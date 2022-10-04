В России гражданина США приговорили к 4,5 годам колонии по обвинению в нападении на полицейского

час назад

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Автор фото, Yelena Ruzanova/TASS Подпись к фото, Роберт Гилман в суде Центрального района Воронежа

В Воронеже суд приговорил гражданина США Роберта Гилмана к четырем с половиной годам колонии по обвинению в нападении на сотрудника полиции. Москва и Вашингтон ранее подтверждали, что ведут переговоры об обмене заключенными. В этом году осужденного в США летчика Константина Ярошенко обменяли на бывшего американского морпеха Тревора Рида. Россия продолжает добиваться обмена Виктора Бута, который отбывает срок в США за сговор с целью продажи крупной партии оружия.

Центральный районный суд Воронежа во вторник признал Роберта Гилмана виновным по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и приговорил его к четырем с половиной годам колонии общего режима.

По версии следствия, в январе 2022 года Гилман пьяным ехал в поезде "Сухум-Москва", где вел себя агрессивно и конфликтовал с сотрудниками РЖД. В Воронеже мужчину сняли с поезда и доставили в отдел полиции, где он якобы стал бить полицейского ногами, описывает материалы дела Интерфакс.

Гилман признал вину, что по российскому законодательству предполагает более мягкое наказание. Адвокат осужденного Валерий Иванников заявил, что защита намерена обратиться к властям США для инициирования обменного процесса.

"Мы будем обжаловать, будем просить апелляционную инстанцию о снижении наказания - намного меньше, чем в настоящем приговоре было озвучено, уже согласовано, что мы будем обращаться к властям Соединенных Штатов Америки с целью инициирования обменного процесса, чтобы он [Гилман] вернулся домой", - сказал Иванников (цитата по ТАСС).

Обмен заключенными между США и Россией

В российских тюрьмах содержатся как минимум два гражданина США, переговоры об обмене которых подтверждали обе стороны. Это бывший морской пехотинец США Пол Уилан, приговоренный к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже, и баскетболистка Бритни Грайнер, получившая девять лет колонии за провоз в Россию вейпа с гашишным маслом.

В сентябре телеканала Си-эн-эн сообщал, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации США, что в усилиях по освобождению Грайнер и Уилана есть "подвижки, но не прорыв".

Американский чиновник, которого цитировал канал, говорил, что США призывают Россию выдвинуть "серьезное встречное предложение", однако "пока его не получили".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что договоренностей по поводу обмена Бута на Уилана и Грайнер пока нет.