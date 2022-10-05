Нобелевскую премию по химии присудили за инструменты для создания молекул

44 минуты назад

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Автор фото, Getty Images

Нобелевский комитет в Стокгольме назвал имена лауреатов премии по химии 2022 года - ими стали ученые из США Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал. Премия присуждена за инструменты для создания молекул.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по химии стали химики-органики Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан. Они получили ее за создание асимметричного органокатализа - инструмента по синтезированию молекул.

Нобелевские премии по химии

C 1901 Нобелевская премия по химии присуждалась 113 раз. Она не присуждалась восемь раз: в 1916-19, 1924, 1933, 1940-42 годах, когда Нобелевский комитет не счел представленные номинантами работы достойными награды.

65 премий достались одному человеку, по 25 были поделены между двумя и тремя номинантами.

Из 187 человек, удостоенных Нобелевской премии по химии, семь женщин. Две из них, Мария Кюри и Дороти Кроуфут Ходжкин, получили премии единолично, без соавторов.

Мария Кюри также получила Нобелевскую премию по физике в 1903 году, а ее дочь Ирен в 1935 году разделила награду с мужем Фредериком Жолио, в 35 лет ставшим самым молодым лауреатом премии по химии.

Самый возрастной лауреат - Джон Б. Гуденаф, он получил Нобелевскую премию по химии в 2019 году в возрасте 97 лет. Гуденаф - самый пожилой лауреат Нобелевской премии во всех дисциплинах.

Адольф Гитлер запретил трем немецким лауреатам Нобелевской премии получать ее - Рихард Кун в 1938 году и Адольф Бутенандт в 1939 году стали лауреатами премии по химии, а Герхард Домагк был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1939 году. Все они смогли позже получить Нобелевский диплом и медаль, но не деньги.