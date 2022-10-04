"Священникам пора убираться!" К массовым протестам в Иране присоединились школьницы

26 минут назад

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Автор фото, Twitter

Школьницы нескольких иранских городов присоединились к протестам, охватившим страну после гибели Махсы Амини, задержанной полицией нравов за "неправильное" ношение хиджаба.

Би-би-си удалось верифицировать видео из соцсетей, на которых ученицы средней школы в одном из иранских городов срывают хиджабы и машут ими над головой, выкрикивая антиклерикальные лозунги.

Это примерно те же лозунги, под которыми в последние две недели выступают протестующие на улицах городов Ирана - в одном из видео девушки, например, скандируют: "Оружие, танки и пули - священникам пора убираться!"

В понедельник в соцсетях появилось видео из города Кередж, который находится недалеко от Тегерана. Девочки без хиджабов на нем выгоняют из школы мужчину, по всей видимости местного чиновника.

На видео они кричат "Позор вам!" и кидают в мужчину пустые пластиковые бутылки, пока тот не убегает.

На другом видео из Кереджа, тоже из школы, ученики выкрикивают: "Если мы не сплотимся, они нас убьют по одному!"

В Ширазе, на юге Ирана, в понедельник десятки школьниц перекрыли одну из главных улиц, тоже размахивая хиджабами и выкрикивая "Смерть диктатору!" Очевидно, это слова в адрес верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, который принимает все окончательные политические решения в стране.

Также сообщается о протестах школьниц во вторник в Тегеране и в курдских городах Секкезе и Сенендедже.

Некоторые школьницы фотографировались без хиджабов, другие показывали средний палец портретам двух иранских аятолл - Хаменеи и Хомейни.

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Протесты школьниц начались через несколько часов после выступления аятоллы Хаменеи, назвавшего протесты беспорядками и обвинившего в них Израиль и США. Он также поддержал силовиков, пытающихся силой подавить протесты.

Беспрецедентные протесты в Иране продолжаются уже третью неделю. Они начались после гибели 22-летней курдской иранки Махсы Амини, задержанной полицией нравов за якобы нарушение строгого дресс-кода страны для женщин.

Причиной смерти девушки могли стать полицейские побои: по словам свидетелей, девушку избили в автозаке, где она находилась вместе с другими задержанными. После этого она, согласно этим сообщениям, впала в кому.

Полиция Ирана отвергает эти обвинения, утверждая, что Амини умерла от "внезапной остановки сердца". Но ее родственники говорят, что она была совершенно здорова и не испытывала никаких проблем с сердцем.