, первые бойцы 3-й бригады ГРУ погибли в начале марта. До отступления из Лимана самыми тяжелыми для бригады были сутки с 3 по 4 марта - тогда погибли четыре разведчика: командир роты майор Азамат Алимов, капитан Алексей Чучманов, младший сержант Станислав Герасимов и младший сержант Егор Букатин.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Журналисты Би-би-си, "Медиазоны" (признана в России "иностранным агентом") и группа волонтеров с первого дня войны ведут подсчет погибших российских военнослужащих на основании открытых источников. К 1 сентября журналисты собрали данные о 26 погибших военнослужащих 3-й гвардейской бригады спецназа, среди которых было пять офицеров, к середине сентября необычным, но важным источником информации оказался стенд с фотографиями погибших военных, выставленный во время чемпионата вооруженных сил России по боксу в Борисоглебске. На нем были напечатаны данные 47 погибших солдат и офицеров 3-й гвардейской бригады спецназа ГРУ.

Ознакомившись с фотографиями на стенде, Би-би-си выяснила, что фамилии большинства упомянутых спецназовцев ранее появлялись в СМИ и соцсетях, но без указания места службы. На стенде также были фотографии двух ГРУшников, о чьей гибели ранее не сообщалось публично. Теперь в этот список добавилось как минимум девять новых фамилий.

И тогда, и сейчас почти каждый четвертый погибший боец спецназа ГРУ - офицер. Такие потери особенно чувствительны для армии и трудно восполнимы. Заменить офицера спецназа можно только человеком с такой же специальностью и уровнем подготовки, а на это уходят годы обучения и тренировок.

По оценке эксперта американского Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана, на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится в среднем около трех с половиной раненых. На основе этих данных можно предположить, что из рядов 3-й бригады спецназа ГРУ в результате гибели или ранения могли выбыть (по меньшей мере временно) более 200 человек.

Точная численность отрядов спецназа засекречена. Но даже по консервативным оценкам, выбывание более 200 бойцов может быть равноценно полному выходу из строя двух рот спецназа. В ходе войны в Чечне разведроты спецназа ГРУ насчитывали по 45-70 человек. Если брать за основу такую оценку, не исключено, что из строя выведено 75% разведрот бригады.

Что из себя представляет 3-я бригада ГУ ГШ

3-я бригада ГРУ, которой сейчас командует полковник Альберт Омаров, была создана в 1966 году в ГДР. С января 1991-го по июнь 1992 года она дислоцировалась в Риге, а затем была передислоцирована в поселок Рощинский Самарской области. В 2010 году бригада переехала в Тольятти. Военнослужащие бригады принимали участие в гражданской войне в Таджикистане, двух чеченских кампаниях, миротворческой миссии в Косово, а в начале 2000-х охраняли российские представительства в афганском Кабуле. В августе 2017 года бригада потеряла двух своих военнослужащих в Сирии.

Скандальным для 3-й бригады ГРУ получился 2015 год, когда под городом Счастье в Луганской области в плен попали два гражданина России Евгений Ерофеев и Александр Александров. На допросе они заявили, что являются военнослужащими 3-й гвардейской бригады. Российская сторона, которая на тот момент отрицала присутствие своих войск на востоке Украины, заявила, что данные военнослужащие давно уволились и воевали на стороне "народной милиции ЛНР" в качестве добровольцев.

В апреле 2016 года Ерофеев с Александровым были приговорены в Украине к 14 годам заключения, а уже спустя месяц их обменяли на украинскую летчицу Надежду Савченко, которую российская сторона обвиняла в причастности к гибели съемочной группы ВГТРК. О дальнейшей судьбе Ерофеева и Александрова ничего не сообщалось, а Савченко затем успела побывать депутатом Верховной рады, фигурантом уголовного дела и журналистом.

Между казаками и мобилизованными

Российские СМИ почти никогда не сообщают об операциях с участием спецназа ГУ ГШ, иногда об этом становится известно постфактум, если операция проходит успешно, а в случае с войной в Украине и если речь идет об отступлениях российской армии, пропаганда всегда стремится выставить дело так, что на конкретном участке фронта провалились не кадровые военные, а российские добровольцы и мобилизованные из самопровозглашенных республик.

Так это происходило, когда ВСУ прорвали фронт в Харьковской области, освободив в итоге Балаклею, Изюм, Купянск и множество других населенных пунктов. Тогда российские СМИ рассказывали, что передовую там держали мобилизованные из ЛНР и бойцы Росгвардии из Башкортостана и Самары. Только спустя несколько дней выяснилось, что в плен там попали морпехи из Калининградской области.

Про защитников Лимана официальные российские военкоры рассказывали в схожих интонациях: "По ним сразу видно, что это обычные труженики войны, на которых всю нашу историю и держались фронты. Никаких понтов, излишеств в экипировке, напускной бравады", - писал про оборонявших город военных Александр Коц из "Комсомольской правды", уточняя, что это добровольцы из отряда "Барс-13", казаки, мобилизованные жители самопровозглашенной ЛНР и 20-я армия.

Специализирующийся на военной тематике телеграм-канал "Рыбарь" уточнял состав защитников Лимана: "503 гвардейский мотострелковый полк из состава 19 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии". В пророссийском канале "Старше Эдды" писали: "Лиман обороняет не только БАРС "Кубань", но и регулярная армия".

А бывший журналист российского прокремлевского канала Lifenews и автор проекта Wargonzo Семен Пегов рассказывал собравшимся на Красной площади в честь аннексии захваченных территорий Украины, что Лиман обороняли "Смоленская пехота, "Барсы" - добровольцы, "Русский легион", комендачи, которые не покидают город".

Из появившихся в последние дни некрологов и разговоров с родственниками погибших стало ясно, что, кроме мобилизованных из самопровозглашенных республик и добровольцев, удерживать Лиман пытался (безуспешно) и спецназ ГРУ.

В СССР спецназ ГРУ использовался для проведения наиболее важных секретных операций и диверсий в тылу противника.

В России отрядам ГРУ стали поручать иные - непривычные для них - задачи, поскольку многие другие армейские подразделения оказались не подготовлены к участию в боях. В первые годы войны в Чечне спецназ ГРУ нередко использовали просто в качестве общевойсковой разведки. А в ходе штурма Грозного отряды спецназа вообще включали в состав штурмовых групп на общих основаниях.