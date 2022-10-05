В России проходят обыски у активистов "Голоса" по делу о "дискредитации" армии
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Сразу в нескольких регионах России у активистов движения "Голос" (власти России объявили его "иностранным агентом") проходят обыски по уголовному делу о "дискредитации" российской армии. "Голос" многие годы занимается выявлением фальсификаций на российских выборах.
Силовики пришли с обысками к активистам в Москве, Пскове, Иванове, Перми и Челябинске, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо" (также объявлен в России "иноагентом").
Координатор сети региональных отделений "Голоса" Виталий Аверин пишет в своем телеграм-канале, что обыски прошли у сопредседателя движения Григория Мельконьянца, членов совета движения Аркадия Любарева и Ирины Мальцевой, координатора в Челябинской области Натальи Гусевой и у него самого.
В постановлениях об обысках все указаны в качестве свидетелей по делу ивановского активиста Михаила Гусева, которого обвиняют по уголовной статье о "дискредитация" российской армии (280.3 УК РФ), пишет Аверин.
Гусев - активист из Иванова, наблюдатель за выборами, участник антивоенных акций, в настоящее время находится за пределами России. В его деле также фигурируют пермская активистка Екатерина Новикова и псковский журналист Денис Камалягин (признан в России СМИ-"иноагентом").
"Судя по всему, дело Гусева всего лишь повод, а сами обыски проводились с одной лишь целью: наказать участников движения "Голос" за его непреклонность в борьбе за честные свободные выборы, за правовое и гуманное государство", - считает Аверин.
"Известия" публикуют в своем телеграм-канале фотографии обнаруженного во время обысков у координаторов и активистов "Голоса", в том числе удостоверение Любарева, который работал наблюдателем на президентских выборах в Украине в 2014 году, а также журнал "Дилетант" с Рейнхардом Гейдрихом на обложке.
Утром стало известно об обысках у ученого Сергея Шпилькина, известность которому принесла аналитика, математически доказывающая фальсификации на выборах в России. Сам он находится за границей, в квартире, куда пришли с обыском, была его жена. Силовики выломали дверь, рассказал Шпилькин "ОВД-Инфо".
По словам ученого, обыск у него дома также проходил по делу Гусева. "Изъяли технику и книги, имеющие отношение к выборам", - сказал Шпилькин РБК.
Власти эту волну обысков не комментировали.
Уголовная статья о "дискредитация" армии вступила в силу в марте одновременно со статьей о "военных фейках". Ее вменяют тем, кто выступает против войны с Украиной и рассказывает о военных преступлениях России.
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