"Русский Моисей": в США умер известный правозащитник и диссидент, фигурант громкого "самолетного дела" Юрий Федоров

час назад

Местные евреи, помнившие вклад Федорова в борьбу за свободный выезд из СССР (Ярым-Агаев называет его "русским Моисеем", который "вывел евреев из очередного плена"), устроили его на работу в благотворительную организацию New York Association for New Americans, сокращенно "Найяна", занимавшуюся устройством советских евреев.

Незадолго до смерти на прошлой неделе Федоров пожаловался жене по-английски: "I can't take it any more!" ("Я больше не могу").